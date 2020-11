Testy odhalily v říčanském domově pro seniory 92 nakažených pacientů. Pozitivní je i 30 zaměstnanců

V domově pro seniory v říčanské části Voděrádky se potvrdil koronavirus u 92 ze 130 klientů. Nakažených zaměstnanců je 30, celkově jich v soukromém zařízení pracuje 80. Vedení domova by v následujících dvou týdnech potřebovalo pomoci se zajištěním péče. Dočasně je třeba obsadit alespoň 20 pracovních pozic, uvedl ředitel Pavel Kyzlink. Praha 14:22 6. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování na covid-19 odhalilo infekci u 92 ze 130 seniorů říčanského domova (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Onemocnění covid-19 se podle vedení domova nejdříve objevilo u několika zaměstnanců. Po konzultaci s hygieniky bylo v úterý provedeno plošné testování, výsledky přišly o den později večer. Klientů s jasnými příznaky bylo nejdříve deset a pracovníci je izolovali od ostatních. „Po testování se ale zjistilo, že pozitivních je dalších 82 klientů,“ dodal Kyzlink.

‚Dobré rozhodnutí, ale pět minut po dvanácté.‘ Domovy pro seniory musí testovat klienty Číst článek

Zařízení potřebuje v dalších dvou týdnech dočasně obsadit pozice, které jsou nyní volné kvůli výpadku nakažených zaměstnanců. O pomoc žádá přátele domova a dobrovolníky, kteří mají zkušenost s péčí o seniory a případně již mají za sebou onemocnění koronavirem, a je tedy u nich riziko nakažení téměř zanedbatelné.

„Domovu scházejí hlavně zdravotní sestry, pečovatelé, pracovníci na úklid a do kuchyně. Abychom byli schopni zajistit plnohodnotný provoz bez jakéhokoliv omezení, tak bychom potřebovali do svých řad zaměstnat na přechodnou dobu dobrovolníky v počtu alespoň 20 lidí, a to minináně na 14 dní,“ uvedl ředitel.

Dobrovolné je podle něj na věci to, že by se tito lidé byli ochotni vystavit možnému riziku nákazy v zařízení, kde byl covid-19 potvrzený. Podle Kyzlinka však toto riziko není větší než jinde, kde se lze potkat s nakaženým člověkem bez příznaků, třeba na nákupu či v rodině. „Ale jinak se samozřejmě jedná o pracovní pozice honorované, se zajištěním stravy na pracovišti, veškerých osobních ochranných pomůcek a tak dále,“ dodal.

Klienty a zaměstnance musejí domovy pro seniory a další pobytová zařízení povinně testovat od středy každých pět dní. Zařízení ve Voděrádkách bylo podle ředitele plošně testováno ještě před tímto datem po konzultaci s hygieniky.