Ředitel dopravní policie Zlý: Sledovat budeme zejména dodržování rychlosti a předjíždění na dálnicích

Dětem začaly prázdniny. Dopravní policie proto posiluje kvůli odjezdu Čechů na dovolenou hlídky po celé republice. Právě začátek letních prázdnin bývá na silnicích nejhektičtější. A policisté upozorňují na to, že v tomto období se řidiči kvůli spěchu méně soustředí na řízení. Na co všechno se policisté na silnicích zaměří, odpovídal v Ranním interview ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Praha 11:24 1. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlost jako taková bude nosným tématem všech akcí v průběhu celých letních prázdnin, říká Zlý. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Začal být už provoz silnější?

Určitě ano. Celá řada lidí začala čerpat dovolené, odjíždějí s dětmi na prázdniny. Intenzita provozu se začala zvyšovat už v průběhu týdne. Tento víkend bude náročnější.

První policejní akce proběhla už minulý týden, kdy jste zaznamenali přes 4000 přestupků, nejvíce překročení rychlosti. Bude právě rychlost to, na co se zaměříte i tento týden?

Správně jste řekl, že celý minulý víkend probíhaly dopravně bezpečnostní akce v rámci celé republiky. Policisté museli bohužel řešit přes 4300 přestupků, nejvíce pak ve středočeském a moravskoslezském kraji.

Ředitel dopravní policie Jiří Zlý | Zdroj: Policie ČR

Téměř 36 procent těchto přestupků zaujímalo právě nedodržování rychlostních limitů. Rychlost jako taková bude nosným tématem všech akcí v průběhu celých letních prázdnin.

Co dalšího děláme v létě za volantem špatně?

Nejen rychlost, ale také nevěnování se řízení je nejčastější a bohužel také nejtragičtější příčinou dopravních nehod. Dopravní policisté se zaměřují jak na tyto hlavní příčiny dopravních nehod, tak na všechna další respektování pravidel silničního provozu.

Výčet je široký a policisté nenechávají bez povšimnutí jakýkoliv dopravní přestupek, včetně těch sledovaných jako je zákaz předjíždění na dálnicích.

O kolik procent se za léto zvýší počet policistů na silnicích?

Vyšší počty policistů budou nasazeny v rámci plánovaných dopravně-bezpečnostních akcí, jaké proběhly tento a minulý víkend. V průběhu prázdnin máme plánovaných několik opatření celorepublikového charakteru, která jsou cílená na dodržování rychlostních limitů, dodržování pravidel silničního provozu nákladní kamionové dopravy, ale i mezinárodní linkové autobusové dopravy. Krajská ředitelství také pořádají různá lokální opatření, která se zaměřují na jejich kritéria.

„Tento víkend je specifický oproti jiným, protože na něj navazují dva sváteční dny. Lze očekávat, že tento víkend bude hustota provozu hektičtější, než jiné dny.“ Jiří Zlý (ředitel dopravní policie)

Dá se říci, že policisté budou všude, nebo spíš na hlavních tazích a dálnicích?

Určitě významně posílíme zejména hlavní tahy. Průřezem celou republikou proběhnou i lokální nasazení v rámci různých opatření, kde bude docházet ke zvýšenému turistickému ruchu, případně konání různých kulturních a společenských akcí.

V jaké dny bude situace na silnicích nejhektičtější? Bude to zítřek, den před prodlouženým víkendem?

To lze těžko říci, celá řada lidí má samozřejmě dovolené rozložené v rámci celých prázdnin. Tento víkend je specifický oproti jiným, protože na něj navazují dva sváteční dny. Lze očekávat, že tento víkend bude hustota provozu hektičtější, než jiné dny.

Vloni zemřelo podle policejních statistik během července a srpna 98 lidí, předloni to bylo o 20 víc. Co ještě můžete udělat pro to, aby se počet tragických nehod v Česku snížil?

V první řadě je třeba uvědomit si, že by měl každý začít od sebe. Hlavní podmínkou je, že každý řidič motorového vozidla, motocyklu či jízdního kola, by si měl uvědomit, že se musí chovat ohleduplně a ukázněně. Klišé, že se mně nic nemůže stát je mýtus a dříve či později se nemusí vyplatit.