Ve Feriho kauze se vyměnil žalobce i vyšetřovatel. Kriminalisté se nyní soustředí na dění v jeho bytě

Průzkum: Teenageři se změn klimatu bojí. Protestům fandí, ale nechodí na ně

Mladé lidi od 15 do 35 let znepokojuje změna klimatu mírně častěji než starší respondenty, zároveň jsou vstřícnější k občanským protestům. Vyplývá to z šetření brněnských environmentalistů.