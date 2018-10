Kardinál Duka podpořil Piťhu, který kázal proti Istanbulské úmluvě. Halík kněze kritizuje

Katolického kněze Petra Piťhu, na něhož podala za jeho výroky o Istanbulské úmluvě trestní oznámení Česká ženská lobby, podpořil kardinál Dominik Duka. Podle něj se na odmítavém stanovisku biskupů k úmluvě nic nemění. Na svém webu o tom informovala Česká biskupská konference. Praha 13:13 13. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kardinál Dominik Duka (vlevo), kněz Pert Piťha (uprostřed) a teolog Tomáš Halík. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

O přijetí Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách by měli hlasovat poslanci. Podle sedmi křesťanských církví není dokument potřebný a přínosný. Úřad vlády už připravil seznam, v němž srovnává šest mýtů o úmluvě s fakty.

Piťha se ve svém svatováclavském kázání proti přijetí úmluvy důrazně postavil. Podle něj by v Česku vedla k přijetí „dokonale zvrácených zákonů“ proti tradiční rodině.

Věřícím mimo jiné řekl, že jejich rodiny za názor, že muž a žena nejsou totéž, budou roztrženy, vezmou jim děti, za jakýkoliv nesouhlas bude deportace do „pracovně výchovných táborů vyhlazovacího charakteru“, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, děti si budou moci zvolit pohlaví a rodiče jim ani nebudou moci dát jméno. Česká ženská lobby (ČŽL) na kněze podala trestní oznámení kvůli šíření poplašné zprávy.

Předsedkyně ČŽL Eliška Kodyšová uvedla, že Piťhou zmiňované věci z úmluvy vůbec nevyplývají. Podle textu by země měly před násilím chránit, dělat prevenci a násilné činy stíhat a potlačit, přispět ke zrovnoprávnění žen s muži, připravit plán s opatřeními na ochranu obětí, podpořit instituce a organizace, které se na boj s násilím zaměřují.

Skandální a veřejné pohoršení

Úmluva bojuje proti fyzickému a psychickému týrání, nebezpečnému pronásledování neboli stalkingu, znásilňování, sexuálnímu obtěžování, ženské obřízce a proti vynuceným sňatkům, potratům a sterilizacím.

Podle průzkumu agentury Evropské unie pro základní práva zažilo někdy fyzické či sexuální násilí 32 procent Češek. „Každá desátá žena v České republice zažije za svůj život znásilnění. Každý rok 160 000 Češek kvůli násilí způsobeném partnerem či manželem musí vyhledat lékařskou pomoc,“ uvedla Kodyšová. Podle ní by kněz měl spíš nabádat věřící k tomu, aby se k ženám chovali s respektem.

Piťhu podpořil Duka jako předseda biskupské konference (ČBK). „Zároveň konstatuji, že se nic nemění na oficiálním stanovisku ČBK ve věci Istanbulské úmluvy,“ uvedl kardinál. Podle biskupů staví úmluva muže a ženy proti sobě. Podle zástupců sedmi křesťanských církví není v Česku dokument potřeba, degradoval by vztah muže a ženy na měření sil, společnost by roztřídil do kategorií a relativizoval by evropské kulturní hodnoty, uvedli zástupci církví.

Naopak proti kázání se postavil teolog Tomáš Halík. „Kázání Petra Piťhy je skutečně skandální a fakt, že bylo proneseno v katedrále a navíc v den velké církevní i státní slavnosti, znamená, že tento skandál, opravdu ‚veřejné pohoršení‘, nelze jen tiše přejít a ‚zamést pod koberec‘, jak se v církvi bohužel dlouho se skandály zacházelo,“ řekl serveru Lidovky.cz vysokoškolský pedagog a prezident České křesťanské akademie Halík.

Mýty a fakta

Dopady úmluvy se snažil objasnit Úřad vlády. Připravil seznam, kde vedle sebe postavil „mýty a fakta“. V něm uvedl, že úmluva nemá smazat biologické rozdíly mezi muži a ženami, ale ty společenské. Nechrání jen ženy, vyzývá i k ochraně mužů či seniorů. Nemá zakázat Velikonoce, ale odstraňovat předsudky o podřízenosti žen. O volbě pohlaví dětmi se text nezmiňuje, ve školkách by se ale měly učit o rovnosti, lidské důstojnosti a nenásilném řešení sporů, stojí v seznamu.

Úmluva začala platit v roce 2014. Připojily se k ní dvě desítky zemí. Česko ji podepsala v květnu 2016 jako jeden z posledních států Evropské unie. Parlament měl dokument ratifikovat letos do konce června. Ženské organizace politiky opakovaně k ratifikaci vyzývaly.

Podle pravidel úmluvy by se měly upravit české zákony. Většina opatření už v české legislativě je. Zatím nebyly trestné vynucené sňatky, doplnit se měla také možnost postihu za násilnou sterilizaci a promlčecí doba kvůli stíhání za ženskou obřízku.