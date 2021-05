Omlouvám se za vyjádření některých spolustraníků, říká k Feriho kauze šéfka TOP 09 Pekarová Adamová

Sexuální obtěžování a násilí. Z toho obvinilo poslance Dominika Feriho několik žen, jejichž svědectví publikovaly Deník N a Alarm. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová sama loni proti sexuálnímu obtěžování veřejně vystoupila a tématem se dlouhodobě zabývá. Jak hodnotí slova některých spolustraníků, kteří Feriho údajné chování zlehčovali? „Chci se omluvit za to, co od některých kolegů zaznělo,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 18:20 28. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09 | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Loni jste pro Deník N promluvila o sexuálním obtěžování v Česku. Neměl být i kvůli tomu váš postoj ke kauze Dominika Feriho jasnější? Ve vašich vyjádřeních jsme nenašli, že byste ženy, které veřejně vystoupily, nějakým způsobem podpořila.

Když se dozvíte o někom, koho znáte tolik let, že se údajně dopouští takhle závažných věcí, tak vás to nemůže než šokovat.

Mě to skutečně šokovalo a chvíli trvá, než si takovou informaci zpracujete. Nebylo to pro mě jednoduché čtení stejně jako asi pro nikoho. Chtěla jsem se zdržet rychlých reakcí na základě emoce, kterou to ve mně samozřejmě vyvolalo. Potřebovala jsem na zpracování nějaký čas. A protože považuji obvinění, kterým Dominik Feri čelí, za velmi závažná, tak jsem se nikdy nepustila do nějakého jejich zlehčení.

Nic takového jsme nenaznačovali.

Okamžiky od vydání článku samozřejmě nejsou snadné ani pro mě. Chci říct, že odsuzuji jakékoli sexuální násilí na ženách a chci odsoudit takové chování bez ohledu na to, kdo je pachatelem.

Takže s reakcí jste čekala, protože jste to potřebovala zpracovat?

Nečekala jsem s reakcí, která se týká politického vyvození odpovědnosti. To jsme vyhodnotili během několika desítek minut po zveřejnění článku. Požádala jsem Dominika, aby odstoupil z postu, který zastává ve sněmovně, i z kandidátky pro říjnové sněmovní volby.

Takže vyvození politické odpovědnosti bylo na vaši žádost?

Bylo to na moje doporučení. Ale absolutně jsme se na tom v tom momentě dohodli.

Schwarzenberg neznal obsah článku

Z toho prvního příspěvku, který Feri zveřejnil na svém instagramu bezprostředně po publikování článku na Deníku N a Alarmu, to nevypadalo, že by chtěl vyvodit nějakou politickou zodpovědnost.

Mohu vám asi říct, jak to vznikalo. Dominik už během toho dne věděl, že článek bude publikován. Netušil ale, co v článku bude. Tu prvotní reakci tedy psal bez znalosti detailů. Proto to může být takhle zpětně viděno.

Věděli jste tedy už dřív, že článek vyjde?

Ano, Dominik byl dotazován na konkrétní dotazy. Nevěděl ale, jaká bude přesná forma a co bude v článku

O tom, že má článek vyjít, jste se dozvěděla přímo od něj?

První článek na toto téma vydaly Parlamentní listy, které ale nepovažuji za seriózní médium. V tu chvíli jsme se začali věcí více zabývat. Že to vyjde v nějakém seriózním médiu, jsme se dozvěděli až v den, kdy to vyšlo, ale s několikahodinovým předstihem.

Podle našich informací se v TOP 09 už o víkendu vědělo, že to má vyjít v Deníku N a na Alarmu. To jste tedy nevěděla?

To je to, že jsme věděli, že se článkem na Parlamentních listech spouští i zájem jiných médií. To jsme věděli.

Pro dívky muselo být nepříjemné o tom takhle promluvit. Nezhorší případnou situaci ohledně dalších svědectví vyjádření vašich spolustraníků? Například Karel Schwarzenberg pro server iDNES.cz řekl, že je normální, když chce kluk dostat holku do postele.

Chtěla bych se omluvit za to, co od některých kolegů zaznělo. Zejména za slova čestného předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga nebo místopředsedy strany Tomáše Czernina.

Ptala jste se Karla Schwarzenberga, proč to obhajoval takovým způsobem?

Vyjádření dával ve chvíli, kdy neznal přesný obsah článku. Bohužel si ho přečetl až zpětně. I proto jsem se ho na to doptávala. Ta slova by dnes takto neřekl, jsem si tím jistá.

