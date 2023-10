Řidičák na zkoušku, 17letí za volantem s mentory. Sázíme na dobrovolnost a odpovědnost, míní Kupka

Řidiči do dvou let zkušeností představují v celé populaci řidičů 3 procenta, ale způsobují 11 procent všech dopravních nehod. „To je jasná zpráva, jasný impulz, abychom právě do této oblasti zaměřili pozornost,“ říká ministr dopravy z ODS Martin Kupka. Představil změny, které začnou platit od ledna. Mimo jiné je to zavedení řidičáku na zkoušku nebo možnosti, aby auta řídili 17letí řidiči pod dohledem zkušených mentorů. Praha 14:03 20. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Mentorem se jednak může stát jen ten, kdo má čistý bodový rejstřík, zároveň má desetiletou řidičskou zkušenost a v posledních pěti letech nebyl trestán zákazem řízení," vyjmenovává ministr dopravy Kupka nároky na zkušené řidiče. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V tiskové zprávě k páteční akci je vaše citace, že chcete na konferenci získat postřehy ke změnám přímo z autoškolského prostředí. Získal jste už nějaké zásadnější?

Já jsem se všech, kteří na akci byli, ptal, jak vnímají novinky, se kterými přicházíme. A ta odezva je velmi příznivá v tom, že to je systémový krok, který opravdu do českého autoškolského vzdělávání přináší důležité změny. Ať už je to zmíněná L17, možnost řídit od 17 let, kdy se vlastně na tom vzdělávání budou nově mnohem víc podílet rodiče. Zároveň autoškoly samy připravovaly a připravují i návod, jak by se mentor měl nachystat.

Sázíme tady na dobrovolnost a odpovědnost, to já pokládám za jeden z důležitých momentů těch změn. A co se týče řidičáku na zkoušku, to je opatření, které má jednoznačnou podporu autoškol, nejenom proto, že ti nejnebezpečnější začínající řidiči, kteří spáchají některý ze závažných přestupků, se budou vracet zpátky do autoškol.

Budou muset absolvovat školení začínajícího řidiče a konfrontovat svoje chování s tím, co opravdu představuje to nejrizikovější na českých silnicích, aby změnili svůj přístup. Tohle byla přímá odezva. Také jsme se bavili o tom, jak například v následujícím období ještě rozšířit to, o čem byla debata i v případě Poslanecké sněmovny a přijímání toho zákona, to je ten bezpečný odstup.

Když to vezmeme postupně, je na ty změny k 1. lednu opravdu všechno připravené a budou tedy 17letí s mentory moci jezdit hned od toho 1. ledna, nebo tam budou ještě nějaké administrativní kroky, nějaké přijímání manuálů, něco, co by to ještě fakticky zdrželo?

Nebude to zdržovat nic, protože ti, kteří teď autoškolu absolvují a nebudou mít 18 let v tom příštím roce, ale absolvují kompletní školení v autoškole, už budou moci hned po 1. lednu využít tu novinku v podobě L17.

Pravidla pro mentory jsou jasná. My budeme schopni mentory zapsat do registru řidičů obratem a platí zároveň, že to školení, kterým procházejí ti začínající, se nijak neliší od běžného plnohodnotného školení těch, kteří doposud nastupovali s 18. rokem věku.

Ten mentor, tedy zkušený řidič, se kterým ten sedmnáctiletý bude moci jezdit, s tím, že bude mentorem, musí písemně souhlasit. Jak už jste říkal, bude to zapsáno v kartách řidiče, a to, jak toho řidiče 17letého, tak v kartě toho mentora. Kolik mentorů vlastně jeden mladý řidič bude moci mít a jaké podmínky ti mentoři budou muset splnit?

Může mít maximálně čtyři mentory zapsané u svého jména. Na ty mentory my klademe patřičné nároky. Mentorem se jednak může stát jen ten, kdo má čistý bodový rejstřík, zároveň má desetiletou řidičskou zkušenost a v posledních pěti letech nebyl trestán zákazem řízení. To jsou klíčové podmínky, ale ty je možné zkontrolovat velmi snadno.

Sledovali jsme to, aby ta novinka nepřinesla žádné zbytečné administrativní nároky a aby to opravdu mohlo fungovat dobře. Odezva odborné veřejnosti i ze zahraničí je příznivá. My jsme i v té odborné debatě na začátku opravdu sledovali, abychom měli k dispozici jasná data ohledně pozitivních efektů opatření.

Zmíním ještě jednu podstatnou věc. To, že se tolik věnujeme začínajícím řidičům, má také jasnou oporu ve statistice těch nejzávažnějších nehod. Začínající řidiči do dvou let zkušeností totiž představují v celé populaci řidičů jen 3 procenta, ale způsobují 11 procent všech dopravních nehod. A to je jasná zpráva, jasný impulz, abychom právě do této oblasti zaměřili pozornost.

Vydali jsme se jak cestou preventivní v podobě té takzvané L17, možnosti řídit od 17 let pod dohledem mentora, tak také nástrojem represivním, a to je řidičák na zkoušku, kdy pro začínající řidiče je přichystáno, pokud spáchají některý z těch nejzávažnějších přestupků, školení začínajícího řidiče a dopravně psychologická přednáška.

Ono těch změn pro řidiče bude od 1. ledna víc. Nebude nutné vozit řidičský průkaz, osvědčení o technické kontrole, mění se také bodový systém. Chystáte po páteční konferenci nějakou informační kampaň směrem k řidičům, kde všechny tyhlety novinky, nejen ty, o kterých jsme mluvili, budete detailněji představovat?

Pátek už je právě součástí naší snahy před samotným vstupem zákona v účinnost, teda 1. ledna 2024, zajistit co největší informovanost české veřejnosti. Autoškoly jsou na samém začátku. Zároveň i v těch dalších měsících budeme věnovat pozornost jednotlivým výstupům. Budeme seznamovat i formou tiskových konferencí a výstupů pro média. To, jaké novinky přinášíme, co to bude znamenat. Záleží nám na tom, aby česká veřejnost také věděla, jaké důvody nás k těm změnám vedly a že jsou opodstatněné.