Nova odvysílala živě verdikt nad Ferim. Padla jména a data narození žen, které znásilnil

V kauze Dominika Feriho padl dlouho očekávaný rozsudek. Exponované líčení sledovala všechna velká média v zemi. Soudkyně Lenka Hájková povolila v jednací síni kamery jen tří médií. A největší soukromá televize Nova se následně rozhodla odvysílat na svém serveru TN.cz rozsudek v přímém přenosu. Soud ale nic takového nepovolil. A Hájková přečetla citlivé údaje Feriho obětí. Případem se bude zabývat Úřad pro ochranu osobních údajů. Praha 15:18 2. listopadu 2023

Novináři od páté hodiny ranní čekali před budovou soudu na vstupenky do jednací síně. Na všechny se ale nedostalo. Soudkyně Lenka Hájková dokonce povolila přítomnost jen trojice kamer, které ráno určil los.

„Feriho soud je věcí veřejného zájmu, proto mi přijde hodně divné, že do soudní síně mohou jen některá média,“ kritizoval postup na sociální síti X ředitel zpravodajství televize Nova Kamil Houska. „Nova sice měla štěstí, ale i tak to považuji za krajně nevhodné. Proto jsme se rozhodli, že materiál volně poskytneme všem médiím, která o to projeví zájem,“ doplnil.

Na rozsudek v kauze Dominika Feriho můžou jen tři kamery. Jak se to určí, dodnes nikdo nevěděl. Nakonec rozhodlo losování, kterého se mohli zúčastnit pouze zástupci médií, kteří měli přednostních deset vstupenek. Vyhráli: @CzechTV, @tvnovaofficial a @iDNEScz pic.twitter.com/4VbgpSXB3c — Vít Kubant (@KubanTweet1) November 2, 2023

Nova zároveň na svém facebooku začala poutat na přímý přenos verdiktu, který vysílala na svém zpravodajském serveru TN.cz. Soud přitom živý přenos nepovolil.

„Paní předsedkyně senátu mě ujistila, že takový souhlas dopředu nedala,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Radek Mařík, předseda Obvodního soudu pro Prahu 3. Hájková podle něj už v úterý upozornila, že při vyhlašování rozsudku zazní i jména poškozených a je potřeba je chránit.

Soudkyně pak při vynášení rozsudku skutečně přečetla jména a data narození všech obětí Dominika Feriho. Ten dvě dívky znásilnil, jednu se pokusil znásilnit. Za to má jít na tři roky za mříže a ženám zaplatit zhruba půlmilionové odškodnění.

Televize Nova svůj postup hájí. „Rozsudek je ze zákona vždy vyhlašován veřejně. Předsedkyně senátu povolila i přítomnost kamer. Nemůžeme předjímat, co bude obsahem rozsudku,“ argumentovala mluvčí televize Barbora Dlabáčková. Při verdiktech přitom soudci běžně osobní údaje předčítají.

„Přenos z TN Live se nikde nearchivuje a není možné se k němu zpětně dostat. V dalším zpravodajském pokrytí se žádné osobní údaje samozřejmě neobjeví, i nadále plně respektujeme soukromí obětí,“ doplnila.

Monika Hanych z brněnské Masarykovy univerzity, která se věnuje mediálnímu právu a zároveň lidským právům, upozorňuje, že televize mohla něčemu takovému zabránit. Jde podle ní o selhání profesní a etické odpovědnosti.

„Televize Nova je profesionální, dlouhodobě působící, s největším dopadem sledovanosti. Je to natolik profesionální médium, že toto měli předvídat. Live přenos mohli zpozdit o několik vteřin a osobní údaje mohli vypípat,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz.

Zároveň připomíná, že oběti znásilnění mají podle zákona speciální, vyšší ochranu. „Těmto obětem se v našem právním řádu snažíme poskytovat co nejvyšší míru ochrany soukromí,“ zdůrazňuje.

Zmocněnkyně obětí Adéla Hořejší postup Novy ostře odsoudila. „Z mého pohledu TV Nova porušila po právní stránce zákon v mnoha rovinách a z lidského hlediska je to něco tak primitivního a nerespektujícího druhého člověka, že pro to nemám slov,“ zkritizovala nejsledovanější soukromou televizi.

A poznamenala, že zvažuje další kroky. „Zvažuji, že dám podnět k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, a určitě budu chtít zadostiučinění pro mé klientky, protože jim to vstoupilo do soukromí opravdu zásadním způsobem. Doufám, že se mi televize Nova ozve neprodleně sama s omluvou a adekvátní nabídkou finanční kompenzace pro mé klientky za způsobenou újmu,“ uvedla.

Hanych varuje, že celá situace vůbec neprospívá ochraně obětí. „Naopak to přispívá k jejich sekundární viktimizaci, mohou se bát o svou bezpečnost. Může to mít velké negativní následky. K porušení etických, ale možná i právních norem zřejmě došlo,“ uzavírá.

Případem se bude zabývat Úřad pro ochranu osobních údajů, potvrdil pro iROZHLAS.cz jeho mluvčí Milan Řepka.

