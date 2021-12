Landův spolupracovník Nielsen žádá o data stovky domovů pro seniory. ‚Děláme analýzu,‘ tvrdí

Spolek ProLibertate, za kterým stojí právník Tomáš Nielsen, obeslal české domovy pro seniory. S odvoláním na informační zákon požaduje data o úmrtích a očkování jejich klientů. Dopis získal server iROZHLAS.cz z jednoho ze sociálních zařízení. Domovy napojené na financování krajů a měst musejí na otázky ze zákona odpovědět. Mnohým to ale v době, kdy bojují s covidem, způsobuje problémy. Původní zpráva Praha 6:24 7. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková konference iniciativy Zlatý špendlík, Tomáš Nielsen je na fotografii úplně vpravo | Zdroj: Profimedia

Kolik měli v posledních třech letech klientů, jaká byla jejich úmrtnost a kolik z nich dostalo jednu nebo dvě dávky očkování proti koronaviru. To jsou dotazy, které rozeslal poskytovatelům sociálních služeb pražský advokát Tomáš Nielsen, spolupracovník Daniela Landy z iniciativy Zlatý špendlík a zakládající člen spolku ProLibertate.

Podle něj mají získaná data sloužit k vypracování statistické analýzy dopadů očkování na domovy pro seniory. „Děláme tu analýzu proto, že si myslíme, že tato data dlouhodobě chybí. A myslím si, že je potřeba je mít k dispozici,” uvedl na dotaz serveru iROZHLAS.cz Nielsen.

Zahlcení hygien Iniciativa Zlatý špendlík zahltila v polovině listopadu hygienické stanice. Ve výzvě nazvané „Zahlťme neprodleně hygieny“ označila vládní opatření proti šíření koronaviru za protiústavní. Landa pak pro server iROZHLAS.cz odmítl, že by se jednalo o šikanu. Zároveň uvedl, že nejde jen o jeho aktivitu. „Ten text vzešel z širšího okruhu, z právně erudovaných lidí,“ řekl. Podle něj nemohla iniciativa tušit, kolik lidí se skutečně začne hygien dotazovat.

Analýzu, jak Nielsen doplnil, zpracovává skupina vědců ze Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků. Vede je matematik Tomáš Fürst. „Ten proces probíhá už měsíc, kdy jsme o ta data žádali. Není to dáno žádným specifickým účelem. Potřebujeme je pro nějaké další zkoumání. Jak říkám, mám pocit, že informace o očkovacích látkách a jejich nežádoucích účincích nejsou k dispozici v rozsahu, v jakém by bylo zdrávo,” doplnil.

Tvrdí, že hromadné dotazy nijak nesouvisí s akcí Landovy iniciativy. Ta pomocí stejného informačního zákona zahltila na začátku minulého měsíce svými dotazy hygienické stanice. „My ty informace žádáme po vládě, po ÚZISu a dalších institucích už více než rok. Takže to spolu opravdu vůbec nesouvisí,“ řekl Nielsen.

Na dotaz, jestli jsou otázky dobře nastavené a zda vůbec bude možné data podle nich zpracovat, Nielsen odpověděl, že je to otázka na vědecký tým. „To se ptáte špatného člověka. Jak jsem říkal, my pracujeme na té analýze se skupinou statistiků, matematiků, kteří mají tu metodologii pod sebou. Na tuhle technickou otázku vám odpovědět nedokážu,“ řekl Nielsen, který se pod dopisy podepsal jako předseda spolku.

Nevypovídající data?

Jeho žádost skrz zákon o svobodném přístupu k informacím přišla například Sociálním službám města Opočna. Jejich ředitelka Kamila Vilímková má jasno: data nemohou být vypovídající. Bez ohledu na účel.

„Podle mého názoru jsou naprosto bez souvislostí. K čemu jim jsou data o tom, kolik lidí nám umřelo v listopadu, když neví, na co zemřeli? Říct, že mi umřelo v listopadu pět lidí a loni čtyři, není naprosto vypovídající, když neznají příčinu úmrtí,“ vysvětlila.

