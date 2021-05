V případu exposlance Feriho se zatím nestanovila právní kvalifikaci ani se nikdo nestíhá, uvedla policie

V případu kolem bývalého poslance Dominika Feriho (TOP 09) zatím nebyl nikdo obviněn ani není stanovena právní kvalifikace. Na twitteru to ve středu uvedla policie s tím, že zjišťuje veškeré okolnosti důležité pro rozhodnutí, zda vůbec došlo ke spáchání trestného činu, či nikoliv. Praha 16:14 26. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politik odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí, omluvil se ale za „nevhodné“ či „nepatřičné“ chování v některých situacích. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Prošetřování události provede pražské krajské ředitelství, konkrétně oddělení obecné kriminality Prahy I,“ sdělila policie.

Feri rezignoval po nařčení ze sexuálního násilí na svůj poslanecký mandát, na podzim nebude kandidovat Číst článek

Feri měl v říjnových sněmovních volbách figurovat na čtvrtém místě pražské kandidátky koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), voleb se ale nezúčastní.

Deník N a server Alarm v úterý zveřejnily svědectví několika žen, které tvrdí, že s nimi měl Feri sex i přes jejich nesouhlas, že se z nich snažil vylákat nahé fotografie nebo je veřejně dehonestoval. Politik odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí, omluvil se ale za „nevhodné“ či „nepatřičné“ chování v některých situacích.

Policie už v úterý uvedla, že se těmito mediálními informacemi začala z úřední povinnosti zabývat. Feri se chce proti zveřejněným tvrzením bránit u soudu. Rezignaci zdůvodnil tím, že nechce, aby „lživé a manipulativní“ články poškozovaly jeho nejbližší okolí a jeho kolegy.

Z úřední povinnosti jsme se začali zabývat informacemi, které dnes uvedly sdělovací prostředky k osobě pana poslance Dominika Feriho. V následujících dnech bude rozhodnuto o tom, která součást policie šetření provede a jaký bude případný další postup. #policiepp https://t.co/bqsYzVQbmD — Policie ČR (@PolicieCZ) May 25, 2021

Feriho náhradnicí do dolní komory Parlamentu je podle výsledků voleb z roku 2017 dokumentaristka Olga Sommerová. Zda do sněmovny vstoupí, si rozmyslí do čtvrtka.

O tom, kdo Feriho zastoupí ve volební listině, bude ve čtvrtek večer jednat pražská organizace TOP 09 a následně rozhodne republikový výbor strany.