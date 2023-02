Feriho kauza míří k soudu. Bývalý poslanec čelí obžalobě ze znásilnění, chce vypovídat

Celkem tři skutky: dvě dokonané znásilnění a jeden pokus o něj. Z takových činů je obžalován bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri, v úterý se začne jeho jednání řešit před Obvodním soudem pro Prahu 3. Šestadvacetiletý Feri se již v minulosti snažil trestní stíhání zastavit, ale neúspěšně. Svou vinu odmítá, před soudem chce vypovídat, jak potvrdil pro Radiožurnál. Praha 6:25 14. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obžalovaný Dominik Feri | Zdroj: TASR / Profimedia

„Obviněné osobě je obžalobou kladeno za vinu jednání popsané pod třemi skutky a kvalifikované jako dva dokonané trestné činy znásilnění a jeden pokus o trestný čin znásilnění,“ sdělil v prosinci Aleš Cimbala, mluvčí pražského státního zastupitelství.

Bývalému poslanci tak hrozí až deset let vězení. Obžaloba padla o dva měsíce dříve a Feri od začátku tvrdí, že je připraven prokázat svou nevinu.

Strmý pád úspěšného zákonodárce TOP 09 odstartoval v květnu 2021 článek Deníku N a A2larm, ve kterém novináři popsali případy žen, které se reportérům svěřily se svými zkušenostmi.

Přísnější trest?

Ferimu hrozí přísnější postih kvůli tomu, že je stíhán i pro trestný čin znásilnění spáchaný na dítěti, šlo tehdy o sedmnáctiletou dívku, v článku vystupovala pod jménem Jana, která se s ním nějaký čas vídala.

„Věděla jsem, že má Dominik různé partnerky. Koneckonců – nešlo nám o vztah. I proto jsem ale trvala na tom, že vždy budeme chránění a on bude mít kondom. Několikrát naléhal, že ho mít nechce, ale já nikdy neustoupila. Jednou jsem ale zjistila, že si ho potají sundal,“ popsala svou zkušenost.

Feri podle ní navzdory nesouhlasu pokračoval. „Nechtěla jsem v tom pokračovat, ale on to nerespektoval. Prý už je to jedno a nemám to řešit. Dělal to dál, i když jsem ho žádala, ať přestane. Byla jsem z toho úplně paralyzovaná, nebránila jsem se fyzicky, protože jsem z toho byla fakt v šoku. Nikdy se mi to nestalo a já jsem tomu nemohla uvěřit,“ svěřila se Jana.

‚Budu vypovídat‘

Situací, ve kterých ženy popisovaly Feriho chování, sesbírali reportéři více. Před soud se však nakonec dostaly tři. „Některé ženy to prostě nechtěly nahlásit i proto, že se chtěly vyhnout tomuto martyriu. Nechtěly neustále opakovat, co se stalo, být terčem nějakého znevažování a tak dále,“ řekla jedna z autorek, Apolena Rychlíková v podcastu Vinohradská 12.

Bývalý poslanec již minulý týden potvrdil Radiožurnálu, že se soudního líčení osobně zúčastní a bude se snažit prokázat svou nevinu. „Plánuji (vypovídat před soudem – pozn. red.) a velmi vítám, že bude hlavní líčení veřejné,“ napsal.

Již dříve se snažil trestní stíhání proti své osobě zastavit, na usnesení o obvinění podal stížnost. Tu však státní zástupkyně Petra Gřivnová posoudila jako nedůvodnou a zamítla ji.

Feri, který měl četné příznivce hlavně u mladé generace, po svědectví žen loni v květnu rezignoval na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat v podzimních volbách do Sněmovny. Skončil také v TOP 09 a stáhl se z veřejného života. Následně se omluvil za „negentlemanské“ chování.

„Zcela otevřeně přiznávám, že jsem se v některých momentech zachoval nevhodně, nepatřičně nebo v rozporu se zásadami gentlemanského chování. Pokládám to za osobní selhání a za bolavá místa nejen pro mě, ale především pro ty, kterých se mé chování mohlo dotknout. Mrzí mě to, hluboce a upřímně se omlouvám,“ řekl dříve.

Soudní jednání je zatím naplánované na dva dny – úterý a čtvrtek.