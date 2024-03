Dopad tenisové kauzy: politici požadují důkladnější kontroly přidělování státních miliard do sportu

Poslanci a senátoři z dozorčí komise Národní sportovní agentury (NSA) požadují, aby agentura důkladněji kontrolovala sportovní organizace, jimž vyplácí dotace.

Chtějí také, aby NSA přijala další kontrolory a zaměřila se na „rizikové“ svazy. Reagují tím na dotační kauzu v Českém tenisovém svazu.

Podezřelé finanční transakce tenisovému svazu dlouho procházely, odhalil je až Radiožurnál.

Svaz nyní hledá způsob, jak zaplatit sankci skoro 30 milionů. Jeho prezident Ivo Kaderka je obviněný z podvodu a skončil ve vazbě, rezignovat ale odmítá. Praha 5:00 27. března 2024

„Kontrolní mechanismy nejsou nastaveny správně, pokud to bylo takto zřejmé i pro laika,“ říká členka dozorčí rady Národní sportovní agentury (NSA) Andrea Hoffmannová z Pirátské strany. Reagovala na to, že si kontroloři NSA sami nevšimli podezřelých finančních transakcí v Českém tenisovém svazu. Radiožurnál je odhalil už v roce 2022, agentura spustila detailní prověrku hospodaření svazu až po upozornění reportérů.

Na Oddělení kontroly dotací Národní sportovní agentury, která každý rok vyplácí do sportu kolem šesti miliard korun, pracuje šest kontrolorů, kteří si mezi sebe rozdělují ročně kolem stovky kontrol. Většina prověrek je spíše formálních, NSA při nich zjišťuje především to, jestli veřejné peníze šly na správné účty a jestli má jejich příjemce v pořádku faktury.

To by se podle oslovených členů dozorčí komise NSA mělo změnit. „Na základě posledních událostí se bude zkvalitňovat kontrolní činnost a i četnost kontrol,“ slibuje senátor za STAN Jan Sobotka.

Zvýšit počty kontrolorů

„Kontrolorů v NSA je strašně málo. Na posledním jednání dozorčí komise jsme proto vyzvali k personálnímu posílení v oblasti kontroly, abychom to riziko snížili, protože když to kontrolujete častěji, tak se ukáže, že tam ta pochybení jsou,“ říká místopředseda dozorčí komise NSA Arnošt Štěpánek z Pirátské strany. „S vládou se bude řešit zvýšení tabulkových míst,“ doplňuje Sobotka.

Členové komise mluví o přijetí dvou, tří nových kontrolorů, předseda NSA Ondřej Šebek z ODS ale na interní poradě NSA mluvil o jednom.

‼️Vedení Národní sportovní agentury se setkalo se zástupci Českého tenisového svazu. Tématem jednání byla aktuální vzájemná agenda mezi oběma institucemi i otázka dalšího financování českého tenisu ze strany Národní sportovní agentury.https://t.co/KnbjIUs4Wh — Národní sportovní agentura (@sportagentura) March 7, 2024

„Jeden člověk je lepší než nic, na druhou stranu by dva až tři řešili víc. My chceme navrhovat rozmezí mezi jedním a třemi úředníky, ale jsme v kleštích aparátu státních výdajů, kdy trend navyšování úředníků není obecně přijatelný. Tady ale budeme argumentovat vážností situace,“ slibuje Šebek.

Pokud mu vláda tři nové kontrolory nepovolí, chce přerozdělit povinnosti současných zaměstnanců. To je ale až krajní řešení, protože pak by podle šéfa NSA hrozilo, že zaměstnanci budou chybět jinde a mohlo by se například zpožďovat vyplácení dotací. Šebek ale tvrdí, že o posily by žádal i bez „tenisového případu“.

Dozorčí komise mu dále uložila, aby „rizikové“ svazy kontroloři prověřovali častěji. „To byl náš podnět, když se stanou situace jako například ta s tenisovým svazem, aby to neskončilo jednou kontrolou. Mělo by se naopak vyselektovat, které žádosti o dotace mohou být rizikové, a ty i v následujících letech kontrolovat, abychom si byli jistí, že mechanismy, které tam selhaly, neselhávají nadále,“ říká další člen dozorčí komise NSA, senátor za ANO Miroslav Adámek.

„Dozorčí komise dala úkol předsedovi, aby zvýšil kontrolní činnost u subjektů, u kterých bylo v minulosti zjištěno pochybení v čerpání dotací. Bylo uloženo opakování kontrol u těchto příjemců dotací,“ doplňuje Sobotka.

