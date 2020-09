Místo doktora se o alkoholiky stará sestra. ‚Máme obavu o jejich zdraví,‘ varuje ředitelka domova

Téměř pět desítek klientů domova se zvláštním režimem v Teplicích nad Metují se ocitlo prakticky bez lékařské péče. Praktik Jaromír Langer, se kterým má zařízení smlouvu, totiž za svými pacienty odmítá chodit. A náhradu se domovu v pohraničí najít nedaří. Původní zpráva Teplice nad Metují 10:09 29. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praktický lékař Jaromír Langer do domova nedochází, přijít odmítá i při telefonické urgenci kvůli konkrétnímu případu (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka RGBStock | Zdroj: Fotobanka RGBStock

Domov Dolní zámek v Teplicích nad Metují je v Česku jedno z pouhých dvou zařízeních nabízející sociální služby lidem závislým výhradně na alkoholu. Teď se jeho klienti ocitli v těžko řešitelné situaci kvůli poskytování základní lékařské péče.

„Lékařská péče pana doktora Langera je v podstatě nulová. Pan doktor sem nechodí,“ popisuje pro královéhradecký Český rozhlas vážný problém zařízení s téměř padesáti klienty denní sestra Kateřina Menclová.

V nasmlouvaných termínech praktický lékař Jaromír Langer do domova nedochází, přijít odmítá i při telefonické urgenci kvůli konkrétnímu případu.

Menclové pak nezbývá nic jiného, než volat záchranku, v méně závažných případech se pak obrací s prosbou o radu na lékaře v okolí.

„Podle toho, co je klientovi – usoudím, zavolám, poradím se. A lékaři v okolí to vědí. Takto by to být nemělo, správně by sem měl pan doktor dojít, začít konat a já mu budu k ruce jako zdravotník,“ doplňuje denní sestra.

Obavy o zdraví

Domov Dolní zámek je přitom specifické zařízení pro alkoholiky, řada z nich má přetrvávající zdravotní obtíže. Podle ředitelky Lucie Havrdová někteří téměř nekomunikují, většina je nesoběstačná.

„Pan doktor opakovaně porušuje podmínky smlouvy. Myslím, že v našem zařízení už máme všichni reálnou obavu o zdraví našich klientů,“ podotýká Havrdová.

Lékař Langer se k případu odmítl vyjádřit, na žádnou z otázek neodpověděl: „Nechci dávat žádný vyjádření,“ odpověděl.

Vedení Domova Dolní zámek v Teplicích nad Metují už přitom smlouvu s lékařem, respektive společností, ve které je jednatelem, třikrát vypovědělo, nakonec ale pokaždé ustoupilo.

„Jsme u hranic, kde nejsou lékaři. Je jich nedostatek. Takže nemáme možnost najít nového doktora. Nedaří se to.“

Klienti zařízení jsou tak stále závislí na péči lékaře Langera. Ten je přitom nepravomocně odsouzený za podvody vůči zdravotním pojišťovnám a šíření toxikomanie.

Několik stížností na něj eviduje i Česká lékařská komora, jak uvedl mluvčí organizace Michal Sojka. Zákon ale komoře neumožňuje žádné rychlé řešení typu předběžného opatření, kdy by bylo možné postavit lékaře mimo službu. „Určitou možnost má krajský úřad, který může v určitých případech odebrat registraci,“ upřesňuje.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje už dostal písemný podnět a jeho zaměstnanci chtějí situaci co nejdříve řešit.