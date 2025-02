Domy v liberecké památkové zóně ohrožují okolí. Památkáři můžou jen apelovat na vlastníka

Ve Frýdlantské ulici v Liberci, v městské památkové zóně, stojí několik starých domů ve špatném stavu. Kdo prochází poměrně frekventovanou Frýdlantskou ulicí v Liberci, jistě mu neušel stav domu naproti kinu Varšava. Jeho římsy a balustrády vypadají, jako by každou chvíli měly spadnout na hlavu chodců či projíždějící auta. Ulice jen nejen spojkou k parkovišti, ale také tam denně procházejí desítky dětí do Základní umělecké školy. Liberec 17:17 22. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dům ve Frýdlantské ulici v Liberci je ve špatném stavu | Foto: Jana Švecová | Zdroj: Český rozhlas

Památkář Jaroslav Zeman z Národního památkového ústavu v Liberci se zastavili u domu číslo 13 s balustrádami a okrasnými římsami, ale ve značně zchátralém stavu. „Tento dům má hodnotu jako součást památkové zóny, přímo on, sám o sobě, památka není,“ upřesňuje Jaroslav Zeman.

Dům je v památkové zóně, je v ubohém stavu, kdy hrozí vlastně obecní ohrožení. „Památkáři můžou maximálně zkusit apelovat na vlastníka, ale to je spíš záležitost stavebního úřadu, který řeší situace, kdy dochází k ohrožení osob a zdraví. Něco jiného by bylo, kdyby to byla třeba kulturní památka,“ říká památkář.

Na stavební úřad jsme se vydali za Jaroslavem Urbanem z oddělení státního stavebního dozoru s otázkou, co může stavební úřad udělat.

„Může udělat to, co děláme obvykle, a udělal jsem i v tomto případě, sehnal jsem si kontakt na vlastníka, oslovil jsem vlastníka, vysvětlil jsem mu, že jeho dům není v dobrém stavu a on mi oznámil, že začíná dělat patřičná opatření,“ uvedl Jaroslav Urban, s tím, že opatřením bylo myšleno zajištění proti padajícím předmětům a že už začali shánět firmu.

„Každý problém má dvě cesty. Buď ten problém řeší vlastník, pak stavební úřad jenom dohlíží, nebo vlastník nekoná, a pak koná stavební úřad z moci úřední,“ dodal ještě.

Liší se způsob jednání úřadu, když je objekt v památkové zóně, nebo když je objekt mimo ni? Je prioritou bezpečnost, nebo památková péče? A kdo nese zodpovědnost v případě, že by se něco stalo? Poslechněte si reportáž výše.