„Určitě to splníme, je to logický požadavek dozorčí komise,“ reaguje na to Šebek.

Případy odhalil Radiožurnál

Tenisovou kauzu odhalil Radiožurnál už v roce 2022, když získal vyúčtování dotace 141 milionů korun, kterou tenisový svaz dostal od NSA za předcházející rok. Zjistil, že skoro třetinu peněz (přes 41 milionů korun) pak svaz poslal spolku Orel Jednota Praha – Balkán, aby za ně pořádal turnaje.

Spolek ovládá Vojtěch Flégl, vlivný tenisový funkcionář, člen dozorčí rady svazu a jeden z nejbližších spolupracovníka prezidenta svazu Iva Kaderky. Na jednotlivé služby na turnajích si Fléglův spolek najímal firmy, které patřily opět Fléglovi nebo jeho manželce.

Radiožurnál navíc zjistil, že si tyto firmy nechaly z veřejných peněz od svazu proplácet i služby, které ve skutečnosti vůbec neodvedly.

Na základě zjištění Radiožurnálu nařídil tehdejší předseda NSA Filip Neusser v listopadu 2022 mimořádnou kontrolu hospodaření svazu za rok 2021.

Letos v únoru revize účtů skončila a kontroloři nařídili, aby svaz zaplatil sankci 29,7 milionu korun. Tenisový svaz ale podle informací Radiožurnálu dával Fléglovu spolku veřejné peníze i před rokem 2021, aniž to NSA zjistila.

Další příklad, na který Radiožurnál upozornil, se týkal nezákonného způsobu, jakým veslařský svaz v letech 2019 až 2021 nakoupil 39 závodních lodí za zhruba 18 milionů korun. Většinu zaplatil z veřejných peněz.

Podle zjištění Radiožurnálu nastavil výběrové řízení tak, že zakázku mohl získat jen prostředník, který dodal všechny lodě různých značek naráz. Pokaždé se přihlásila jen dceřiná firma svazu Sportcentrum Račice, sama nejprve lodě nakoupila, přisadila si provizi a pak je i s přirážkou přeprodala svazu.

Pokud by svaz umožnil, aby se soutěže přímo účastnili dodavatelé lodí, ušetřil by zhruba deset procent z ceny zakázky.

Když na to Radiožurnál v roce 2022 upozornil, NSA nařídila kontrolu a nakonec uložila svazu sankci zhruba dva miliony korun. Původně to přitom veslařům procházelo a ani tehdy si kontroloři ničeho podezřelého nevšimli. Jak je to možné? Předseda NSA Šebek to vysvětluje tím, že příjemců dotací je hodně a agentura si ke kontrole vybírá jen některé.

Hlaste podezření

Člen dozorčí rady NSA, senátor z KDU-ČSL Josef Klement k tomu přidává: „Ohledně dostatečnosti kontrolních mechanismů je nutno konstatovat, že lze jen obtížně dohledat převody uvnitř svazu.“

Podobně mluví i místopředseda dozorčí komise NSA Arnošt Štěpánek. „Obvykle v těch tisících stránek nemáte šanci najít tu skulinu, kudy peníze utíkají. Navíc jsou tyto struktury většinou opředeny vlivem, že všichni mají strach cokoli říct, protože některým to vyhovuje a ostatní mají strach, že když něco řeknou, odříznou je i od toho mála, co dostávají, nedají jim ty turnaje, podporu mládežníků, vyhladoví je, takže radši mlčí,“ popisuje. Sází proto na informace přímo ze sportovního prostředí.

„Šanci máte jedině, když vám někdo napoví, že tady se děje něco nesprávně,“ dodává. A právě na to se podle svých slov chce zaměřit. „Chystám se udělat kampaň, aby lidi, kteří mají pocit, že se děje ve financování sportu, svazu či klubu něco špatně, aby nám to oznámili. Není to bonzáctví, je v zájmu nás všech, aby peníze ve sportu šly tam, kam mají,“ dodává.

Předseda NSA Ondřej Šebek s tím souhlasí. „Dozorčí komise vznikla právě proto, aby řešila podněty.“



Otevřená data a veřejný registr

Štěpánek navíc žádá, aby NSA zveřejňovala do poslední koruny, komu a na co posílá veřejné peníze. „Každý člověk má vidět, kolik peněz šlo komu,“ myslí si.

