Ženy popsaly několik sexuálních útoků od poslance Feriho. Ten přiznal nevhodné chování, násilí popřel

Redaktoři serveru Alarm a Deník N se sešli s několika ženami, které anonymně vypověděly, že se v minulosti setkaly se sexuálními útoky ze strany poslance TOP 09 Dominika Feriho.

Ten několik popsaných svědectví, ve kterém ho ženy obviňují z nátlaku a sexuálního násilí, označil za falešná nařčení a pomluvy. Omluvil se ale za své nevhodné chování a slovní urážky v minulosti.

Policie pro Radiožurnál uvedla, že případ začala prověřovat. Poslanec následně rezignoval na svůj mandát. Praha 18:45 25. 5. 2021 (Aktualizováno: 20:00 25. 5. 2021)

Poslanec čelil nařčením ze sexuálního obtěžování už před dvěma lety. Debata se ale na sociálních sítích rozhořela nově poté, co se objevil příspěvek jedné z uživatelek, kterou následně oba servery kontaktovaly.

Redaktorům Alarmu a Deníku N autorka sdělila, že se na ni v poslední době valily podobné příhody o údajném obtěžování a zneužití ze strany Dominika Feriho. Problematika se řešila i v podcastu Rozpustilý*í v díle o obtěžovaní na vysokých školách. Po odvysílaní se autorům podcastu začaly ozývat ženy, které měly špatnou zkušenost s Ferim a na základě výpovědí je pak redaktoři zmíněných serverů kontaktovali a osobně se s nimi sešli. Příběhy žen následně nezávisle ověřovali u dalších lidí.

Scénář u výpovědí byl často velmi podobný – nejčastěji ženy popisovaly slovní urážky, zpochybňování jejich inteligence, kritiku vzhledu a sexuálně laděnou komunikaci ze strany poslance Feriho. Více žen popsalo, že byly mnohdy dotlačeny i přes jasný nesouhlas k pohlavnímu styku.

„Opakovala jsem, že s ním sex mít nechci, a žádala ho, ať v nátlaku a fyzickém dobývání přestane. Utrhl se na mě, ať prý držím hubu a už nic neříkám, a pak se na mě vrhnul a měl se mnou sex navzdory opakovanému nesouhlasu,“ popsala redaktorům dívka představená jako Petra.

„Vlezl ke mně do sprchy a začal se nevybíravě dožadovat sexu. Tlačil na mě. Prostor byl malý a prakticky jsem nemohla odejít, protože mi zatarasil cestu… Nakonec to proti mé vůli a navzdory tomu, že jsem několikrát jasně řekla ne, udělal. Nepřála jsem si s ním mít sex, a on to udělal,“ řekla v další výpovědi Markéta.

Ženy popsaly, že na policii se neobrátily z obavy, že kvůli popularitě Feriho jim nikdo nebude věřit.

Veřejné tajemství

Další svědectví přináší studentky Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde Feri studoval mezi lety 2015 a 2020. Škola řešila i několik stížností. „Ano, obracely se na nás ženy s různými stížnostmi na chování Dominika Feriho,“ potvrdili Deníku N a Alarmu Martin Samek a Jolana Ordeltová z akademického senátu.

„Ví to celá fakulta. Osobně za mnou jako za studentským zástupcem bylo několik holek, kterým nejmenovaný řekněme dost nevybíravým způsobem nabízel sex. To ale není nic, za co člověka dáte na policii,“ dodal Samek.

Až k vedení fakulty se ale stížnosti nedostaly, sdělil děkan Právnické fakulty Jan Kuklík. Dodal ale, že o kauzu bude tento týden jednat kolegium děkana.

Feri obvinění odmítá

„Lživá nařčení ze sexuálního násilí, která se objevují v posledních dnech, nejčastěji anonymně na sociálních sítích, a která se dotýkají nejenom mě, ale také mého okolí, zásadně odmítám,“ napsal poslanec v úterý k příspěvku na Instagramu, u kterého vypnul komentáře.

Přiznává ovšem pochybení ve svém jiném chování vůči ženám. „Není pro mě většího pocitu potupy a osobního selhání než se ohlédnout zpět na situace, kdy jsem se zachoval nevhodně, nepatřičně či negentlemansky,“ komentoval Feri a za své jednání se omluvil.

Feriho prohlášení publikovala i TOP 09 na svých webových stránkách. Vyjádření ke kauze strana chystá.

Policie pro Radiožurnál uvedla, že případ začala prověřovat po jeho medializaci. O tom, která součást policie povede šetření, a dalším případném postupu se rozhodne v následujících dnech.

Z úřední povinnosti jsme se začali zabývat informacemi, které dnes uvedly sdělovací prostředky k osobě pana poslance Dominika Feriho. V následujících dnech bude rozhodnuto o tom, která součást policie šetření provede a jaký bude případný další postup. #policiepp https://t.co/bqsYzVQbmD — Policie ČR (@PolicieCZ) May 25, 2021