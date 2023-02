Feri jde k soudu, trvá na nevině. Pro ty ženy to byly dva roky pekla, shrnují reportéři

Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri stane před soudem, obžalován ze dvou znásilnění a z jednoho pokusu o znásilnění. Proces začne 14. února. Na kolik dní je soud v tuto chvíli naplánovaný?

Jakub Zelenka: V současné době víme o dvou naplánovaných dnech. Bude to v úterý a ještě ve čtvrtek a pak se uvidí. Nemůžeme teď predikovat, jak dlouho ty soudy potrvají, kdy budou jednotlivá líčení apod.

Nicméně se asi nedá úplně čekat, že by za dva dny bylo hotovo?

JZ: To, myslím, neočekává vůbec nikdo.

My budeme mít u Obvodního soudu pro Prahu 3 reportérku Marii Veselou. S Dominikem Ferim před pár dny vedla SMS konverzaci, on trvá na své nevině a vítá, že hlavní líčení bude veřejné. Jaký trest mu hrozí, pokud se prokáže jeho vina?

Apolena Rychlíková: Sazba podle trestního zákoníku je maximálně deset let. A to proto, že jeden z činů, ze kterých je Dominik Feri obžalovaný, se týká znásilnění nezletilé osoby, dívky, které bylo pod 18 let. Takže tím pádem se to navýšilo na maximální sazbu až 10 let vězení.

Vy dva jste na ten případ upozornili v květnu 2021. To znamená, už to budou skoro dva roky. Jak významnou postavou Dominik Feri před tím na české politické scéně byl?

JZ: Byla to jedna z nejvýznamnějších postav v TOP 09. Pravidelně se objevoval jako tvář kampaní. A když SPOLU v roce 2021 nastartovalo kampaň vedle kampaně, která se jmenovala Kampaň pro mladé, tak Dominik Feri měl být její tváří a měl to nějakým způsobem vlastně dirigovat, takže strana na něj sázela. On v minulosti říkal, že chce odejít z politiky, ale nakonec ho přemluvili, aby pomohl straně ve volbách.

AR: A toto se datuje ještě o pár let zpátky, vlastně už ve sněmovních volbách v roce 2017 se stal právě tváří mladých lidí a spolupodílel se nebo byl jedním z těch designérů volební kampaně. Spolu s Markétou Pekarovou Adamovou a částečně i Karlem Schwarzenbergem tehdy vytvořili brožuru, která se jmenovala Tahle kniha není pro starý.

Z dnešního pohledu jde o velmi sexualizovanou brožuru, kde se o politice mluví jako o Tinderu, což byl takový způsob, jakým se Dominik Feri snažil přiblížit politiku mladým lidem. Jsou tam různé sexuální, sexualizované narážky, ať už je to ten jeho slavný termín “zasunout do urny” nebo se tam používají obrázky nahého ženského pozadí jako "playlist na Erasmus" nebo je tam falešná konverzace, která má také takový sexualizovaný podtón.

Tehdy Dominik Feri kandidoval z posledního místa kandidátky a trošku to bylo zpětně i médii vykládáno jako taková náhoda, že se do politiky dostal. Ale když člověk mapuje jeho vstup do nejvyšších politických pater, tak je vidět, že strana mu velmi důvěřovala.

On byl jednou z jejích hlavních tváří a ten marketing, který byl postavený kolem něj a který on částečně sám vytvářel, cílil na to, aby se Dominik Feri do sněmovny dostal. A to navzdory tomu, že tehdy úspěch TOP 09 byl velmi malý. Ta strana získala něco málo přes pět procent.

A možná to pak bylo právě vidět i v tom marketingu, který skutečně zasahoval zejména tu mladší populaci. A Dominik Feri to povýšil ještě na trošku vyšší úroveň. Jezdil i po školách se svými přednáškami...

AR: Přednášek byla opravdu celá řada. Tady je možná dobré zmínit i to, že ze zákonného hlediska je to trošku, nechci říkat, sporné, ale on vlastně využil určité skuliny...

Propagace politiky na školách, to se nesmí, ne?