„Chceme kompletní přehled, kdo, kde, co žádal a kolik dostal. A aby to bylo veřejně přístupné v otevřených datech, ne v nějaké zašmodrchané databázi. Prostě sada dat, kde budou příjemci dotací podle IČO, klubu, velikosti, podle všeho, jedna velká tabulka, a kdokoli si to vylistuje podle filtrů, může s tím pracovat. To je náš obrovský cíl, proč jsme jako Piráti šli do NSA,“ popisuje s tím, že veřejná kontrola funguje především jako prevence.

„Když bude mít každý k těmto datům přístup, nikdo si nedovolí dotace zmanipulovat,“ doufá Štěpánek.

„Že bychom to dělali takhle detailně, nevím. Je to věc diskuse, zatím to tak není,“ komentuje to ale šéf NSA Šebek.



S otevřenou databází souvisí i veřejně přístupný registr sportovců, který Piráti prosazují.

„Já působím ve městě a kraji ve sportovní komisi,“ říká Štěpánek z Hradce Králové, jenž působí jako náměstek královéhradeckého hejtmana.

„Rozdělujeme peníze na reprezentaci kraje a vy se nemáte šanci podívat, kolik je tam reprezentantů, dokonce ani kolik je tam aktivních sportovců. Kluby nám píšou nějaká čísla, pak je dáme vedle sebe s městem, krajem a NSA a jsme u jednoho klubu na třech rozdílných číslech. Vykazují různým organizacím různá čísla,“ popisuje nynější praxi.

Dozorčí komise bude fungování NSA řešit i nadále. „O personálních kapacitách NSA a nastavení systému k detailnějšímu dohledání budeme ještě na dozorčí komisi vést diskusi se snahou co nejvíce eliminovat případná pochybení ze strany žadatelů,“ popisuje člen komise senátor Klement.



Svaz ztratil hlavního sponzora

Od poloviny března běží 30denní lhůta na to, aby Český tenisový svaz zaplatil pokutu 29,7 milionu korun. Jenže tolik peněz nemá. „V pokladně jsme našli jen 2,7 milionu,“ říká pod podmínkou anonymity jeden z členů vedení svazu.

Výkonný výbor v úterý 26. března jednal o auditu, který má ukázat, v jakém stavu jsou svazové finance. Kde vezme téměř 30 milionů na zaplacení uložené sankce, stále není jasné. V této souvislosti se podle informací Radiožurnálu mezi tenisovými funkcionáři nejčastěji mluví o skupině Agel miliardáře Tomáše Chrenka, jež se loni stala generálním partnerem svazu.



Jeho mediální zástupce Karel Tejkal to ale odmítl. „Spekulace a informace o tom, že by on osobně, případně některá z jeho firem, měli uhradit Národní sportovní agentuře závazek Českého tenisového svazu, Tomáše Chrenka rozesmály,“ uvedl.



Navíc Agel jako generální partner přestal kvůli machinacím s dotacemi svaz podporovat. „Je logické, že společnost AGEL, kterou (Chrenek) vlastní, v reakci na aktuální dění pozastavila své generální partnerství a sleduje, jakým směrem se bude český tenis vyvíjet. Dojde-li k pozitivním změnám, bude ráda v podpoře českého tenisu pokračovat," dodal Tejkal.



Sankce téměř 30 milionů korun, kterou svaz musí uhradit, navíc nemusí být jediná. Pokud ji zaplatí, NSA ještě prověří, jestli k machinacím s dotacemi docházelo i v letech 2022 a 2023.

Když nezaplatí, NSA předá případ k vymáhání finančnímu úřadu a pak by podle Šebka prověřil svazové účty za zmíněné rokyprávě ten.



Kaderka rezignaci odmítl

Policie navíc obvinila šéfa svazu Iva Kaderku a další čtyři lidi z dotačního podvodu a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Podle policie způsobili škodu za 14,5 milionu korun.

Vedení Českého tenisového svazu svolalo valnou hromadu, která má jednat o změně stanov, odvolání Kaderky a zvolení jeho nástupce. Konat se má až 7. června, protože mezitím musí svaz navrhnout nové stanovy a oblastní svazy musí svolat vlastní schůze a zvolit delegáty na valnou hromadu.

Podle zjištění Radiožurnálu Kaderka z čela svazu odcházet nechce. „Ve vazbě to s ním řešil jeden z advokátů. Vyzval ho, aby rezignaci zvážil, Kaderka to ale odmítl,“ popisuje jeden z dobře informovaných zdrojů ze sportovního prostředí.