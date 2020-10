‚Dobré rozhodnutí, ale pět minut po dvanácté.‘ Domovy pro seniory musí testovat klienty, zaměstnance ne

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v pátek mimořádné nařízení, podle něhož musí domovy pro seniory i další sociální zařízení od 4. listopadu otestovat své klienty. Následně by se vyšetření pomocí antigenních testů mělo opakovat každý týden a pozitivní výsledky případně potvrzovat metodou PCR. Zařzení, která oslovil Radiožurnál, vítají nové nařízení. Zároveň kritizují, že se zatím netýká zaměstnanců. Praha 15:04 31. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Páteční mimořádné opatření o testování v sociálních službách zatím počítá pouze s vyšetřením klientů domovů, nikoliv personálu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zařízení budou mít na otestování všech svých klientů sedm dní. Nařízení by primárně mělo odhalit míru šíření koronaviru v ohrožené skupině a následně jej snížit.

„Testy musí provádět zdravotnický pracovník z ubytovacích zařízení sociálních služeb, tedy všeobecné sestry, v menším měřítku i praktické sestry. Test je poměrně jednoduchý, výsledek je do 15 minut. Co se týká úhrad, nařízení mluví o tom, že provedení testu by mělo stát 200 korun a měla by ho hradit VZP, a to včetně nákupu,“ řekl Radiožurnálu ředitel Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

Ředitelka litoměřického hospice u svatého Štěpána Monika Marková rozhodnutí vítá, testy ale podle ní měly být k dispozici již dřív. „Rozhodnutí je velmi dobré, ale přišlo pět minut po dvanácté, protože máme informace, že asi 730 zařízení po celé republice, včetně našeho, má polovinu ošetřujícího personálu nemocnou. Antigenní testy jsme sehnali už sami, testujeme od úterý, ale je to finančně náročné. Těžké je i testy sehnat, takže máme příslib od krajského úřadu, že by se mělo distribuovat cestou nákupu VZP a přes krajské úřady. Jsme rádi, že se k nám testy dostanou,“ říká Marková.

Testování personálu

Problémem ale je, že testování se v této chvíli týká pouze zaměstnanců a nikoliv personálu, u nějž je riziko infekce také vysoké. „Původní návrh se týkal obou skupin, byli jsme tak omezením překvapení. Je to jenom poloviční ochrana. Když jsme se na to doptávali ministerstva, dostali jsme informaci, že by opatření mělo být v řádu dní nebo několika týdnů rozšířeno,“ uvedl Horecký.

Na rozpor s původním návrhem poukazuje i ředitelka Městské správy sociálních služeb v Mostě Jarmila Kotyzová, která jinak mimořádné opatření také vítá. „Je to pro nás možnost, jak zabránit šíření nákazy do zařízení. Na druhou stranu, uživatelé mají zákaz vycházení i návštěv a jsou to zaměstnanci, kteří chodí ven a setkávají se se svými rodinami. Větším problémem tedy je, že nákazu mohou přinést oni,“ řekla Kotyzová. Konkrétní instrukce zatím zařízení od ministerstva nedostala, do středy by však měla obdržet metodický pokyn i školení zaměstnanců na provádění antigenních testů.

Viceprezidentka pro kvalitu sociálních služeb Asociace poskytovatelů sociálních služeb a ředitelka domova pro seniory U Biřičky v Hradci Králové Daniela Lusková však počítá s tím, že vyřazení personálu z vydaného opatření je jen dočasné a ministerstvo zdravotnictví k němu má pádný důvod. „Je to jistě otázka řádu dní, jinak by proces testování postrádal smysl. Aby to fungovalo, musíme znát výsledky všech osob, které se v zařízení pohybují - tedy včetně zaměstnanců, kteří mají styk s venkovním prostředím,“ míní Lusková. Vyjmutí zaměstnanců z testování by podle Luskové mohlo souviset s chystanými novými opatřeními nebo povinnostmi související s ochrannými pomůckami v sociálních zařízeních.

V některých domovech pro seniory by pak podle opatření měly testy provádět praktičtí lékaří. „V mnohých zařízeních nejsou lékaři přítomni na plnou pracovní dobu a mají své vlastní obvody, které jsou také zatížené. Je tak nereálné, aby testování prováděli. V drtivé většině případů budou testovat sestry, ovšem i těch je mnoho nemocných. Je to však klíčová věc, zvládnout to musíme,“ zdůrazňuje Lusková.

Zatímco například domov pro seniory U Biřičky by vzhledem k nízkému počtu klientů neměl mít problém testování do sedmi dní stihnout, v jiných zařízeních zatím panují pochyby. Domov Důchodců Uherské hradiště podle své ředitelky Lenky Šupkové zatím instrukce nedostal a náročnost desítek seniorů nedokáže odhadnout, hrubou představu naopak mají v Domově seniorů Chodov, kde si měli možnost antigenní testy zakoupit a vyzkoušet.

„Bude to časově náročné. Víme, jak dlouho to přibližně zabere. Stačit by ale měla kvalifikovaná zdravotní sestra a postup pro provedení a vyhodnocení,“ uvedla ředitelka zařízení Ilona Veselá. Následné opakování testování každý týden pak podle Veselé znamená, že zařízení pro tent účel vyčlení jednu sestru, která nebude moct vykonávat další práci.