‚Snad to ministerstvo přehodnotí.‘ Na domy bez kolaudace zničené tornádem se dotace nevztahují

Na jižní Moravu míří po řádění ničivého tornáda materiální i finanční pomoc. Jak ale zjistil server iROZHLAS.cz, na státní podporu v podobě dotace a úvěru z programu Živel nedosáhnou všichni poškození lidé. Domy bez kolaudace na ni totiž nemají nárok. Ministerstvo pro místní rozvoj o novostavbách zničených tornádem ví, pomoci by podle něj měly neziskové organizace. „Jde asi o 20 domů," říká redakci ministryně Klára Dostálová (za ANO). PŮVODNÍ ZPRÁVA Praha, Mikulčice 4:00 16. července 2021

Když si poslední červnový čtvrtek Peter M. všiml, že se blíží bouřka, věděl, že musí zajet do Mikulčic schovat rajčata. S manželkou je pěstovali v kyblících u domu, který posledních deset měsíců stavěl. Vznikající dům si hradil ze svého, a protože se stavěním domů živí, pomáhali mu jen kamarádi. Domek byl skoro hotový, zbývalo jen vymalovat a dodělat koupelnu.

Už byli s manželkou na cestě, nakonec si ale řekli, že to rajčata budou muset nějak zvládnout a unavení z práce jeli domů, do hodonínského bytu. „Když jsme přijeli, začalo foukat, lít. To jsme ještě nevěděli, že jsme se těsně vyhnuli tornádu. Prostě jsme se před ním otočili,“ popisuje čtyřiačtyřicetiletý muž a dodává, že to bylo jejich ‚malé štěstí‘.

To dvojici z Hodonína rychle opustilo. „Psal mi kamarád, ptal se, jak jsme na tom,“ vzpomíná s úzkostí v hlase. „Nechápal jsem, o čem mluví, říkal jsem mu, že u našeho bytu nepadaly ani pořádně kroupy. Odepsal, že viděl video z naší ulice. A tak jsme tam jeli.“

V Mikulčicích našel jen zbytky své skoro roční práce. Tornádo odneslo z jeho domu střechu, zbořilo fasádu, dveře, plot, vrata i okna. Do domu zateklo, živel zničil zateplení domu, stropy i půdu. „Byl to můj sen, ten dům byl můj sen. Měli jsme takovou radost, když jsme ho postavili. A jsem naštvaný na stát. Takhle to přece nemůže dopadnout,“ popisuje serveru iROZHLAS.cz do telefonu.

Peter M. je jedním z těch, které tornádo připravilo o domov, a kterým stát ale nemůže pomoct: jeho dům totiž neprošel kolaudačním řízením.

Dvacet domů

Po řádění tornáda na jihu Moravy přišli s pomocí dobrovolníci, různé nadace i stát: kromě příspěvku okamžité mimořádné pomoci otevřelo ministerstvo pro místní rozvoj program Živel. Z něj mohou lidé, kterým vítr vzal střechu nad hlavou, získat až dvoumilionovou dotaci a zvýhodněný třímilionový úvěr. Lidé v nouzi si tak mohou dům opravit, nebo postavit nový.

Netýká se to ale nezkolaudovaných novostaveb. „Teď to intenzivně řešíme. Majitelé nezkolaudovaných domů bohužel na dotaci nemají nárok,“ potvrzuje Karolína Smetanová, mluvčí Státního fondu podpory investic, který dotace rozděluje.

V podmínkách programu Živel stojí, že o pomoc může žádat „vlastník nebo spoluvlastník obydlí (případně společenství vlastníků jednotek), který obydlí využíval k trvalému bydlení, pronajímal jiné osobě nebo poskytoval k bydlení rodinnému příslušníkovi. Podmínkou je, že poškozené obydlí stojí na území, které bylo zasaženo tornádem.“

Domy bez kolaudace ale pro úřady vlastně neexistují. „Problém je v tom, že ti lidé nemají rozhodnutí stavebního úřadu, nejsou to domy způsobilé k bydlení,“ vysvětluje pro server iROZHLAS.cz ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), podle které se její resort problémem začal zabývat hned po katastrofě.

„Okamžitě jsme vstoupili do jednání s neziskovkami, například společnost ADRA nabízí pro nezkolaudované domy dar až ve výši jeden milion korun,“ tvrdí ministryně.

Nezkolaudované domy podle ní na státní dotaci dosáhnout jednoduše nemohou, protože to nedovoluje zákon. „Museli bychom obejít stavební úřad, to úplně nejde,“ říká ministryně. „Mám informaci, že jde asi o 20 domů,“ dodává.

„Ještě jsem to do detailu nezmapovala,“ přiznává nezávislá starostka obce Hrušky Jana Filipovičová, se kterou redakce mluvila. „Vím ale určitě minimálně o dvou, třech domech bez kolaudace, které tornádo poničilo,“ říká.

O čtyřech nezkolaudovaných domech, jejichž majitele dostala přírodní katastrofa do problémů, ví i místostarosta Mikulčic Jan Vlašic (KDU-ČSL).

„Je to nespravedlivé, mělo by se s tím něco dělat. A je to různé, někteří měli hypotéku, takže tam jakési pojištění bylo. Vím ale o rodině, kde to stavěli ze svých peněz, k těm se státní podpora bohužel asi nedostane,“ myslí si Vlašic.

Do milionu daleko

Mikulčický místostarosta mluví právě o Petrovi M., který se i přes zklamání a únavu rozhodl, že dá dům znovu do pořádku: redakci zvedl telefon, když zrovna pracoval na střeše.

Starosti mu ale dělají právě peníze. Aby se z trosek stal opět dům, potřebuje víc než milion korun. Stavbu chce opravit svépomocí, takže od částky odečítá náklady na práci dělníků.

„Jen na materiál ale potřebuju nejmíň tři čtvrtě milionu korun,“ říká po chvíli počítání. „Bohužel jsme si stavbu nepojistili. Vůbec nám to nedošlo,“ přiznává.

Stát mu teď sice pomoci nedokáže, nějaké peníze už ale rodina získala. „Ve středu večer se ozvala organizace Člověk v tísni, slíbili nám dar 150 tisíc. Obecní úřad nám dal 20 tisíc korun, asi 7 tisíc nám darovali nějací lidé,“ vyjmenovává Peter M. s tím, že do milionu je ale ještě daleko. „Pořád doufám, že to ministerstvo ještě přehodnotí, něco se prostě stát musí,” věří.

Kromě finančních darů od neziskových organizací ho z týdnů plných frustrace vytrhla i pomoc lidí. „Dobrovolníci nám hodně pomohli, jak odklízeli ten nepořádek, pomáhali stavět. Bez nich bych to nezvládl,“ uzavírá.