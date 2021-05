Instituce v Česku nejsou připravené se vypořádat se sexuálním obtěžováním, říká Rychlíková k Ferimu

Dominik Feri (TOP 09) rezignoval na svůj poslanecký post a na podzim nebude kandidovat ve volbách. Důvodem jsou obvinění z nevhodného sexuálního chování, proti kterým se chce bránit u soudu. Svědectví několika žen přinesly Deník N a online deník A2 Alarm. Podle jeho autorky a dokumentaristky Apoleny Rychlíkové případ ukázal, že instituce v Česku nejsou na podobné chování připravené. Řekla to ve středu v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 19:43 26. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Apolena Rychlíková | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Kdy a proč jste se rozhodli napsat o případech žen, které si stěžují na chování Dominika Feriho?

Vše podstatné je uvedené v textu, který jsme společně s Deníkem N včerejšího dne zveřejnili. Přesně tam uvádíme, že informace o tomto typu chování ze strany mladého politika TOP 09 se objevovaly už delší dobu a poslední rozruch vyvolal jeden tweet, který se podivoval, proč tyto kauzy nejsou už medializované, a pod kterým se objevila celá řada svědectví.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Vladimíra Kroce s redaktorkou a dokumentaristkou Apolenou Rychlíkovou o svědectvích žen o sexuálním obtěžování ze strany Dominika Feriho

Přišlo nám důležité reálně prozkoumat tyto informace a jít za oponu nějakých drbů ze sociálních sítí a vydat se přímo do terénu hledat ženy, které by byly ochotné se o nějakou takovou zkušenost podělit a zjistit, jestli vůbec existují.

Ptal jsem se proto, že podcast Rozpustilý, kde se tom mluvilo, vyšel někdy před měsícem. Čili ten tweet byl pro vás ten zásadní impuls k tomu zajímat se o tu kauzu?

Takhle se to úplně jednoznačně říct nedá. Viděli jsme, že pod tím tweetem diskutuje celá řada lidí, že je velmi retweetovaný a přišlo nám, že některá ta obvinění jsou skutečně závažná a bylo v našem novinářském zájmu prozkoumat, protože nám to připadalo důležité.

Svědectví kolika žen tedy A2 Alarm a Deník N získali?

Záleží na tom, na co se zaměřujete. Samozřejmě nemůžu mluvit o případech, které jsme nezveřejnili, nebo zatím nezveřejnili, třeba takhle se to dá říct. V textu je uveden nespočet žen. Promiňte, já to spočítané nemám. Ale rozhodně je to více než desítka.

Feri rezignoval po nařčení ze sexuálního násilí na svůj poslanecký mandát, na podzim nebude kandidovat Číst článek

Dá se o těch ženách říct něco bližšího? Kolik jim je nebo jak se s Dominikem Ferim znaly?

Ne, absolutně se nic takového bližšího říct nedá, to se omlouvám. Je naprosto zásadní novinářská věc, že se chrání zdroje a zvlášť v takhle citlivé situaci. A ve chvíli, kdy dlouho panovala obava, že pokud to nějak leakne (unikne – pozn. red.), tak začne ze strany třeba Dominika Feriho, že by se snažil ty ženy nějak umlčet. Takže omlouvám se, tato otázka není úplně na místě.

Ptám se proto, jestli třeba případně některé z těch žen, se kterými jste mluvili, jsou připraveny nebo ochotny zveřejnit svoji identitu. Zatím tedy ne?

Ani nevím, proč by to měly dělat, protože v případě, kdy by došlo k trestnímu řízení, tak i tam mají právo na anonymitu. Myslím si, že není v českém prostředí úplně vhodné, aby tyto oběti vystupovaly pod svými jmény, protože jak už vidíte i ze společenské diskuse, tak se objevují snahy jejich svědectví znevažovat, objevují se snahy upozorňovat na to, že to je jakási politická kampaň. A v téhle atmosféře si opravdu nemyslím, že by se někdo chtěl dobrovolně stát terčem takových útoků a opravdu to nemusí podstupovat ani v řízené samotném.

Nepřipravené instituce

Jaká jsou nejzávažnější obvinění, která jste zaznamenali?

