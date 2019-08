Závod s časem. Hradec Králové se dotací na chytrou dopravu za téměř 350 milionů nejspíš nedočká

Plynulejší a bezpečnější doprava v Hradci Králové. Takový výsledek si vedení města slibovalo od nového systému řízení dopravy za 347 milionů korun. Vládnoucí koalice chtěla vítěznou firmu pro provoz takzvané chytré dopravy původně vybrat do konce srpna. Už teď je jasné, že to nestihne. Navíc to i vypadá, že by celý tendr – který se měl zaplatit z části také z evropských dotací – mohl spadnout pod stůl. Zakázkou se totiž zabývá antimonopolní úřad. Doporučujeme Hradec Králové 6:00 21. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O dotace, které mají pokrýt většinu nákladů, má podle primátora Alexandra Hrabálka město možnost zažádat do konce roku. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Město slibovalo, že bude rozhodnuto do konce srpna, ale každý, kdo viděl, jak se výběrové řízení vyvíjí, musel předpokládat, že to u antimonopolního úřadu skončí a že se to o nějakou dobu protáhne,“ řekl pro server iROZHLAS.cz pirátský zastupitel Hradce Králové Aleš Dohnal.

Narážel tak na to, že vedení města, tedy hnutí ANO s ODS a uskupením Změna pro Hradec a Zelení, nastavilo pro tendr specifické podmínky. Chce, aby vítězná firma nejen naprogramovala software, ale také postavila samotné semafory a udržovala je následně v provozu.

Něco takového v Česku ale podle Dohnala umí jen minimum společností. Ostatní zájemci jsou tak v nevýhodě a o zakázku se nemohou ucházet. Svědčí o tom i fakt, že se o provoz takzvané chytré dopravy v Hradci Králové přihlásily pouze dvě firmy, které dané podmínky splňují.

„Ten systém by dokázala nainstalovat solidní střední softwarová firma, ale logicky neumí postavit stožáry semaforů, takže se do toho výběrového řízení nemůže ani přihlásit. Tím pádem tyhle podmínky, které nastavilo město, můžou splnit pouze jednotky firem,“ upřesnil opoziční zastupitel Dohnal.

Diskriminační podmínky?

Královéhradecká zakázka se tak dostala i na stůl Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), jak zjistil server iROZHLAS.cz. Tendr napadla dvojice firem, která o něj měla původně zájem. „Možné diskriminační vymezení podmínek je předmětem správního řízení, v tuto chvíli není možno říci, zda byl postup zadavatele případně diskriminační, či nikoliv. Rozhodnutí by měla být vydána ve lhůtě 60 dnů,“ řekl pro iROZHLAS.cz mluvčí úřadu Martin Švanda.

Chytrá doprava Nový systém řízení dopravy má usnadnit práci především záchranářům, kteří například na křižovatce u nemocnice musí několikrát denně kličkovat a projet na červenou. Chytrý semafor by se v požadovaném směru přepnul na zelenou, pokud by se k němu začalo přibližovat auto s výstražným majákem.

Průběh tendru kritizuje také předseda protikorupčního spolku Oživení. „I kdyby antimonopolní úřad nakonec došel k závěru, že zadavatel sice omezil soutěž, ale neporušil při tom zákon, nebude to znamenat, že udělal vše v souladu s dobrou praxí,“ uvedl Jan Zelenka.

Cílem zadavatele by podle něj mělo být získat na trhu cenou a kvalitou nejlepší řešení. „Pokud si město takto dobrovolně omezilo počet uchazečů, nejvýhodnější řešení s největší pravděpodobností nezíská,“ doplnil Zelenka.

Primátor města Hradec Králové Alexandr Hrabálek kritiku odmítá. „Zadáním komplexní dodávky jsme vyloučili případné další problémy, například s kompatibilitou jednotlivých částí celého systému. Zakázka byla vypsána na základě principu Design & Build, ve kterém jsou jasně specifikovány cíle a následně je pak na dodavateli, jakým způsobem k nim dojde,“ popsal.

Podpora z dotací

Vedení města navíc pro zakázku zajistilo i podporu z fondů Evropské unie. Na jejich čerpání má ale omezený čas, jak upozorňuje pirátský zastupitel Dohnal. Nyní tak hrozí, že by město mohlo o dotaci přijít. Správní řízení u antimonopolního úřadu se může táhnout několik měsíců.

„Vzhledem k tomu, že je to specifická věc, kterou neřeší (antimonopolní úřad – pozn. red.) zase tak často, je to pro ten úřad daleko složitější. Trvá to několik měsíců. Tím se dostáváme za hranu toho, dokdy může být čerpána dotace,“ pokračoval Dohnal.

Obavy přitom nemá jen opozice, ale také někteří koaliční partneři. „O čerpání dotace mám velké obavy. Možná že důvodem celého toho je město připravit o dotaci. Nechci spekulovat, ale zdá se mi to celé podivné,“ řekl pro server iROZHLAS.cz náměstek primátora Jiří Bláha.

O dotace, které mají pokrýt většinu nákladů, má podle primátora Alexandra Hrabálka město možnost zažádat do konce roku.

Ohledně podmínek tendru přišlo celkem 250 dotazů a pět stížností ze strany účastníků soutěže, všechny byly však městem zamítnuty. Dvě společnosti se proto odvolaly k antimonopolnímu úřadu, a tím pádem se rozběhlo správní řízení. Podle slov zastupitele Dohnala jedna z firem, která se odvolává, argumentuje, že by se celý projekt měl rozdělit do více celků. Konkrétně, aby jedna firma nainstalovala software a druhá postavila semafory.

Konzultace za dva miliony

Špičky radnice ale zakázku nechtějí rozkouskovat. Bojí se, že by to mohlo být na úkor funkčnosti projektu. „My to nechceme rozparcelovat na malé kousky, my chceme celek. Je to, jako když si kupujete kuchyni. Budete si ji kupovat po kouskách? Od každého výrobce jeden a pak budete doma při montáži doufat, že to bude pasovat dohromady? Nebudete,“ vysvětlil postoj města Bláha.

Pokud přijde město o dotaci, má Hradec Králové možnost zakázku zrušit, jak říká šéf Oživení Zelenka. Nevznikne podle něj sice finanční škoda, ale minimálně promrhá čas svých úředníků a peníze za externí konzultanty, kteří město podle primátora vyšli na téměř dva miliony korun.