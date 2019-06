Dva tisíce za roztržené košile, ale žádný trest. Útočníkům na Feriho neprokázali slova o negrech

Dubnové napadení poslance Dominika Feriho (TOP 09), během něhož měly podle svědka padnout i slova „negři nejsou lidi“, skončilo zaplacením dvou roztržených košil a nákladů na ošetření. Vyplývá to z usnesení, které má iROZHLAS.cz k dispozici. Podle něj se návrh na potrestání odkládá, protože oba podezřelí, otec a syn, svého jednání litovali. Proč se neřešily rasistické nadávky, v dokumentu není. Podle státního zástupce nejsou důkazy, že padly. Dokumenty Praha 6:00 19. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Dominik Feri (TOP 09) | Zdroj: Profimedia

„Oba podezřelí se doznali, svého jednání litovali a s podmíněným odložením podání návrhu na potrestání souhlasili,“ stojí v usnesení, které redakce získala na základě informačního zákona. K soudu ani jeden z mužů nepůjde. Státní zástupce Tomáš Pindur návrh na potrestání odložil a stanovil jim zkušební dobu 15 měsíců.

Oba muži zaplatili Ferimu a jednomu z jeho přátel (v usnesení označovanému iniciálami P. B., pozn. red.) náhrady škody a ošetření. V případě Feriho se jednalo o tisíc korun za košili a zatím blíže neurčenou částku za ošetření, která bude vyčíslena podle skutečných nákladů. Starší z útočníků pak jeho příteli zaplatil také košili za tisíc korun a dále 500 korun za ošetření.

K incidentu došlo v Boršicích na Uherskohradišťsku na velikonočním koštu vín, na kterém byl Feri s dalšími přáteli. Odtud ho po incidentu kvůli poranění zad odvezla sanitka.

Rasisticky motivovanou nadávku zachytil Feriho kamarád Vít Neruda, zaznít měla až po samotném útoku na poslance. „Když jsem přišel, už tam byl hlouček lidí, nedocházelo k žádnému fyzickému násilí, jen k verbálním útokům. Proběhlo právě i něco o negrech,“ popsal už dříve pro iROZHLAS.cz.

Nejsou důkazy

Konkrétně měla podle Nerudy padnout ze strany mladšího muže nadávka „negři nejsou lidi“. „Slyšel jsem to jen jednou. Vyšetřovatel se mě na to ptal hned ten den, ale popsal jsem to i druhý den u výslechu,“ doplnil.

„Byly vyslýchané osoby, které současně byly na tom místě. A když se vyhodnotily všechny výslechy, tak rozhodně v útoku na pana poslance Feriho nebyl žádný rasový motiv.“ Tomáš Pindur (státní zástupce)

Jenže podle Pindura nejsou žádné důkazy, že by podobné výroky podezřelý pronesl. „Z dokazování nevyplývalo, že by tam něco takového padlo,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz.

V usnesení o odložení potrestání se tak možný rasistický podtext útoku vůbec neřeší. „Byly vyslýchané osoby, které současně byly na tom místě. A když se vyhodnotily všechny výslechy, tak rozhodně v útoku na pana poslance Feriho nebyl žádný rasový motiv,“ dodal státní zástupce.

Sám Feri rozhodnutí státního zástupce nerozporuje. „Policejní orgán a posléze i státní zástupce mohli naznat, že síla důkazního prostředku není tak silná, aby to zakládalo nějaké důvodné podezření, že to rasistickou linku mělo. Mám pořád důvěru v českou justici i soustavu státních zastupitelství. Takže to beru za vyřešené a náležitě vypořádané,“ uvedl poslanec na dotaz iROZHLAS.cz.

Řezná rána a stresová tachykardie

Usnesení přesně popisuje, jak k fyzickému napadení došlo a jaká zranění si z něj poslanec i jeho přátelé odnesli. Potyčku vyvolal mladší z mužů, který byl v té době čerstvým držitelem lékařského titulu MUDr.

„V. H. přistoupil k Dominiku Ferimu, kterého fyzicky napadl nejméně dvěma údery pěstí do hlavy, v důsledku čehož Feriho natlačil zády k budově kulturního domu, kde si před útoky kryl hlavu a o plechový parapet si roztrhl košili a utrpěl povrchovou řeznou ránu o délce 4 cm zasahující do podkoží v oblasti zad nad levou lopatkou,“ stojí v usnesení.

Kromě poranění zad způsobil muž poslanci také drobnou tržnou ranku v oblasti dolního rtu a „stresovou tachykardii (zvýšení srdeční frekvence nad přirozenou mez, pozn. red.) bez citelného omezení v obvyklém způsobu života“, jak dále uvádí usnesení.

Do sporu se zapojil také otec podezřelého, který chtěl synovi pomoci. „Aktivně za použití fyzické síly se snažil dostat přes ostatní návštěvníky akce do jeho blízkosti a přitom ránou pěstí a poté čelem udeřil do obličeje P. B., a dále ránou pěstí pod levé oko udeřil T. D.“, píše se v usnesení. Feriho napadení přátelé skončili s monokly.

