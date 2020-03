Senátorské křeslo po zesnulém Kuberovi zůstává prázdné. Volby se posouvají i v zahraničí

V pátek a sobotu se na Teplicku měly konat doplňovací volby do Senátu. Voliči by zvolili kandidáta, který má zastat tuto funkci po zesnulém předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS). Vítěz se měl ujmout mandátu na zbytek volebního období, v tomto případě na čtyři roky. Kvůli obavám ze šíření nákazy koronaviru vláda konání voleb 15. března odložila. Nový termín zatím není ohlášen.

V situaci, kdy do 90 dnů, jak ukládá zákon, není zvolen nový senátor, musí parlament schválit odložení voleb. „To, co udělala vláda, tedy sama o své vůli odložila volby, není zákonný postup. U voleb na Teplicku ale nepředpokládám, že by chyběla shoda v parlamentu toto rychle dodatečně posvětit,“ vysvětlil politolog z Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček. Myslí si, že řešit nový termín voleb dává smysl, až bude jasné, kdy skončí nouzový stav. Ochromení Senátu kvůli tomu podle Kopečka nehrozí.

Ukončení kampaně

O křeslo senátora se na Teplicku ucházelo deset kandidátů. Mezi nimi primátor Teplic Hynek Hanza (ODS) nebo hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). Z volby odstoupil na začátku března Tomáš Tožička (Piráti). Ještě před odsunutím termínu voleb upozornila na situaci kandidátka a starostka obce Hrobčice Jana Syslová (STAN), která kampaň před dvěma týdny ukončila.

„Důvodem byl nárůst nemocných u nás a špatná prognóza ze zahraničí. Bála jsem se, že do voleb to i v Česku bude jen horší a horší. Nechtěla jsem volební komisi a svoje spoluobčany vystavovat sebemenšímu riziku,“ vysvětlila Jana Syslová.

Podle jejích slov ostatní kandidáti na její krok nereagovali. „Byla jsem jediná, kdo od prvních okamžiků po vyhlášení nouzového stavu k tomuto problému, který vláda zřejmě neměla čas řešit, přistupovala aktivně a bojovala za odložení termínu voleb,“ řekla pro iROZHLAS.cz Syslová a dodala, že také jako jediná svoji kampaň ukončila.

Rozdílný názor ale mají její protikandidáti. Bohumil Ježek (SPD) tvrdí, že o ukončení kampaně Syslové nevěděl. „Nekontaktovala mě a nezaznamenal jsem to ani v médiích.“

Oldřich Bubeníček předpokládal, že se volby konat nebudou. „Bylo jen otázkou času, kdy se to rozhodne. Jinak billboardy, které si kandidáti nasmlouvali, visí stále a na paní Syslovou se dívám u nás každý den. Já billboard nemám.“

Kandidátka Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) se domnívá, že senátní volby jsou zejména o volbě osobnosti daného regionu. „Tou se nikdo z kandidátů nestane během kampaně, ale buď jí je dlouhodobě nebo není. Proto jsem takto ke kampani v době krize přistoupila a neměla jsem potřebu toto řešit veřejně na sociálních sítích a rozhodnutí o konání voleb jsem nechala plně v kompetenci relevantních orgánů, jejich rozhodnutí vítám a plně respektuji,“ vyjádřila se Bařtipánová.

„Víte, jsem člověk zdrženlivý a než se rozhodnu pro nějaký závažný krok, tak si zjišťuji všechny možnosti a nedělám z dobrého úmyslu volební kampaň,“ zhodnotil postup Syslové Hynek Hanza, který ukončení kampaně zvažoval, do voleb ale zbývalo 14 dní a situace se dle jeho slov ještě vyvíjela.