A myslím si, že je opravdu nevhodné se takovým způsobem vyjádřit. Jakékoli zlehčení je za mě i za celou TOP 09 nepřípustné. Dnes (v pátek) jsme k tomu přijali stanovisko, kterým podporujeme možné oběti jednání, které je Ferimu připisováno.

Nepřijde vám problematické, že se prohlášení členů strany i koalice Spolu točila hlavně kolem toho, že je Dominik „frajer“, protože zareagoval tím, že se vzdá mandátu a nebude kandidovat? V tomhle smyslu se vyjádřil například Marek Ženíšek.

Mnozí z těch, co takhle reagovali v prvních hodinách, reagovali čistě na politický krok. Nechci obhajovat slovník, ten ať si obhájí každý sám. V této zemi je ale s vyvozováním osobní odpovědnosti problém. My to kritizujeme u ostatních, například u premiéra Andreje Babiše (ANO), i u jeho osobnějších kauz, jako je zavlečení jeho syna na Krym. Ten nereaguje vůbec. Reakce mnohých kolegů byla na schopnost rychle politicky reagovat na obvinění.

Pokud někdo zlehčil výpověď obětí, tak se za to skutečně omlouvám, protože to považuji za nepřijatelné.

Chystám změnu

Nelitujete tedy toho, že jste se žen, které v článku vypovídaly, nezastala dřív a důrazněji?

Tomuto tématu se věnuji dlouhodobě. Proto si myslím, že by bylo vůči mně nespravedlivé říci, že se téma snažím nějakým způsobem ignorovat. Asi před dvěma týdny jsem na toto téma zveřejnila svůj postoj ke znásilnění jako trestnému činu. Mluvila jsem se ženami, které se tématu věnují. Velmi záhy chci předložit legislativní změnu, která se týká definice znásilnění v trestním zákoníku.

Je to věc, která se shodou okolností děje souběžně. Už dříve jsem se tématu věnovala a chtěla jít příkladem ženám, které byly nějakému takovému chování vystaveny.

Takže se budete snažit využít kauzu Dominika Feriho k tomu, abyste toto téma víc otevřela?

Všechno zlé je pro něco dobré. Jestli to může přinést něco dobrého do debaty, tak právě pozornost k tomu tématu. Změna, kterou chci předložit, by mohla pomoci.

Dokážeme si představit, že pro spoustu žen jste ztělesněním někoho, kdo se tomuto tématu dlouhodobě věnuje. Proto by nás zajímalo, zda chystáte ještě například prohlášení, kterým byste podpořila ženy s podobnou zkušeností, jako mají ty, které své výpovědi poskytly Deníku N a Alarmu.

Tohle je první rozhovor, který po celé té kauze dělám. V prvotních hodinách jsem se více soustředila na politickou rovinu a v dalších dnech jsem se nechtěla pouštět do vyjádření, která by mohl někdo brát tak, že se chci tématem zviditelňovat.

Takové činy, které popsaly ženy pro Deník N, jasně odmítám. Naopak považuji za důležité, aby byly oběti vyslyšeny.

Ve veřejné debatě se objevily i argumenty typu, že „dívky měly jít na policii“, „proč s tím čekaly tak dlouho“ a tak dále… Šla byste v jejich případě na policii?

Myslím, že to je tak těžko představitelné a je to tak individuální věc, tak se nedá vzít jeden mustr, který by se použil univerzálně. Proto se mi zdá, že je důležité takovým lidem připomenout, že řešení pro ženy není vůbec snadné. Že jsou schopné jít hned na policii a mluvit o tom…

Je to často naopak dost traumatizující zážitek, který vás právě může tak moc poznamenat, že představa, že si to budete připomínat, že o tom budete muset někomu cizímu říkat, tak to oběti často dostane do situace, kdy si to nebudou chtít připomínat a nebudou to nikomu říkat. To je podle mě reakce, která je pochopitelná. Právě proto je potřeba dodat ženám odvahu, aby se pak takové činy znova neopakovaly a s tím stejným agresorem se neudály i někomu dalšímu.

Drzý smysl pro humor

Řada vašich členů označila článek za nějakou součást předvolebního boje. Jak se díváte na tohle?

To byla zase reakce toho prvotního charakteru. Domnívám se, že to jsou záležitosti, které takhle nelze hodnotit a nahlížet na ně tímhle způsobem. V jakékoli době by to byla kauza, která má velký dopad a není příjemná. Já to takhle rozhodně nehodnotím. Mně se také nelíbí, jak je společnost u toho tématu rozdělená do dvou skupin.

