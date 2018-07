K Pochemu mám výhrady, doporučuji, abyste místo něho navrhl Hamáčka, napsal Zeman Babišovi

Ačkoli se o jeho existenci vědělo, na veřejnost se dosud nedostal. Jeho obsah přitom určil finální podobu současné vlády. Řeč je o dopise prezidenta Miloše Zemana určeném premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, ve kterém odmítá jmenovat europoslance Miroslava Pocheho z ČSSD ministrem zahraničí. O dokument, který má server iROZHLAS.cz k dispozici, požádal Hrad s pomocí informačního zákona student Josef Vacek. Přinášíme ho v celém znění. Praha 13:45 17. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman během jmenování druhé vlády Andreje Babiše | Foto: EPA-EFE | Zdroj: Profimedia

„Seznámil jsem se s návrhem ČSSD na pana Miroslava Pocheho jako ministra zahraničních věcí české vlády. Proti této nominaci mám výhrady,“ píše se v úvodu dokumentu, který Vacek současně zveřejnil i na twitterovém účtu StoŠestka.

Zeman v dopisu uvádí dvě výhrady proti nominaci sociálnědemokratického kandidáta, které zmiňoval opakovaně i na veřejnosti, a to „minulé postoje Pocheho k migrační krizi“ a „obvinění místopředsedy Pirátů Jakuba Michálka“ do zapojení Pocheho do údajně korupčního prostředí na pražském magistrátu.

„Z těchto důvodů vám doporučuji, abyste mi na funkci ministra zahraničních věcí navrhl předsedu ČSSD pana Jana Hamáčka,“ ukončil prezident dopis.

Celé znění dopisu prezidenta Miloše Zemana adresovaný premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi čtěte níže (text pokračuje pod dokumentem):

Pravost dopisu redakci potvrdil také mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Prezident dokument Babišovi předal podle něho během osobního setkání. „Samozřejmě že mohu (potvrdit). Dopis byl předán osobně v Lánech na schůzce v neděli 24. června, o které jsme informovali,“ uvedl.

Dva dopisy od Babiše

O den později Babiš poslal na Hrad dopis, ve kterém navrhl jmenování všech ministrů včetně Miroslava Pocheho. Současně ale připojil druhý dopis, ve kterém v reakci na hradní dokument v případě výhrad navrhl pověřit dočasným řízením resortu zahraničí šéfa ČSSD Jana Hamáčka.

„Obecně považujeme za důležité znát způsob a okolnosti, za kterých je česká vláda navrhována a jmenována. Nejdříve jsme si proto vyžádali návrh pana Babiše na jmenování členů jeho vlády, který zaslal panu prezidentovi. K tomuto návrhu byl připojen ještě přípis, kterým pan Babiš navrhoval namísto pana Pocheho pověřit řízením Ministerstva zahraničních věcí pana Hamáčka pro případ, že pan prezident pana Pocheho nejmenuje. Z tohoto přípisu vyplynulo, že je reakcí na dopis, který mu zaslal pan prezident - chtěli jsme proto znát i jeho obsah. Jakmile nám jej Kancelář prezidenta republiky poskytla, zveřejnili jsme jej na svém twitterovém účtu.“ Josef Vacek (student)

„Pro případ, že byste se rozhodl nevyhovět mému návrhu a nejmenoval byste členem vlády pana Miroslava Pocheho, navrhuji, abyste řízením ministerstva zahraničních věcí dočasně pověřil Jana Hamáčka,“ napsal v dopise (více čtěte ZDE).

Oba dokumenty po dohadech o ústavnosti prezidentova kroku a nesrovnalostech ohledně dopisů na konci června nakonec Úřad vlády na výzvu Hamáčka zveřejnil. Dopis prezidenta Zemana adresovaný Babišovi přitom dosud k dokreslení celé situace chyběl.

O obsahu hradního dopisu přitom Poche podle svých slov nevěděl. „Dopis neznám, to jsou věci mezi premiérem a prezidentem,“ napsal v SMS. Europoslanec nyní podle svých slov na ministerstvu zastává funkci politického tajemníka.

O nejmenování Pocheho by mělo v úterý v Lidovém domě jednat předsednictvo ČSSD. Místopředseda ČSSD Martin Netolický předpokládá, že ČSSD bude trvat na Pochem.

Redakce se na dopis z Hradu zeptala také premiéra Andreje Babiše a šéfa ČSSD Jana Hamáčka. Ani jeden z politiků však na zaslané dotazy zatím nereagoval.