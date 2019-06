Není to mírné, říká státní zástupce o zkušební době za napadení Feriho. Škodu za košili muži nahradili

Proč jste se rozhodl podmíněně odložit podání návrhu na potrestání dvou mužů v souvislosti s útokem na poslance Feriho?

Rozhodl jsem se tak, protože pro tento postup byly splněny zákonné předpoklady. Zákon to umožňoval, takže nebyl důvod tak nerozhodnout.

Košt vín v Boršicích Muži napadli 22letého Dominika Feriho z TOP 09 v dubnu při koštu vín v Boršicích na Uherskohradišťsku. Oběma hrozilo až tříleté vězení. Policie útočníky, jimiž byli otec se synem, podezřívala z ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a výtržnictví. Feri utrpěl mimo jiné řeznou ránu na zádech, zřejmě o parapet. Poslanec už dříve uvedl, že proti rozhodnutí nepodá stížnost. Jde podle něj o dostatečné řešení.

Není to příliš mírné, když šlo o napadení politika a věc se tak veřejně probírala?

Ono to není mírné. Podezřelí se k tomu doznali, nahradili škodu, eventuálně s ostatními poškozenými uzavřeli nějakou dohodu. Dosud byli bezúhonní.

Myslím si, že to rozhodnutí splňuje i podmínku dostatečnosti. Navíc jim byla stanovena zkušební doba - pokud v té době nepovedou řádný život, bude podán návrh na potrestání, což je druhá alternativa, a věc se projedná před soudem. Takže to není tak, že by se to vyhnulo soudnímu řízení.

Tak, jako by jim byla uložena podmínka, dejme tomu, když to trochu přirovnám, třeba trestním příkazem nebo rozsudkem, tak je jim tady uložena ta zkušební doba. Pokud prokážou, že se chovají řádně a že to byl z jejich strany jakýsi exces, potom státní zástupce rozhodne o tom, že se osvědčili.

Vyslýchali jste ty dva podezřelé? Co všechno proběhlo za úkony?

Věc není dosud pravomocně skončena, takže vám určitě neřeknu obsah podání vysvětlení. Ve věci proběhlo zkrácené přípravné řízení, byly vyslechnuty všechny osoby, to znamená podezřelí, poškození a všechny osoby, které k té věci nějakým způsobem měly, co říct. To znamená, které se pohybovaly na místě toho incidentu.

Zmiňoval jste tu zkušební lhůtu. Co by se muselo stát, aby byly podmínky podmíněného odložení porušeny?

Museli by se dopustit nějaké další trestné činnosti, eventuálně přestupkového jednání. Zkoumá se všechno. Obecně, když to řeknu, je to řádný způsob vedení života.

A kdyby k takovému porušení došlo?

Pak by státní zástupce rozhodl o tom, že se ve zkušební době neosvědčili a byl by návrh na potrestání ke zdejšímu soudu, který by potom rozhodoval. Eventuálně by vydal ve věci trestní příkaz anebo by nařídil ve věci hlavní líčení. Věc by prostě byla projednána standardně v řízení před soudem.

Proběhla nějaká dohoda mezi panem Ferim a těmi muži?

Podezřelý nahradil panu Ferimu škodu. Co se týkalo poškození, byla tam roztrhnutá košile.

Takže nahradil škodu roztrhnuté košile?

Řekl bych, že nahradil takovou škodu, jakou pan Feri požadoval.

Jel jsem na Moravu a nějací dva pánové se jali pěstí. Hele, můžeme spolu politicky nesouhlasit, ale fyzicky se nenapadáme. Snažil jsem se jim to vysvětlit, ale co se dá dělat. pic.twitter.com/4W9YKuJgzK — Dominik Feri (@DominikFeri) April 21, 2019