Trump je realpolitik na steroidech. Bude bojovat s každým, i se spojenci, říká Anýž

„U Donalda Trumpa vidím problém, že je projevem změny uvnitř Ameriky, kterou můžeme nazvat trumpismem. Pokud by byl zvolen podruhé, tak by to znamenalo, že jeho přístup stále rezonuje. A pak si nejsem jistý, zda by současná hluboká roztržka s Evropou nebyla signálem dlouhodobějších změn.“

Daniel Anýž