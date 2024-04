Dopad deepfake pornografie má řešit soud. Satira a vtip ale nemají za cíl poškodit, upozorňuje náměstek

Videa nebo snímky vytvořené umělou inteligencí jsou k nerozeznání od pravých. A v tom je i velký problém. Ministerstvo spravedlnosti chce trestat vytváření pornografie pomocí umělé inteligence bez vědomí zobrazených lidí. Jde o takzvanou deepfake pornografii. Hrozit by za ni mohlo i vězení. „Je to trend, na který musíme reagovat a je potřeba ho postihnout,“ objasňuje Karel Dvořák, náměstek ministra spravedlnosti z hnutí STAN. Rozhovor Praha 22:23 8. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Deepfake pornografie má být trestným činem (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Co přesně má být podle návrhu trestné?

Navrhujeme vytvoření nového trestného činu, který se jmenuje zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření. A tím postihovaným jednáním je výroba, distribuce, ale hlavně zveřejnění pornografických materiálů bez souhlasu zobrazované osoby, a to metodou, kdy nejde o reálný obraz, ale ten, který je vytvořený pomocí metody deepfake.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Novinka je součástí návrhu novely trestního zákona. „Počítáme s účinností od 1. července příštího roku, záleží na tom, jakým způsobem poběží celý legislativní proces,“ říká náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák

Když někdo pomocí umělé inteligence z oblečených fotek udělá nahé, to už bude trestné?

Ano, přesně tak. Toto jednání je bohužel potřeba nějakým způsobem postihnout nástrojem trestního práva, protože je to trend, na který musíme reagovat, může dojít k velice závažnému zásahu do práv takto lživě zobrazených osob.

Proč jste v návrhu pracovali „jenom“ s pornografií? Co ostatní upravené fotografie a videa, která nejsou pornografická, ale třeba urážlivá, nebo navádí konzumenty k investování peněz, tím, že zobrazují někoho jiného, než kdo na médiích ve skutečnosti je?

Všude na internetu existuje řada videí, kde známé osobnosti fakově někoho navádí k nepříjemné činnosti. Myslím, že i to může být dnes trestné. V takovém případě jde o trestný čin poškozování cizích práv, nebo by mohlo jít o trestný čin podvodu.

Ale v případech, kdy je zneužita něčí podoba vyloženě k tvorbě a šíření pornografického materiálu, tak tam je jasný záměr poškodit osobu, ublížit ji nebo poškodit rodinné či jiné vztahy. U některých jiných metod, kdy je použito deepfaku, nemusí vždy docházet k jednání s tak silným záměrem osobu poškodit.

Může jít třeba o satiru nebo vtip, a to je něco, co bychom neradi předjímali. Je především na soudu, aby vždycky posoudil závažnost jednání a dopad na takto zobrazovanou osobu. Buď mohou být použiti nástroje soukromého práva, a když je to tak závažné, jde třeba o nějaký podvod, vydírání, nebo nově pornografii, tak je na místě postihovat i prostřednictvím práva trestního.

Vlastní tvář a cizí nahé tělo. ‚Svlékat‘ lidi pomocí umělé inteligence by mohl být v Česku trestný čin Číst článek

Povede se podle vás takové skutky objasnit? Jak obtížné bude hledání viníka?

Tato otázka platí obdobně u všech trestných činů, které jsou spáchány prostřednictvím internetu nebo virtuálního světa. Je na policii a orgánech trestního řízení, aby co možná nejlépe zjistili podrobnosti. Jde o obtížnou práci, která vyžaduje velké úsilí a nasazení i velké dovednosti ze strany policie, ale to neznamená, že bychom neměli vyjádřit potřebu a možnost to trestat.

Novinka je součástí návrhu novely trestního zákona. Odkdy by ty změny mohly platit?

V tuto chvíli počítáme s účinností od prvního července příštího roku, ale záleží, jak poběží celý legislativní proces.