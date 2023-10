Dávku na bydlení dostane v Praze i rodina s příjmem 80 tisíc. Lidé o ni žádají čím dál víc, srovnává sociolog

Za poslední rok se zvýšil počet domácností, které pobírají příspěvek na bydlení. Ačkoliv je dávka určená zejména nízkopříjmovým domácnostem, díky zjednodušení systému se o ni hlásí i bohatší domácnosti. „Středněpříjmové domácnostmi by podle mě neměly být zrovna adresátem sociální podpory. Tohle je na nějakou revizi,“ upozorňuje sociolog Daniel Prokop z výzkumné agentury PAQ Research v rozhovoru pro Radiožurnál. Život k nezaplacení Praha 15:30 11. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Prokop, sociolog | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve svých výzkumech jste se zaměřili mimo jiné na to, jak domácnosti čerpají příspěvek na bydlení. Už jsme v minulosti mluvili o tom, že spousta těch, kteří mají nárok na příspěvek na bydlení, ho nepobírají. Jak se tohle změnilo za poslední rok a půl?

Z našich dat – a odpovídá to datům Úřadu práce – se oproti začátku roku 2022 počet čerpajících domácností zhruba zdvojnásobil. Narostlo to asi ze tří procent na na šest procent domácností. To odpovídá tomu, že příspěvek na bydlení teď pobírá asi 290 tisíc domácností.

Vláda se musí snažit o to, aby dělala opatření, které pomáhají domácnostem, které byly nejvíc zasažené. To jsou domácnosti s dětmi s nižšími příjmy, říká sociolog Daniel Prokop

Na druhou stranu je pořád malá menšina těch, kteří na příspěvek mají nárok. A zároveň je to malá menšina z těch, kterým by mohla dávka pomoct.

V příspěvku nastala spousta změn. Některé jsme navrhovali i my na základě dat z našeho výzkumu a velmi pomohly tomu, že na začátku a v průběhu loňského roku se k tomuto příspěvku dostali nízkopříjmoví, senioři a lidé v malých domácnostech. Do té doby byl pro ně přístup velmi limitovaný.

U dat vidíme, že v průběhu roku 2022, a to pravděpodobně v souvislosti se změnami zastropování uznatelných výdajů, výrazně stouplo čerpání příspěvku mezi chudší polovinou domácností, mezi samostatně žijícími seniory a podobně.

Potom přišly další změny na začátku roku 2023, které podle mého názoru ten příspěvek možná až moc otevřely. Například v Praze už na něj máte teoreticky nárok, když má vaše čtyřčlenná rodina čistý příjem 80 tisíc korun.

Poslední dva měsíce tak sledujeme, že v souvislosti narůstá čerpání i mezi středněpříjmovými domácnostmi, které by podle mě neměly být zrovna adresátem sociální podpory. Tohle je na nějakou revizi.

Abych to shrnul: čerpání vzrostlo, ale pořád čerpá menšina oprávněných domácností, mezi těmi chudšími je to asi 11 procent z nich a mohlo by to být třeba 50 procent. Ale zároveň by měla vláda pracovat na tom, aby omezila tu velkou cílovou skupinu a příspěvek lépe cílila, protože výdaje na něj rostou. Průměrná výše příspěvku je už asi 6000 korun.

Takže to jsou dva úkoly: zvýšit čerpání, zjednodušit systém, aby to nebylo doprošování, a zároveň to omezit pro středněpříjmové domácnosti.

Jak byste si tohle omezení třeba představoval?

Klíčové je, aby to nebylo tak, že když máte nějaký příjem, tak o nárok přijdete. Když tohle uděláte v dávkovém systému, tak vytváříte prostor pro to, že kdo si vydělá o 100 korun víc, přijde na dávkách o tisíce, klidně o pět deset tisíc.

Takhle to dnes v dávkovém systému funguje u doplatku na bydlení pro nízkopříjmové. To lidi motivuje udržet svůj příjem pod touto hranicí, pracovat na černo a podobně. V dávkovém systému nesmíme dělat takové skoky.

My navrhujeme a pracujeme na tom s ministerstvem sociálních věcí, aby byl systém mizení toho příspěvku rychlejší u středně a vysokopříjmových.

Říkal jste, že v Praze má na příspěvek na bydlení nárok i čtyřčlenná rodina, která má příjem 80 tisíc korun čistého. Jak velká část domácností má tedy v tuto chvíli nárok na příspěvek?

V roce 2021 to začínalo na zhruba 19 procentech. Potom to vzrostlo na 24 až 25 procent domácností. Dnes už je to podle našich dat výrazně přes 30 procent. Je to většina lidí v nájmech.

Na druhou stranu to pro tyhle lidi, středně a vysokopříjmové, je ten příspěvek zanedbatelný. Nemá ho ani cenu čerpat a drtivá většina z nich ho ani nečerpá.

Nechci to démonizovat, jako že dávku nějak extrémně čerpají středněpříjmové rodiny. To je opravdu výjimka. V našich datech to jsou asi dvě procenta domácností s příjmy nad medián. Ale je to něco, kam by výdaje státu šly zbytečně.

A pokud je cílem podporu zjednodušit, tak zároveň musíte vymezit, komu dávka náleží.