AR: On to prezentoval tak, že se snaží motivovat mladé lidi k zájmu o politiku. Nicméně to, že byl členem TOP 09 od roku 2015 a potom posléze i poslancem od roku 2017 za tuto stranu, samozřejmě prosakovalo i do těch jeho přednášek. Rozhodně jejich obsah nemohl být depolitizovaný už jenom z podstaty toho, že Dominik Feri reprezentoval nějakou politickou sílu.

Z toho, co jsme získali za svědectví, a je jich opravdu neuvěřitelná řada, protože přednášky měl pro velké množství škol, gymnázií, středních škol úplně po celé republice, bavíme se o tisících, desetitisících zasažených studentů a studentek. Tak byly také v duchu takové jako sexualizace, přirovnávaní politiky k Tinderu, jistého typu humoru. On se tam velmi propagoval, on působil jako ten, kdo do toho přináší humor a nadhled. Ale bylo to hodně i o něm a jeho způsobu přemýšlení.

Musíme jenom vysvětlit, že jestli přirovnával politiku k Tinderu, tak to je aplikace pro seznamování.

JZ: Slouží k hledání rychlého sexu. Ale později to lidé začali využívat i na nějaké dlouhodobější seznámení.

Takže on to přirovnával, že si lidé vybírají politiky tak, jako by si vybírali partnery...

AR: Na sex.

A při těch svých tour po školách se už nějakým způsobem asi také seznamoval se svými fanoušky a vy jste získali svědectví některých lidí, kteří na přednáškách byli, že to, jak se vyjadřoval, jak se k nim choval na ně nějakým způsobem mohlo působit nepatřičně, nevhodně?

AR: Já bych jenom ráda vytkla před závorku jednu věc - často se v souvislosti s Dominikem Ferim zmiňuje, že ženy nebo i lidi kolem něj, které nějak ovlivňoval, ho milovali atd. Já myslím, že koukat na to tímto způsobem právě toho fanouškovství je trošku zrádné, protože to potom míru odpovědnosti přenáší na někoho, kdo ji úplně nemá.

Dominik Feri byl vysoce postavený politik, byl influencer, a přesto se v dennodenním kontaktu se středoškolským publikem choval velmi nevybíravým způsobem. My máme velké množství svědectví, kdy opravdu ženy, které s ním třeba spolupořádaly ty přednášky, automaticky hned sexualizoval.

Mluvil o jejich vzhledu a když se ho zeptaly na provozní otázku "Co byste ještě potřeboval pro tu přednášku?", tak třeba říkal takové věci jako tebe, prázdnou místnost, postel a klíč. To byl schopný říkat lidem ve věku šestnáct, sedmnáct let.

„V jednom momentě jsem s ním jakožto spolupořadatelka přednášky skončila sama v kabinetě naší profesorky. Cítila jsem, že atmosféra je hodně specifická, místy až nepříjemně napjatá.“ (Alarm, květen 2021)

„Po pořadatelích naší akce chtěl, ať mu na večer domluví holky do hospody. Pak měl nemístné poznámky a hned si bral kontakty, choval se nevhodně.“ (Alarm, únor 2023)

„Když přijel, flirtování pokračovalo, proběhla beseda na škole a s partou kamarádů jsme šli Dominika doprovodit a během toho zval nejen mě, ale i další mé kamarádky, abychom za ním někdy přijely do Prahy.“ (Alarm, květen 2021)

Využíval to i k nějakému seznamování. Velmi často studentky potom zval třeba k sobě domů. Byly tam narážky na sex, na pohlavní styk a tak. Tím jenom chci říct, že si tento typ chování velmi těžko umíme představit u jakéhokoliv jiného politika. Představa, že kdokoliv další, třeba Andrej Babiš, jezdí a takto automaticky se chová k ženám, je naprosto nepřijatelná. Přesto u něj to byla úplná každodennost.

Já jsem použil ten pojem fanouškovství a chápu, že je problematický i s ohledem na to, že marketing v dnešní době funguje na způsobu takových parasociálních vztahů, kdy si lidé vytvářejí emocionální vazby právě s těmi lidmi, které sledují. Tak to jenom pro vysvětlení. Jakube, ty jsi chtěl něco dodat?

JZ: Jenom to, že on často i vyžadoval, aby ho ženy nebo studenti označovali na Instagramu, když se s ním vyfotili. Takže on vlastně ten reálný svět přenášel do virtuálního, kde o sobě udržoval nějakou neustálou debatu, kontakt mezi tím reálným světem a virtuálním.