Někdo argumentuje tím, že se to začalo řešit až po několika letech. Druhá skupina zase bezmezně věří obětem. Podle mě bychom do toho měli dát trošku větší nadhled, že to není jako fotbal. Měli bychom jít po řešení. Máme se dívat na to, jakým způsobem o problému hovoříme a jak se může polarita dotýkat třeba obětí jiných podobných činů a být pro ně nepříjemná.

Řekněme, že kauza Dominika Feriho je první takový vysokoprofilový případ u nás. Když se problému věnujete dlouho, dokážete porovnat tu debatu v Česku s jinými zeměmi?

Procházíme si něčím, čím si jiné země procházely před dvěma až třemi lety. I tam byla debata vyhrocená a je to u takových témat očekávatelné. Každý si na to udělá názor. Ještě v době, kdy jsem pracovala jako radní na komunální úrovni, tak jsem se setkala s tématem zneužívání dětí. Vím, že to může být závažné i v té rovině, kdy jsou obvinění smyšlená a i v této rovině to může být velmi závažné včetně vážných dopadů na dítě.

Debata může mít i generační prvek. Jinak na ni může nahlížet moje generace a jinak generace starší. Je to ale můj subjektivní vjem, takže to nechci paušalizovat. Nechci to paušalizovat v žádném tématu a v tomto obzvlášť.

V článku zaznělo, že Feriho chování bylo „veřejným tajemstvím“. Vy jste ale uvedla, že jste s ním sdílela kancelář a žádné takové chování jste z jeho strany nepozorovala. Je to tak?

Ano, opravdu jsem ho nezažila v situaci, kterou bych považovala za nevhodnou směrem k ženám. Dominik má smysl pro humor, který může pro někoho vyznívat drze. I mně tak vyznívá, ale nikdy jsem nebyla svědkem toho, že by se choval nevhodně.

Pokud bylo něco veřejným tajemstvím, tak určitě ne pro nás ve sněmovně. Kdyby se to ke mně dostalo dříve, tak bych to chtěla nějakým způsobem ověřit a řešit. I z hlediska toho, že to začalo minulý týden probublávat. To bylo úplně poprvé, kdy jsem se s tímto tématem v souvislosti s Dominikem Ferim setkala.

Nemá politické dvojče

Vidíte příspěvky, které Dominik Feri sdílí pro blízké přátele na instagramu?

Ano. Když se na to chci dívat, tak se na to dívám. Musím ale říct, že instagram takhle poctivě nenavštěvuji.

Ptáme se kvůli tomu, že na veřejnost začínají prosakovat různé screenshoty. Například účet Deník budoucí učitelky sdílel třeba příběh, kde Dominik Feri takhle pro své blízké přátele urážel některé studenty, kteří mu psali o rady. Psal jim například, ať „drží hubu“. Zkrátka podobné věci, které podle výpovědí v Deníku N říkal některým dívkám.

Ne, nenarazila, to ne.

Máte někoho, kdo by po Ferim zvedl kampaň Mám hlas, kterou rozjel?

Dominik Feri nemá žádné politické dvojče. Jeho způsob komunikace byl i v rámci koronavirové krize ojedinělý a získal mu obdiv řady mladých lidí. Máme ale řadu mladých lidí, kteří za sebou mají zajímavé projekty. Zatím však nemáme dořešené, jak budeme kampaň posouvat dál.

Jak na kauzu reagovali ostatní představitelé koalice Spolu? Protože například předseda ODS Petr Fiala se k celé věci ještě nevyjádřil.

Samozřejmě jsme to řešili. Ostatní předsedové považovali za správnou politickou reakci Dominika Feriho. Zbytek je už jeho osobní otázkou, jako někoho, kdo čelí nařčením a má nějaké možnosti řešení a případné obrany. To už ale nikdo z kolegů nekomentuje, protože to ani moc komentovat nelze.

Myslíte, že se proti obviněním bude Dominik Feri skutečně bránit před soudem?

To je už jeho záležitost, upřímně řečeno. Během několika hodin jsme jako TOP 09 zareagovali tím, že Dominik Feri odstoupil z funkcí. Jako předsednictvo jsme ho vyzvali i k tomu, aby přerušil členství ve straně (Dominik Feri skutečně v pátek ukončil své členství v TOP 09 - pozn.aut.).