Domov seniorů v Tlustovousech vznikne. ‚Tahle obří budova zásadně změní ráz obce,‘ kritizuje opozice

Zastupitelé Tuklat na Kolínsku schválili záměr o prodeji obecního pozemku soukromému investorovi. Ten by měl na místě postavit a provozovat domov pro seniory. Obec ho vybere ve výběrovém řízení. S návrhem na domov pro zhruba 100 klientů přišlo vedení obce loni v červnu. Opozice ale plán na rozsáhlý projekt kritizuje. Tlustovousy (Kolínsko) 9:21 19. února 2025

Na zastupitelstvo dorazilo zhruba dvacet lidí, kteří se zapojili do asi dvouhodinové diskuze. Někteří se obávají, že by rozsáhlý projekt v Tlustovousech mohl ovlivnit dopravu v okolí. Velikost domova pro seniory se zhruba 100 lůžky napadá i opoziční zastupitel Ondřej Kaňava z uskupení Pro Lepší Tuklaty a Tlustovousy.

Záměr o prodeji obecního pozemku soukromému investorovi schválili zastupitelé Tuklat na Kolínsku. Investor by tam měl postavit domov pro seniory pro zhruba 100 klientů

„Je to obec, která má 300 obyvatel. A ráz obce zásadně změní takhle obří budova, která je navrhovaná na 100 lůžek. Jsem zásadně proti 100 lůžkům, protože obec je miniaturní. Podporuji ten záměr, ale s menší kapacitou – s maximální kapacitou do 40 lůžek,“ vysvětluje Kaňava.

Většina ale výstavbu domova pro seniory předběžně plánovaného pro zhruba sto klientů podpořila. Jedním z nich je třeba pan Lukáš: „Jsem pro tu větší variantu, protože pro menší domy, jak tady z toho vyplynulo, by byla vysoká spoluúčast a pro naše místní občany by to skoro nebylo, protože by na to neměli.“

O velikosti domova pro seniory budou ještě zastupitelé jednat, ale podle místostarosty Tomáše Kolínského ze sdružení Máme Rádi Tuklaty a Tlustovousy je větší domov atraktivnější pro soukromé investory.

„Průzkumem trhu nám vyšlo, že 100 lůžek je minimum, aby to investory zajímalo. My to nebudeme limitovat počtem lůžek, ale velikostí budovy, takže jich tam může být 90 nebo 110, ale nebude jich tam 200. Dům o velikosti 100 lůžek bych nenazýval, jak to nazývá opozice, obřím. Tak velká stavba to nebude,“ tvrdí místostarosta.

Domov pro seniory by měl vzniknout v Úvalské ulici na pozemku o velikosti 8000 metrů čtverečních. Radnice chce omezit i výšku budovy a vysázet v okolí zeleň.