A jak se bavíme o tom, že měl jeden milion sledujících na Instagramu, tak do jisté míry mu pomohlo i toto, pak sněmovna a přednášky na školách. Že by sám o sobě produkoval pouze nějaký zábavný digitální obsah, tak to takto nikdy není.

Co Feri dělal se ve sněmovně vědělo



A kdy to přesáhlo hranici, kvůli které to řešila policie a teď soud? V tuto chvíli je Dominik Feri obžalován ze dvou znásilnění, jednoho pokusu o znásilnění. K tomu došlo kdy? O jaké případy se jedná?

JZ: V nějakých nemůžeme být konkrétní, protože v jednom případě nemáme povolení od té ženy, abychom publikovali jakékoliv detaily toho příběhu. Pak tam máme, jak už jsme naznačili na začátku, případ v té době nezletilé ženy a pak je tam jeden pokus o znásilnění, což se mělo odehrát přímo v prostorách Poslanecké sněmovny.

TV Nova o tomto příběhu vysílala reportáž.

„Pozval mě, ať si přijdu Poslaneckou sněmovnu prohlédnout. Dominik byl poměrně velmi neodbytný. Zatarasil mi cestu a pokusil se na mě naléhat, různě mi jako... šahal na mě, snažil se mě líbat. Tehdy s brekem jsem z té Poslanecké sněmovny utekla.“ svědkyně (TV Nova, Ranní Televizní noviny, 27. 5. 2021)

To znamená, že on se setkával s lidmi i ve své poslanecké kanceláři?

AR: To bylo velmi časté. My jsme získali několik svědectví dlouhotrvajícího charakteru, kdy Dominik Feri opravdu využíval svou poslaneckou kancelář jednak tomu, aby se setkával s různými influencery, které si tam zval. Tím, jak už Jakub naznačoval, řetězil svoji slávu a šířil ji dál, protože mu stačilo setkat se s někým, kdo má hodně jiných sledujících, vyfotit se s ním a hned to vypadalo jako nějaké setkání influencerů.

Ale pak také pořádal večírky. Sdílel kancelář se současnou předsedkyní TOP 09 a ústavní činitelkou Markétou Pekarovou Adamovou. Bylo velmi časté, že tam pořádal divoké večírky, kde se objevoval alkohol, drogy a jeho asistentky potom ráno musely chodit tu spoušť po něm uklízet.

JZ: Máme řadu svědectví lidí, kteří mu byli v té době velice blízko i v té samotné Poslanecké sněmovně. Hodně lidí, co s ním bylo nějakou delší dobu v kontaktu, tak popisují, že byli svědky buď toho, že konzumoval hodně alkoholu nebo i jiných látek, často se zmiňuje kokain.

A také, že v těchto stavech docházelo častěji k nějakému buď ponižování žen, kolegů, přátel, ale také, že míra nějaké empatie třeba dvoření vůči ženám se v nějakých těch vztahových věcech prostě posouvala. To znamená, že byl ochoten zacházet prostě dál a dál a dál.

AR: Ale rozhodně asi nechceme, aby to tady vyznělo tak, že drogy jsou nějakou omluvou pro to, jak se Dominik Feri choval.

Ale v momentě, kdy Dominik Feri jako poslanec sdílel kancelář s Markétou Pekarovou Adamovou, to znamená předsedkyní TOP 09 v tuto chvíli a šéfkou Poslanecké sněmovny, tak ona o ničem nevěděla?

AR: My jsme Markétě Pekarové Adamové zaslali celkem 11 otázek, ve kterých jsme se velmi podrobně ptali. Ona s médii nebo konkrétně se mnou a s Jakubem nekomunikuje od zveřejnění těch prvních textů v roce 2021. Mluvila tehdy o tom, že jsou to spíše nařčení.

Potom se trošku stáhla, označila Dominika Feriho za svého přítele. A když se člověk kouká na historii jejich vztahu, tak je zřejmé, že k sobě měli opravdu velmi blízko. Oba dva byli hlavní tváře té kampaně pro mladé. Ona potom šla dál, stala se předsedkyní TOP 09, ale měli úzký vztah, sdíleli spolu tu Sněmovnu.

