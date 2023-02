Ruští sportovci na olympiádě znamenají tisíce mrtvých Ukrajinců, kritizuje Dominik Hašek

Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach vyzval Ukrajinu, aby nehrozila bojkotem olympiády v roce 2024 kvůli možné účasti ruských sportovců. Výbor zvažuje, že by povolil Rusům soutěžit pod neutrální vlajkou. „Velmi mě to mrzí a vysílá to nevhodný signál. Cítím z toho podporu ruských funkcionářů, kteří se snaží, aby Rusové mohli na olympiádu, což by byla naprostá chyba,“ uvedl bývalý hokejový brankář a olympijský vítěz Dominik Hašek. INTERVIEW PLUS Praha 20:23 10. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Hašek | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

„Vladimir Putin dobře ví, že ruští sportovci by byli ta největší reklama na válku a její propagandu. Pro Rusy, kteří s ním souhlasí, by to byla obrovská podpora a tu my jim nesmíme dát. Nejde o žádnou symboliku, to je opravdu podpora války,“ dodává s tím, že každý úspěch ruského sportovce by pomohl tamnímu režimu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Dominik Hašek, bývalý hokejový brankář a olympijský vítěz

Ukrajinci by zvažovali bojkot her, pokud by se jich účastnili ruští sportovci, a vyzvali by k němu i další země. Bach to označil za politováníhodnou snahu a kritizoval Kyjev, že se snaží ostatní dostat pod tlak. Bojkot by prý byl porušením olympijské charty.

Hašek připouští, že jde o právní problém a je třeba vážit každé slovo, přesto si ale trvá na tom, že Bachova vyjádření vůči Ukrajině jsou v současné situaci velmi nevhodná. Zároveň kritizuje i Český olympijský výbor za to, že se rozhodněji nepostavil proti účasti ruských sportovců na olympiádě.

„Ta vyjádření se mi nezdají dost silná. Tady se nejedná o žádné symboly. Ruští sportovci na olympiádě znamenají desítky, stovky, tisíce a možná desetitisíce mrtvých Ukrajinců. To si bohužel mnozí funkcionáři neumí dát dohromady. Je to reklama na válku a znamená to více mrtvých na bojišti. Samozřejmě daleko snadněji se počítá, kolik lidí zabije tank, když vystřelí, ale i tohle má efekt na morálku,“ upozorňuje.

NHL zaplatí

Hašek dlouhodobě kritizuje i hokejovou NHL za to, že nadále umožňuje hrát ruským hokejistům a loni ignorovala protest českého ministerstva zahraničí proti tomu, aby nastoupili k zápasům v Česku.

Český olympijský výbor je pro neúčast Rusů a Bělorusů na olympiádě v Paříži. Případný bojkot nezvažuje Číst článek

„Alexandr Ovečkin byl už od počátku propagátorem Putina, a to i po anexi Krymu,“ kritizuje Hašek jednu z největších hvězd severoamerické hokejové ligy. „NHL budu nejen dál kritizovat, ale chci, aby jednou Ukrajině platila náhradu za to, co jí tímto svým postojem způsobuje,“ doplňuje.

V současnosti to prý sice není reálné, Hašek ale přesto věří, že k tomu jednou dojde a újma bude vyčíslitelná v penězích. „Uvidíme, jaká bude situace za rok či dva. Je třeba říct, že Amerika je od té války nesmírně daleko a ti kluci se nebojí, že zítra na Boston padne bomba,“ uvádí s tím, že vedení ligy se snaží problému vyhýbat.

Mnozí ruští hokejisté jsou přitom odpůrci Putinova režimu, americká nebo kanadská vláda s tím ale neumějí pracovat. „Pokud by jim například byla nabídnuta uprchlická víza, byli by těmi nejlepšími ambasadory protiputinovských myšlenek a udělali by hodně pro to, aby válka skončila.

Demokratické země, ale i Mezinárodní olympijský výbor nebo NHL ale bohužel nepomáhají ruským sportovcům, kteří jsou proti válce,“ míní Hašek.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus v audiu na začátku článku.