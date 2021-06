‚Oběť nemá povinnost se bránit.‘ Na právnické fakultě se objevily plakáty odkazující na Feriho kauzu

„Ročně je spácháno 12 000 znásilnění. Jen 600 z nich je nahlášeno“ nebo „Oběť nemá povinnost se bránit“. To hlásaly plakáty, které v pondělí brzy ráno mohli vidět lidé v okolí právnické fakulty i přímo na budově. Odkazovaly na aktuální kauzu exposlance Dominika Feriho, jehož několik žen obvinilo ze sexuálního obtěžování a násilí.

Grafika na plakátech byla ve stejném stylu, jaký používal bývalý student fakulty Feri na svém instagramu, kde svých 1,1 milionu sledujících informoval o protiepidemických opatřeních.

Pracovníci právnické fakulty odstraňují jeden z plakátů | Foto: René Volfík, | Zdroj: iROZHLAS.cz | ©

Už v půl desáté ale pracovníci fakulty žlutá sdělení odstraňovali. „Sundáváme to, protože musíme. Myslím, že by to mělo být samozřejmě vidět. Víc se k tomu ale nebudu vyjadřovat a nevím, na jaké straně stojíte. Jsou tu totiž dvě barikády,“ vysvětlil jeden z pracovníků, se kterým server iROZHLAS.cz na místě krátce mluvil. Víc věc ale komentovat nechtěl.

Jedna ze studentek, která nedaleko jednoho z plakátů postávala, s plakáty nesouhlasila. „Je to úplně scestné. Nechci nic z toho zlehčovat, ale vylepování plakátů po naší fakultě mi přijde zbytečné, protože vedení v čele s děkanem (Janem) Kuklíkem o ničem z toho nevědělo,“ myslí si dívka, která ale s ohledem na aktuální kauzu chtěla zůstat v anonymitě.

‚Bez ohledu na obsah‘

Že pokyn k odstranění plakátů přišel od vedení fakulty, potvrdila mluvčí Vlasta Tichá.

„Původcem není právnická fakulta. Po budově vyvěšujeme pouze to, co chceme studentům sdělit. Tohle nebyla naše akce a nefunguje to úplně tak, že by tam každý mohl přijít a vylepit si plakát podle svého uvážení. Bez ohledu na obsah,“ sdělila Tichá. Fakulta podle ní zatím netuší, kdo plakáty vylepil.

Kdo je autorem, netuší ani advokátka Lucie Hrdá. Ta je jednou ze zakládajících členek iniciativy Bez trestu a minulý týden řečnila na protestu proti sexualizovanému a domácímu násilí.

„Vůbec netuším. Nechávali jsme v pátek plakáty jen u ambasády. To bylo v rámci pochodu. Rozhodně tam nebyly žádné s vykřičníky, ale ‚ano je ano‘ nebo ‚bez souhlasu je znásilnění‘,“ uvedla Hrdá.

Feriho kauza

Deník N a server Alarm před dvěma týdny zveřejnily svědectví několika žen, které tvrdí, že s nimi měl Feri sex i přes jejich nesouhlas, že se z nich snažil vylákat nahé fotografie nebo je veřejně dehonestoval. Politik odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí, omluvil se ale za „nevhodné“ či „nepatřičné“ chování v některých situacích.

Následně Feri oznámil rezignaci na poslanecký mandát a neúčast ve sněmovních volbách. Uvedl, že se místa poslance vzdal proto, že nechce, aby podle něj lživé a manipulativní články v médiích poškozovaly jeho nejbližší okolí a kolegy. Bránit se proti nim bude soudně. Poté Feri vystoupil z TOP 09.

„Procházíme si něčím, čím si jiné země procházely před dvěma až třemi lety. I tam byla debata vyhrocená a je to u takových témat očekávatelné. Každý si na to udělá názor,“ řekla k debatě ohledně Feriho údajného chování předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.