My jsme se jí ptali jak na to, jestli byla svědkem nějakého nevhodného chování, jestli byla svědkem třeba bossingu. Jestli bylo běžné, že Dominik Feri používal jejich společnou kancelář k večírkům, jestli o tom ona věděla.

Ptali jsme se také na její vztah k Nikole Zwrtkové, což byla její asistentka, nejlepší kamarádka Dominika Feriho, jeden z lidí, kteří ho velmi aktivně bránili na sociálních sítích. Už posléze, když byl Dominik Feri obžalován, tak její aktivita ustanula, ale také vlastně patřila k lidem, kteří se podíleli na kampani pro TOP 09, tedy pracovali přímo s Markétou Pekarovou Adamovou.

Markéta Pekarová Adamová na žádnou z těchto otázek neodpověděla, napsala velmi vágní prohlášení o tom, že Dominik Feri již není členem TOP 09 a vyvodil svou odpovědnost.



„Nebyla jsem svědkem protiprávního jednání, které je Dominiku Ferimu připisováno. Dominik Feri není členem TOP 09, politická zodpovědnost byla vyvozena v řádu několika hodin už v květnu 2021.“ Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09 a předsedkyně Poslanecké sněmovny (Alarm, 11. 2. 2023 )

AR: Takže se nějakým způsobem vyhýbá komunikaci ohledně dalších palčivých věcí. My jsme se ptali na to, jestli si někdy stěžoval někdo zvenku na to, jak se Dominik Feri choval, protože jsme měli i informace třeba zevnitř TOP 09, že lidé byli opravdu svědky jeho nevhodného chování. Ne třeba přímo sexualizovaného násilí, ale toho, že se opravdu k ženám choval velmi nevybíravým způsobem, tlačil na ně, aby s ním měly sex atd.

JZ: Nebo i co se týče aktivit ve sněmovně, protože existují třeba sněmovní večírky, kam zval velké množství žen, což není úplně vždycky standardní. Prostě jste poslanec a najednou tam za vámi přijde 10 mladých žen nebo studentek. Velice často zvete lidi do poslanecké kantýny na nějaké obědy. Buď jsou to influenceři, nebo opět ženy. Vidí to prostě lidé v té Sněmovně.

A je docela zajímavé, že řada politiků je schopná tyto věci popisovat, ale pak na otázky přímo neodpovídá. Takže nějaké povědomí o tom, co Dominik Feri dělal nebo jak se choval k lidem v politice prostě bylo. Bylo to i uvnitř strany, kde mi třeba jeden člen TOP 09 popisuje, že už v roce 2015 byl svědkem ponižování nějaké ženy na akci TOP 09. Ale strana to sama o sobě nechce moc komentovat.

AR: Přitom podle našich svědectví, která máme, i třeba co se týče užívání drog, alkoholu, večírků ve sněmovně, tak několikrát padlo, že si nikdo neumí představit, že by třeba konkrétně Markéta Pekarová Adamová mohla být vůbec tak naivní, aby si nevšimla, že se přímo v její kanceláři něco takového děje.

Apoleno, ty jsi říkala, že Markéta Pekarová Adamová nechce nic komentovat, odpovídat na vaše otázky. Mimo jiné z toho důvodu, že vysvětluje, že Dominik Feri už není poslancem TOP 09. My musíme říct, že vzápětí po zveřejnění vašeho textu v květnu 2021 se vzdal mandátu poslance. Řekl, že nebude kandidovat ve sněmovních volbách, vystoupil z TOP 09. On odmítl všechna v tu chvíli obvinění a omluvil se za případné nevhodné nebo nedžentlmenské chování. Někteří kolegové se ho zastávali v té době. Vzpomenu si na Karla Schwarzenberga, Miroslava Kalouska...

AR: Tomáš Czernin.

„Je to celé zvláštní. Děvčata určitě, pokud k něčemu takovému došlo, měla jít hned na policii. Je zvláštní, že se to vynoří takto před volbami.“ Tomáš Czernin, místopředseda TOP 09 (Seznam Zprávy, 25. 6. 2021)

Změnili tito lidé za poslední dva roky nějakým způsobem názor na to, co se tehdy a v minulých letech dělo? Protože my jsme moc o Dominiku Ferim neslyšeli. On se nevyjadřoval pro média.

