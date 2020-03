Nákaza se v domově v Břevnici zřejmě objevila již před zákazem návštěv, říká hejtman Běhounek

Téměř všichni klienti domova pro seniory v Břevnici u Havlíčkova Brodu mají pozitivní testy na nový typ koronaviru. Nakazilo se i šest zaměstnanců. Jedna klientka na nákazu zemřela. Zřizovatelem domova je Kraj Vysočina. V rozhovoru pro Radiožurnál popsal aktuální situaci hejtman kraje Jiří Běhounek (ČSSD). Praha 13:25 29. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Jaká je aktuální situace v domově pro seniory v Břevnici?

V domově pro seniory krom tohoto nálezu běží normální provoz, protože ráno vydala nařízení Krajská hygienická stanice z hlediska vyhlášení karantény, takže se tam budeme muset chovat podobně jako v Kynicích. Budeme muset zajistit provoz, aby tam byli zaměstnanci, kteří se o pacienty s Alzheimerovou chorobou a jinými těžkými poruchami mozkové činnosti postarají. Paní ředitelka Hana Hlaváčková to v současné době řeší a já jsem požádal o pomoc Armádu České republiky a obrátili jsme se na dobrovolníky z jiných podobných zařízení, kteří by tam chtěli pracovat.

V Havlíčkobrodské nemocnici zemřela klientka domova seniorů v Břevnici nakažená koronavirem Číst článek

Klienty není kam přesunout

Už jste tedy něco naznačil, jaký máte plán? Domov bude dále fungovat a klienti tam zůstanou?

Je tam veliké množství lidí. Ten domov je samostatně oddělený. Já si neumím představit, že bychom klienty někam převáželi, ani nevíme kam. Je to zvláštní situace, kdy se nakazili téměř všichni klienti. Epidemiologové i my se domníváme, že se nákaza objevila v domově ještě dříve, než byly zakázány návštěvy a postupně se rozšířila.

Předpokládáme, že nejlepší možností řešení je, aby klienti zůstali na místě, kde se znají a kde vědí co a jak. Budeme poskytovat péči na místě, v domově pro seniory. Zdá se nám, že je to podobná situace jako v Kynicích. I když to byla obec, která měla jiný systém práce a života.

Váš kraj má ve své správě i další podobné domovy pro seniory. Máte informace, že by něco podobného hrozilo i jinde? Nechystáte třeba nějaká plošná opatření?

Já nedokážu říct, co si představujete pod pojmem plošná opatření. My jsme dali všem domovům pokyn aby připravili v zařízení červené, modré a zelené zóny. Vystěhování případných onemocněných do jiných prostor atd. Ovšem při znalostech těch budov to ne vždy úplně jde.

Nutno říci, že i u zařízení v Břevnici to není jednoduché, ale paní ředitelka Havlíčková se maximálně snaží to nějakým způsobem řešit, proto jsme se rozhodli provoz ponechat. Diskutuje se, že na nejvyšší úrovni bude v kraji pravděpodobně i videokonference o tom, jak řešit eventuální nákazy v ostatních domovech a co s nakaženými klienty udělat.

Jinak kromě zařízení v Břevnici nemám informace, že by někde nějaké klinické příznaky byly. A zatím jsme v jiném domově pro seniory testy neprováděli. Celkem je na Vysočině 32 domovů pro seniory, nejsou ale všechny provozované krajem, jde i o obecní nebo soukromá zařízení.

64027