Žádný nůž nebo sklenička. Řezná rána na zádech poslance Feriho vznikla podle vyšetřovatelů o parapet

Řeznou ránu na zádech, se kterou skončil v nemocnici poslanec TOP 09 Dominik Feri po nedělním napadení v Boršicích na Uherskohradišťsku, si způsobil o parapet. Serveru iROZHLAS.cz to řekl dozorující státní zástupce Tomáš Pindur. Sám Feri, kterého měli napadnout dva muži, to nevylučuje. „Já jsem vůbec nevnímal, že mám rozříznutá záda. Na to jsem byl až zpětně upozorněn,“ vysvětlil. Obviněný zatím nikdo nebyl. Uherské Hradiště 16:17 26. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec TOP 09 Dominik Feri | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Od počátku je zřejmé, že nešlo o žádný nůž, nebo skleničku, nějaký útok zezadu. To bylo vyloučeno hned na počátku, při prvotním šetření. Bylo to o parapet,“ popsal redakci Pindur.

Expert: Útok na Feriho není běžná hospodská rvačka. Do 90. let se nevracíme, ale jsou tu znepokojivé signály Číst článek

Poslance s řeznou ránou na zádech převezla sanitka do nemocnice v neděli odpoledne. Při koštu vína v Boršicích na Uherskohradišťsku ho napadl absolvent lékařské fakulty před místním kulturním domem. Do konfliktu se zapojil i jeho otec, který je příznivcem hnutí Řád národa.

Podle Feriho je vysvětlení, že se řízl o parapet, možné. „Říkal jsem od začátku, že to mohlo být i o nějaký hromosvod, něco na té budově,“ uvedl pro iROZHLAS.cz. Bezprostředně po napadení mu nicméně přivolaní zdravotníci i lékař řekli, že říznutí mohlo být způsobeno i nožem nebo skleničkou.

„Jestli už došel státní zástupce na základě ohledání místa nebo nějakých jiných důkazních prostředků k závěru, tak budiž. Já tuto informaci nemám,“ dodal poslanec s tím, že on sám si nevzpomíná, o co se řízl. „Protože mě nejvíc bolely ty rány na hlavě, takže já jsem vůbec nevnímal, že mám rozříznutá záda. Na to jsem byl až zpětně upozorněn,“ vysvětlil.

Krev na parapetu

Už na začátku týdne o tom, že zranění mohlo být o parapet, hovořil i starosta Boršic Roman Jílek (za Ekologické sdružení Zahrada Moravy).

„My jsme se distancovali a nechápu, jak někdo může mluvit o nějakém pokusu o vraždu s rasovým podtextem, když se tam pošťuchovali a pan poslanec bohužel spadl na parapet a roztrhl si košili, na parapetu je krev,“ řekl. U incidentu ale sám nebyl.

Negři nejsou lidi, řekl podle svědka jeden z útočníků Ferimu. Žalobce to považuje za opileckou rvačku Číst článek

O rasisticky motivovaném činu se spekulovalo proto, že podle jednoho ze svědků padly během napadení i narážky na původ Feriho, který má z otcovy strany předky v Etiopii. Konkrétně mělo padnout ze strany mladšího muže, že „negři nejsou lidi“. Rasisticky motivovanou nadávku zachytil poslancův kamarád Vít Neruda.

Starosta i dozorující státní zástupce také od počátku celou věc popisují jako hospodskou rvačku a připisují jí alkoholu.

Sám Feri ale popsal celý incident jinak. Napadnout ho měl mladší z útočníků, který se před útokem podle poslance ujistil, že jde skutečně o něj. „Přišel docela blízko a ptá se mě ‚ty jsi Feri?‘ Říkám – jo jsem, jak můžu pomoct. Ani jsem to nestačil doříct a už mě začal mlátit. Snažil jsem se hlavu krýt, vůbec jsem nevnímal, co se kolem mě dělo za chaos,“ popsal poslanec na sociálních sítích.

Že jako první zaútočil čerstvý absolvent lékařské fakulty, potvrdil pro FTV Prima i jeho otec. On sám se podle svých slov poslance neuhodil. Prý se jen se snažil pomoct synovi, když se do rvačky zapojilo dalších asi osm mužů.

„Ti se prostě sesypali na syna a začali je od sebe trhat, samozřejmě, aby se neprali, no a já jsem mu chtěl pomoct, takže v tom okamžiku jsem se zapojil do té potyčky,“ uvedl pro FTV Prima.