AR: Já asi řeknu věc, která bude působit možná negativně nebo nepříjemně. Ale jsem obecně zastáncem toho, že je správně, že třeba s Dominikem Ferim nevychází rozhovory. Pozornost, která je věnovaná jemu a neustálé spekulování nad tím, co se vlastně pokazilo v životě takového člověka, vytváří i určitou míru necitlivosti k těm ženám, protože jsou to především ony, o koho tady jde.

Jsou to ženy, které přišly s velmi vážnými svědectvími. I těch pět případů, které se nakonec k soudu nedostaly, tak na nich státní zástupkyně ukazuje, že to chování bylo velmi predátorské. Je tam spíš problém odstíhat to podle současné definice znásilnění, která taky v Česku není úplně taková jako na Západě.

A je často kritizovná.

AR: Ano. A mně je trošku jedno, co si bývalí spolupracovníci Dominika Feriho dnes o Dominiku Ferim myslí. Protože si myslím, že míra té necitlivosti, která po zveřejnění článků byla vůči těm ženám, ty neustálé útoky, které byly velmi masivní, že to jsou nějaké historky z Tinderu, že mu ty holky lezly samy do postele atd., dokreslovaly to, jakým způsobem jsme v té době přemýšleli o obětech sexualizovaného násilí nebo nevhodného chování.

Protože si myslím, že opravdu v roli politika není možné, aby člověk měl sexualizované narážky na středních školách a vůči lidem kolem sebe se prostě choval způsobem, který lze označit za velmi predátorský. Takže já tady dávám takové prohlášení, že pro mě je důležité bavit se i o tom, jak to prožívali a prožívají ty ženy.

A pro ně to bylo velmi náročné období - číst si od velmi exponovaných politiků a političek, jak brání svého kolegu a znedůvěryhodňují jejich výpovědi. To si myslím, že je něco, z čeho by se politická třída opravdu měla poučit a dbát i na to, že za těmi příběhy jsou reální lidé, kteří můžou mít zkažený život opravdu navždy.

JZ: Já i Apolena jsme na toto téma dali hodně rozhovorů. Přicházela často otázka, zdali necítíme, že jsme Dominikovi Ferimu zničili život. Na něco podobného se nikdo neptal u těch žen. Většinou se to vždycky točilo kolem Dominika Feriho a tam občas míra necitlivosti ze strany médií, kdy třeba zveřejňovala informace rychleji, než se to dozvěděly i ty samy ženy, byla někdy zbytečně cynická.

A nesmíme zapomínat ani na influencerskou scénu, protože Dominik Feri se v této skupině lidí velice často pohyboval. Jsou tady podcasty a pořady, které viděly desítky, stovky tisíc lidí, kde přátelé Dominika Feriho označují všechno toto za výmysly a spekulují o tom, že všechno bude odložené a že ten člověk bude mít zničený život. Nebo že by si zasloužil třeba amnestii od Miloše Zemana.

To jsou jakoby vtípky, na kterých možná někteří lidé staví svou kariéru. Ale když se vcítíte do role těch žen, které prostě toto poslouchají dva roky, nikdo jim nevěří, nemají přístup do médií, ani nemůžou, protože jsou anonymizované.

AR: Ani z podstaty spisu vlastně nemohou mluvit.

JZ: A tady máme velkou skupinu lidí, kteří Dominika Feriho brání a jsou to velice veřejně exponované osoby, tak vidíme jasný nepoměr jejich vstupu do médií a těch žen, které stojí proti obrovské mašinérii a mají svázané ruce v tom, že se nemůžou bránit, nemají tady sebemenší příležitost.

Pojďme jim teď dát ten prostor. Víme, jak ony vnímají to, že se Dominik Feri dostane před soud? Víme, jestli přijdou svědčit? Víme, jak toto bude u toho hlavního líčení probíhat?

AR: To, jak bude hlavní líčení probíhat, samozřejmě nevíme. To je prostě v gesci paní soudkyně. Standardně se dá očekávat, že by měly obě dvě strany dostat nějaký prostor. Samozřejmě oběti znásilnění jsou často klasifikovány jako zvlášť zranitelné oběti, protože třeba trauma, které je způsobené sexualizovaným násilím, je jedno z těch největších traumat, které člověk může zažít. Takže se spekulovalo, že některé ženy budou vyslýchány ve vedlejší místnosti a přenášeny přes takový ten televizní telemost.



