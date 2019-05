‚Nejsem zlosyn, zabiják.‘ Český voják souzený za terorismus dostal tříletou podmínku a ztratí hodnost

ŽIVĚ: Převažují výhody, nebo problémy? Bývalý prezident Klaus mluví o členství Česka v Evropské unii

15 let po vstupu do Evropské unie bilancují politici i odborníci, co členství České republice přineslo. Zatímco členové dnešní vlády o výhodách nepochybují, jiní jsou zdrženlivější.