Nebudu mluvit o obviněních, protože se v tom textu pečlivě vyhýbáme jakékoliv právnické terminologii. Přinášíme svědectví. A svědectví toho nejvážnějšího charakteru jsou, že Dominik Feri měl s několika ženami sex proti jejich vůli. To znamená, byl několikrát vysloven verbální nesouhlas a on se přesto dopustil sexu s takovými ženami.

Ženy popsaly několik sexuálních útoků od poslance Feriho. Ten přiznal nevhodné chování, pak rezignoval Číst článek

Je tam příběh ženy, které zatarasil odchod z pokoje nočním stolkem, řekl jí, ať je zticha, a ačkoliv odmítala s ním mít sex, tak s ní sex měl. Je tam příběh ženy, které vlezl nahý do sprchy a měl s ní sex, ačkoliv se snažila verbálně bránit, upozorňovala ho několikrát už i předtím, že s ním nic mít nechce. Je tam příběh ženy, u které si během pohlavního styku sundal kondom, a když tato žena odmítla v sexu pokračovat, tak v něm pokračoval.

Je tam ale i příběh ženy, kterou obtěžoval cestou vlakem a způsobil jí modřiny ve chvíli, kdy se snažil dostat rukou do jejího rozkroku. A pak jsou tam i případy takzvaného každodenního obtěžování, kdy lákal z žen nahé fotky, zval je k sobě na byt a nerespektoval jejich nesouhlas.

Ve svém článku mimo jiné citujete zástupce studentů v akademickém senátu pražské právnické fakulty Martina Samka, který potvrdil, že za ním přišlo několik studentek, které tvrdily, že jim jejich tehdejší spolužák Dominik Feri nevybíravým způsobem nabízel sex. Na twitter pak Samek napsal: „To ale není nic, za co člověka dáte na policii.“ Ptali jste se ho, proč o těchto obviněních neinformoval vedení právnické fakulty?

To je asi otázka na něj, ne úplně otázka na nás. Pro nás samozřejmě instituce v České republice – a vidíme to i na společenské debatě – nejsou úplně vybavené jako bezpečný prostor. To znamená, i vy sám se ptáte způsobem, který trochu evokuje, že ty ženy se měly chovat jinak…

Martin Samek

@samekmartin Ví to celá fakulta. Osobně za mnou jako za studentským zástupcem bylo několik holek, kterým nejmenovaný řekneme dost nevybíravým způsobem nabízel sex. To ale není nic, za co člověka dáte na policii. 5 95

Promiňte, vy mně něco podsouváte, já jsem nic takového neřekl.

Pardon, omlouvám se, nechte mě to prosím dokončit. Prostě je tady velká obava u žen, že budou nějak skandalizované, popotahované. Myslím, že obecně instituce v Česku nejsou úplně připravené na to, aby se vypořádávaly s tímhle typem chování. Je to možná otázka na akademického senátora.

‚Některé postoje Radima Uzla už nejsou přijatelné.‘ Pět sexuologů hodnotí plácnutí po zadku a další chování Číst článek

Rozhodně si myslím, že z jejich strany, ze strany akademických senátorů, byla velká snaha těmto ženám poskytnout nějakou podporu. A to, proč se to nedostalo výše, může být klidně způsobené tím, že ty ženy se potom rozhodly, že jim tato podpora stačí a nechtěly o tom poté mluvit s dalšími lidmi, u kterých neměly třeba takovou důvěru, u kterých neměly takovou jistotu, a bály se, že by mohly být skandalizovány.

Jenom pro přesnost, ptal jsem se, jestli jste se Martina Samka zeptali, proč to nenahlásil vedení, ale vy jste se na to evidentně neptali. Moje poslední otázka, jak hodnotíte postoj nebo reakci Dominika Feriho?

Myslím, že mi to nepřísluší hodnotit. Myslím, že rezignace asi byla na místě. Neumím si úplně představit, že člověk, jehož kampaň je zacílená na mladé lidi a ještě je vedená souslovím „Mám hlas“, by mohl takto dál pokračovat. Samozřejmě, jak jsem opakovala, ctíme presumpci neviny, ale myslím si, že zároveň není potřeba ho za tento krok jakkoliv obdivovat, protože to potom může znevažovat svědectví těch žen, která mi přijdou velmi závažná.

Apolena Rychlíková bude také hostem čtvrtečního podcastu Vinohradská 12.