Exekuce dopadá i na dluhy šestiletých dětí. ‚Nechceme takové excesy,‘ tvrdí Dominik Feri

V Česku čelí exekuci na 3,5 tisíce nezletilých, z toho víc než dva tisíce nemá ani občanský průkaz. Situaci má napravit novela občanského zákoníku. Poslanecký návrh chce dluhy dětí do 15 let převést na rodiče či pečovatele, jinak by závazky převzal stát. Je dobré nezatěžovat lidi na počátku dospělosti, nebo tím vychováme nezodpovědnou generaci, která nebude umět nakládat s penězi? Téma pořadu Pro a proti na Českém rozhlasu Plus. Praha 10:45 15. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec TOP 09 Dominik Feri | Foto: Tomáš Tkáčik | Zdroj: Profimedia

„Věřím, že na novele necháme velké množství práce, také abychom rozptýlili pochybnosti, že tu vznikne generace nezodpovědných,“ uvedl v pořadu poslanec Dominik Feri (TOP 09), který je jedním z předkladatelů úpravy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak novelizovat občanský zákoník, aby upravil dluhy a exekuce u nezletilých dětí? Pro a proti Veroniky Sedláčkové

Podle něj se novela vydává do neznámých vod. „Můžeme se inspirovat v zahraničí, nechal jsem vypracovat rozsáhlou právní analýzu a můžeme na ní dál stavět. Jsem přesvědčen, že pokud naši úpravu přiblížíme třeba té německé, soudy budou rozhodovat velmi podobně jako ty německé, a tedy předvídatelně,“ tvrdí.

Politik chápe opozici expertů vůči této konkrétní novelizaci. „Nový občanský zákoník je pro akademiky opečovávané dítě a najednou do toho chce někdo zasahovat. Ale je velmi široká shoda v Poslanecké sněmovně, s tím návrhem by neměl být problém,“ namítá.

„Jde o natolik společensky závažnou věc, že bychom to měli v rámci novely obsáhnout. Tím neříkám, že to uděláme bez diskuze s odborníky, naopak. Odborníky pozveme, pokusíme se vyjasnit věci, vycizelovat návrh ke spokojenosti všech, k dosažení dobrého cíle a aby se neděly dál excesy, kdy máme zadlužené šestileté děti. “ Dominik Feri

„Dříve zkrátka nebyla vůle zadlužení dětí řešit. Byl tu nějaký problém, ale zákonodárci ho nevnímali a muselo se to velmi urychleně, na podnět mnoha velmi dobrých právníků, ošetřit. Je dobré, že se to pro futuro vyřešilo, ale máme tu velký problém a ten řešíme až teď.“

Exekuci mohou mít šestileté děti

„Ještě jsem nepotkal právního laika, který by věděl, že děti do 15 let odpovídají za dluhy samy. Jestli česká populace neví, že tady to riziko je, tak to nemůže mít pozitivní dopad na prevenci a větší zodpovědnost v jednání,“ odmítl obavy z výchovy k nezodpovědnosti analytik organizace Člověk v tísni Daniel Hůle.

Ten potvrdil, že nový návrh je specifická česká cesta, která nikde jinde ve světě není. „Ale aktuální česká realita s dětmi v exekuci také nikde není. V Německu a Rakousku je nabývání svéprávnosti postupné, ale až do 18 let mohou mít děti dluhy do výše svého jmění. U nás mohou mít exekuci šestileté děti,“ vysvětluje.

Expert připomněl, že u řady dětí byla exekuce zahájena pro dluh, který vznikl v době, kdy jim bylo šest let, až v 18 letech. „A tady se bavíme o desetitisících lidí, což není marginální problém,“ říká Hůle.

„Současný návrh je třeba vylepšit. My jsme v minulosti podporovali řadu změn a vždy proti nám stála nějaká silná zájmová skupina. Tady je paradoxní, že proti nám stojí ne ten, kdo na tom vydělává, ale primárně akademici. A to je pro mě nová situace,“ dodává.

„Vždycky to někdo odnese a my si nemyslíme, že je správné, aby to odnášely děti, které vstoupí do dospělosti s velkými dluhy, což jen zkomplikuje jejich zapojení do života... Většina exekucí u nás je vedena pro dluhy vzniklé z porušení smluvních vztahů, tedy přeprava, knihovna, mobilní operátoři. Tyto dluhy by vůbec dětem principiálně neměly vznikat. “ Daniel Hůle