Nemohli jsme tušit, kolik lidí pošle dotaz. Já jsem jen zesilovač, říká Landa o zahlcení hygienických stanic Číst článek

Kromě toho popsala, jak pracovníky její organizace samotné hledání informací pro Nielsena zdrželo. „Seděli jsme a počítali, kdy nám ve kterém měsíci za poslední tři roky umřeli klienti. Další počítali, kdy byl kdo očkovaný. V době, kdy máme nakažený personál a řešíme třetí dávky pro naše klienty, musíme ještě dělat tohle.“

Ředitelka Vilímková se navíc obává, že podobné dotazy teď bude muset řešit často. A administrativa bude zaměstnance domova zdržovat od běžné práce. „Bojím se toho, že budu někde vypracovávat nějaké nesmysly, místo abych dělala něco užitečného. Každý den řešíme, aby se nám nenakazili klienti, zaměstnanci, aby nám návštěvy dodržovaly opatření. A do toho budu vypisovat data, která budou úplně k ničemu,” myslí si Vilímková.

Pro Radima Pochopa, ředitele Domova důchodců Český Dub, odpověď na žádost problém nebyla. „Byla to práce navíc, ale zase nemůžu říct, že by nás to zaměstnalo na den nebo na dva. To bych lhal.“

‚Dělají z nás hromosvod‘

Nielsen však podotýká, že se s ním mohli ředitelé a ředitelky sociálních zařízení dohodnout, že data poskytovat nebudou. „Když jsem komunikoval s těmi domovy důchodců, tak jsme pokaždé, když se někdo ozval, deklarovali, že pokud by pro ně byl problém ta data poskytnout, tak my je nebudeme určitě vynucovat,“ řekl Nielsen.

‚Nemáme jinou možnost.‘ Přetížené hygieny dál řeší šikanu od Zlatého špendlíku. Posílají odkazy na web Číst článek

Jenže to domovy, které s Nielsenem nenavázaly komunikaci, nevěděly. Řada z nich tak data zpracovávala na základě žádosti, třeba i navzdory personálním problémům. Proč jim advokát nedal vědět, že informace poskytovat nemusí? „My ta data potřebujeme, využili jsme proto zákonného práva. Já teď nerozumím, k čemu směřujete. Nebyl cíl komplikovat život domovům důchodců. A znova opakuji, že kdokoliv se ozval, že s tím problém má, tak jsem mu napsal, že v tom případě na těch datech netrváme,“ odpověděl na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

To potvrdila i ředitelka domova seniorů v Příboře Kamila Demlová. Ta s Nielsenem vedla ohledně poskytování dat emailovou korespondenci až v tomto týdnu. Původně totiž žádost o informace považovala za spam. „Odpověděl mi, že pokud by to pro nás byla velká komplikace, informace zpracovávat nemusíme.“

Jsou i sociální zařízení, která se rozhodla na dotazy neodpovědět bez předchozí konzultace s Nielsenem. Jde například o Oblastní charitu Ostrov, která zřizuje dva domovy pro seniory s celkovou kapacitou 56 lůžek. „Získali jsme odpověď z naší diecézní charity, kde máme právníka. Ten nám doporučil na to nereagovat. Navíc my takové informace ani nemáme,“ vysvětlil ředitel organizace Tomáš Fexa.

Návod na odpovědi

Záležitost zaznamenala i Asociace poskytovatelů sociálních služeb, která si k tomu nechala vypracovat memorandum od advokátů. „Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinnými subjekty podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Advokátní kancelář nám napsala i návod, jak mají postupovat. Odpovědi na konkrétní otázky už poskytovali sami poskytovatelé,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz mluvčí asociace Petra Cibulková.

Ministerstvo podává trestní oznámení na Landovu iniciativu Zlatý špendlík. Podezírá ji ze sabotáže Číst článek

Ke každému dotazu podle ní dostali zástupci jednotlivých organizací informace o tom, na jaké informace se vztahuje povinnost mlčenlivosti. „Třeba počet klientů i počet úmrtí je možné zveřejnit. Informace o očkování jsou veřejně dostupná na webových stránkách ministerstva zdravotnictví. Takže pokud si organizace nevedou vlastní statistiku, lze na tyto dotazy odpovědět odkazem,“ vysvětlila Cibulková.

Návod právníků Asociace využil například Domov Sluníčko v Ostravě-Vítkovicích. „Doporučili nám, na co máme a nemáme odpovídat. Takže jsme podle této metodiky postupovali,” potvrdil serveru iROZHLAS.cz ředitel domova Marek Tejzr.

Žádost o informace u domovů pro seniory nebyla Nielsenovou první akcí. Angažuje se v iniciativách, které se staví proti očkování a protiepidemickým opatřením. Ta také pravidelně napadá u soudů.