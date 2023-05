Nedoplatky za energie v obecních bytech jdou do desetitisíců, starosta obce čelí výhružkám smrtí

Radnice v Kozlově na Olomoucku připravuje pro většinu nájemníků obecních bytů splátkový kalendář. Nejsou totiž schopni najednou zaplatit nedoplatky za teplo a vodu. Například jedna invalidní důchodkyně má uhradit přes 107 tisíc korun. Někteří obyvatelé Kozlova to dávají za vinu vedení obce, to ale nařčení odmítá. Tvrdí, že své nájemníky na extrémní navýšení cen za energie předem několikrát upozorňovalo. Kozlov (Olomoucko) 7:14 9. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Těm, kteří nejsou schopni celou částku najednou splatit, vytvoří radnice v Kozlově splátkový kalendář (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Invalidní důchodkyně Jana Zacharková bydlí v třípokojovém bytě jedné z bytovek v Kozlově. Loni za energie doplácela 40 tisíc korun. S tím, že stejné to bude i letos, počítala, doručená faktura ji ale šokovala.

„107 tisíc a nějaké drobné. Já jsem v invalidním důchodě, mám osm tisíc. Je to úplně mazec,“ nechápe. „Nepřetápíme, chodíme v bundě a v teplých ponožkách. Měřič jsem si nechala zkontrolovat, je v pohodě. No, je to hrůza a děs,“ dodává Zacharková.

Stejně mluví i sousedka, paní Dorota. I když si zálohy navýšila, má doplatit 21 tisíc. „Vždycky jsme dostávali peníze, teď prostě doplácíme,“ zmiňuje.

Energie za spotové ceny

Podle nezávislého starosty Romana Fojtíka jsou vysoké ceny důsledkem razantního zdražení energií. S dodavatelem se dohodli na spotových cenách.

„Dodává nám energie za burzovní ceny, každý měsíc je jiná cena. Takže když si vezmeme, že jsme v roce 2021 měli průměrnou cenu za megawatthodinu plynu 880 korun, tak v lednu už to bylo za 2 852 korun a v srpnu 8 204 korun. Je to desetinásobek roku předchozího,“ popisuje Fojtík.

Za nedoplatky si podle Fojtíka lidé můžou sami. Mnozí si prý zálohy zvedli jen minimálně a teď doplácejí. Doplácí ale i Lenka Smejkalová, která bydli v dvoupokojovém bytě, a to přes to, že si zálohy zdvojnásobila z původních tří a půl na sedm tisíc korun.

„Doplácela jsem pouze pět tisíc. Je lepší dávat každý měsíc nějakou třeba menší částku, než když potom přijde vyúčtování a člověk se diví, že doplácí deset, patnáct nebo dvacet tisíc,“ říká.

Těm, kteří nejsou schopni celou částku najednou splatit, obec vytvoří splátkový kalendář. „Obec si musí stát za svým, protože musí hospodařit s péčí řádného hospodáře. Prostě nemůžeme tuto částku smazat,“ uvádí starosta Fojtík.

Situaci v obci je napjatá. Starosta dokonce podal trestního oznámení kvůli výhružkám, které dostal mailem. „Je za hranou, aby někdo vyhrožoval smrtí. To už je moc,“ je nekompromisní starosta Roman Fojtík.

