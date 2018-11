Barrandovský most čeká po 30 letech první rozsáhlá rekonstrukce. Opravy začnou po roce 2020

Barrandovský most čeká kompletní obnova izolace, oprava říms a sanace pláště. Důležitý dopravní uzel se kompletně otevřel před 30 lety – v listopadu 1988. Technická správa komunikací chce s rekonstrukcí začít po roce 2020 a rozdělí ji do několika částí. Už před třemi lety prohlídka zjistila, že mostem výrazně prosakuje voda. Projektant teď připravuje celkový rozsah prací. Praha 18:00 3. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barrandovský most | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Stavěl se deset let a stál přes půl druhé miliardy korun. Už dávno se přitom nejmenuje po bývalém komunistickém prezidentovi, ale po nedaleké čtvrti nad levým břehem Vltavy. Pražané po Barrandovském mostě jezdí už přesně 30 let.

Brutalistní veledílo architekta Karla Filsaka otevřel zkraje listopadu 1988 generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš.

„Barrandovský most pro nás znamená velmi důležitou spojnici obou břehů Vltavy a vůbec velmi důležitou spojnici celého města. Projede po něm 142 tisíc vozidel za 24 hodin, což je opravdu veliké množství,“ vysvětluje pro Radiožurnál Václav Novotný z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Nejvytíženějšímu dopravnímu uzlu v Česku je 30 let. Po Barrandovském mostě na jihu Prahy denně projede přes 140 tisíc aut. Teď ho čeká rozsáhlá rekonstrukce

„Kromě toho, že je na městském okruhu, plní i funkci lokálního mostu. Jednoduše řečeno vazby mezi Smíchovem a Podolím,“ uvádí a dodává, že Barrandovský most je z toho důvodu nenahraditelný a nepostradatelný.

„Jeho problém je, že se jedná o velký průplet mezi dopravními proudy, a tím pádem je jeho kapacita do jisté míry omezena. Samozřejmě tam také můžou vznikat dopravní nehody, které se nám pak vzhledem ke kaskádě tunelů na městském okruhu přenesou přes úplně celé město.“

Opravy zaberou několik let

Zásadní teď bude celková oprava mostu. Třicet let se na něj v podstatě nesáhlo a už před třemi lety prohlídka odhalila výrazné průsaky vody. Technická správa komunikací (TSK) proto připravuje kompletní rekonstrukci.

„Práce se budou týkat dilatací, kompletní přeizolace, budou se dělat římsy a kompletní sanace pláště. Budeme se snažit rekonstruovat most po částech, byť i za cenu toho, že opravy potrvají několik let. A vždy se budeme snažit zachovat dva plus dva jízdní pruhy,“ popisuje mluvčí TSK Barbora Lišková.

Technická správa komunikací plánuje zahájit opravy po roce 2020, most dlouhodobě kontroluje a už vybrala i projektanta, který teď připravuje celkový rozsah prací. Most zná velmi dobře, jak ostatně napsal server zdopravy.cz, je to ten samý muž, který masivní betonové spojení mezi Hlubočepy a Braníkem v 70. letech projektoval.