„Nesystémová reakce“

Ze strany Syslové se podle Zdeňka Peška (Trikolora) jednalo o nesystémovou a chaotickou reakci, která vnášela do procesu voleb „zmatek“. „Je otázkou nakolik měla být i získáním politického kapitálu, protože to bylo položeno tak, že kdo je slušný, půjde cestou paní Syslové.“

O ukončení kampaně Syslové nevěděl Zdeněk Bergman (Senátor 21). „Billboardy a bannery dál někde visí a sem tam dám příspěvek na sociální sítě. A čekám, na kdy bude stanoveno datum voleb,“řekl. Redakce oslovila i zbylé kandidáty Zbyňka Šimberu (ČSSD) a Eugena Sisigmunda Freimanna (Rozumní), kteří se nevyjádřili.

Koronavirus ovlivnil termíny voleb nejenom v Česku, ale i v dalších zemích světa. Podle Kopečka je posun termínu voleb za řádný termín vždy zásah do demokratického procesu. „Záleží na tom, o jaké volby jde, protože následky, které to vyvolá, se budou dost lišit. Někde zůstane daný mandát uprázdněný a danou funkci nebude nikdo vykonávat, jako například teď na Teplicku,“ popsal postup politolog.

Jinde, například v Polsku v případě, že se odloží květnové prezidentské volby, může do nového termínu voleb uplynout funkční období stávajícího prezidenta a výkon kompetencí přejde na jiné orgány.

„Na druhé straně, a to je dobré zdůraznit a podle mě je to teď podstatnější: v situaci, kdy probíhá pandemie takového rozsahu, nemůžete vést jako kandidát či strana řádnou volební kampaň. Vytváří to velký problém a deformuje to volební soutěž.“

Účast ve volbách by tím podle Kopečka byla také ovlivněná, tedy pravděpodobně by byla výrazně nižší. „Konat v takových podmínkách volby je podle mě mnohem horší, než je odložit. Samozřejmě ale může záležet, jak je která země zasažená – netuším jaká je situace třeba v Severní Makedonii, ale v Česku bych teď volby určitě nekonal.“

Vliv na volby ve světě

Severní Makedonie posunula dubnové volby do parlamentu. Informovala o tom agentura Reuters. Lídr vládnoucí strany Zoran Zhaev řekl, že zdraví a bezpečnost obyvatel země nelze vyčíslit. „Shodli jsme se, že pro uskutečnění voleb nejsou podmínky.“

V květnu se mají konat prezidentské volby v Polsku. Premiér země v úterý oznámil, že koronavirus datum voleb neovlivní. Podle průzkumu zveřejněného deníkem Gazeta Prawna si ale více než 70 procent Poláků myslí, že by se volby posunout měly.

Regionální volby se neuskuteční v původním termínu podle Reuters ve španělském Baskicku.

Koronavirus podle zpravodajského portálu Guardian ovlivní i ruskou politiku. Rusové měli v referendu 22. dubna rozhodnout o tom, jestli může Vladimir Putin znovu kandidovat na prezidenta, což nyní podle ruské ústavy není možné. „Pokud dá růst epidemiologické situace důvod ke změně termínu, tak ji provedeme,“ řekl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.

Změna termínu voleb se týká i primárek v USA. CNBC zpracovala přehled, které státy volby odložily a na kdy. Některé z nich, jako například Indiana nebo Connecticut přesunuly volby na červen. Oproti tomu Aljaška zrušila volby, kde byla nutná osobní přítomnost voličů a nahradila je možností volby on-line.

Korespondenční volby?

V České republice není možné volit on-line a zákonem zavedené nejsou ani volby korespondenční. „Jsme tím mimochodem jedna z mála evropských zemí a je to velká škoda, protože tím omezujeme možnost účastnit se voleb,“ okomentoval Kopeček.

Stávající situaci by ale podle politologa korespondenční volba neřešila. „U korespondenčních voleb musíte zajistit určitou chráněnou cestou předání hlasovacího lístku, typicky například přes poštu, což by byl i teď problém,“ myslí si Kopeček

„Pevně doufám, že internetové hlasování nikdy nezavedeme. Při tradičně špatném stavu českých státních IT systémů je to extrémní riziko, protože by byla velmi problematická kontrola celého procesu,“ zhodnotil politolog a dodal, že ani technicky by nemusela volba on-line dopadnout dobře.