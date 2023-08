Řecká pobřežní stráž u Korfu zadržela Čecha, který se vyhýbal stíhání z miliardových podvodů

Řečtí policisté zadrželi na lodi nedaleko ostrova Korfu muže obžalovaného z úvěrových podvodů s miliardovou škodou. Uvedl ve čtvrtek mluvčí českého policejního prezidia David Schön. Případ podle něj souvisí se spořitelním družstvem. Muž bude po vyřízení administrativy předán do Česka, kde bude u soudu pokračovat projednávání jeho případu. Praha 18:25 3. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plachetnice | ilustrační foto | Zdroj: Pexels

Muž se podle Schöna dlouhodobě vyhýbal trestnímu řízení a v březnu letošního roku se začal skrývat. Soudy proto vydaly příkaz k jeho zatčení, policisté následně zjistili, že se skrývá v zahraničí. „Na začátku dubna tak byl na uprchlíka vydán i Evropský zatýkací rozkaz, který umožňuje rychlé a efektivní provádění nezbytných úkonů na území EU, včetně zadržení muže v zahraničí,“ vysvětlil Schön.

Do pátrání se postupně zapojilo několik další policejních složek, kterým se podařilo získat informace o možném pohybu hledaného muže. Podle mluvčího policejního prezidia stopy po hledaném vedly nejdříve do Německa s Chorvatskem a později do Řecka.

Policie k pátrání po muži využila kromě nástrojů mezinárodní policejní spolupráce i veřejně dostupné aplikace sledující pohyb lodí na moři. Kromě toho také úzce spolupracovala s řeckou pobřežní stráží nebo sledovala jachtařské diskusní stránky.

Definitivním potvrzením mužova pobytu v Řecku se pro kriminalisty stala cesta jeho manželky a vnoučat na dovolenu na řecký ostrov Korfu.

V pondělí odpoledne tak několik desítek metrů od pobřeží ostrova zasáhla řecká pobřežní stráž a muže, který se ukrýval na lodi plující pod polskou vlajkou, zadržela. Nyní dochází k vyřízení nezbytných administrativních úkonů, než bude muž předán zpět do České republiky, kde bude pokračovat projednávání jeho případu.