Anebo to taky může být tak, že obžalovaný odejde z té soudní síně.

AR: Tak. To jednání je veřejné. Je samozřejmě v pořádku, že to Dominik Feri vítá. Otázka je také, jak bude vypovídat on. Několikrát do médií deklaroval, že s policií spolupracuje, ale nejenom podle našich informací, ale i podle toho, co třeba přinesly Seznam Zprávy, se nikdy nenechal konfrontovat. Nepodstoupil žádný výslech. Takže v této strategii je to jeho vlastně zákonná možnost.



JZ: On podstoupil výslech, dostavil se před policisty, ale na otázky mlčel a odpovídal na ně písemně přes svého právníka.

AR: Takže to bude možná první moment, kdy tomu bude čelit. Je otázka, jakou strategii zvolí, protože je to samozřejmě jeho zákonná možnost nevypovídat před soudem.

A zpátky k obětem. Víme, jak se vůbec cítí ohledně toho, že bude Dominik Feri u soudu?

AR: Já myslím, že situace je i pro ně velmi náročná. Je to z nějakého pohledu pro ně asi i nepředstavitelné, že vlastně stanou před soudem, ten bude veřejný, budou moct být viděny jejich tváře, bude tam velké mediální zastoupení.

Je to asi i velký stres, protože u takto problematických činů opakovat dokolečka ty nejintimnější detaily z velmi drastických momentů, to si myslím, že je velmi těžké. A pak je tam samozřejmě ještě ta pětice těch odložených, které to taky určitě budou sledovat.

To znamená tři případy se dostaly k soudu a pět jich je odložených?

JZ: Pak jsou ještě případy, které nechtěly třeba ty ženy medializovat anebo se s nimi nechtěly obrátit na policii. Ale nějakým způsobem o nich víme a dokládá to zase nějaké pozadí k tomu, jak se Dominik Feri choval k ženám a ke svému okolí.

AR: Některé ženy to prostě nechtěly nahlásit i proto, že se chtěly vyhnout tomuto martyriu. Nechtěly neustále opakovat, co se stalo, být terčem nějakého znevažování atd. Což si myslím, že také bohužel dokresluje to, jak je i česká justice vnímaná v tom, jak řeší problematiku sexualizovaného násilí a sexuálního násilí. Vizitka pro ni určitě není dobrá.

Bude zajímavé sledovat, jak to třeba tento proces promění nebo nepromění. Je samozřejmě důležité rozhodovat se na základě důkazů, ale ta velká nedůvěra žen, která vychází ze všech čísel, že znásilnění nahlašují čtyři - sedm procent lidí, kteří ho zažijí, ukazuje, že česká justice opravdu nemá na rozdíl od skandinávských nebo západních zemí tu důvěru. A atmosféra znevažování třeba ve veřejném prostoru, kterou ženy zažívaly, tomu přispívá.

JZ: Jelikož jsme s těmi ženami občas v kontaktu, tak víme, že má celý ten případ velký vliv na jejich osobní život, pracovní život apod. Takže představa, že něco jako vyhrály nebo že se na ten soud těší nebo něco takového je úplně absurdní, protože dva roky snášely docela peklo.

A je to věc, o které si člověk často říká, jestli by to sám vydržel. I vzhledem k tomu, jak mediálně sledovaný ten případ je a jak média občas nedokážou citlivě tyto případy popisovat, protože jsou tady neustálé snahy vynášet informace ze spisů, což může mít za následek to, že se informace objeví bez kontextu. A poškodí to buď ty ženy, ale může to poškodit i samotného Dominika Feriho.

Tak média by si měla uvědomit, že to není třeba korupční kauza, kde hltáme každou novou informaci, ale že jsou za tím reálně lidé, kteří jsou oběti nějakého hodně špatného násilí nebo mají za sebou traumatizující zkušenost. A je důležité za tím vidět lidi a být někdy trochu empatický. To je trochu apel na kolegy novináře, kteří ne vždycky toto úplně dělají.