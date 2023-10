Omezení provozu vlaků i chodců na Smíchově. Mizí část kolejiště a začala demontáž lávky pro pěší

V Praze začali stavbaři s demolicí severního nástupiště nádraží Praha-Smíchov a uzavřeli také pěší lávku přes kolejiště. Správa železnic tam postaví nový přestupní terminál pro vlaky, dálkové autobusy a městskou hromadnou dopravu. Praha 8:37 13. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V rámci přestavby kolejiště by se v budoucnu měla trať propojit se Smíchovským nádražím přímou kolejí. | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Kvůli současnému uspořádání kolejí teď navíc musí vlaky směrem na Pražský Semmering, Zličín a Hostivici jet takzvanou dvojitou úvratí. Jednoduše řečeno vlak dvakrát změní směr jízdy.

Vlakem ze Smíchova se projel i reportér Jakub Vik a zjišťoval, co likvidace severního nástupiště a lávky přes kolejiště pro cestující znamení

„Budeme posunovat úvraťově ze Smíchova na Smíchov severní,“ vysvětluje strojvedoucí. Vlak zastavuje několik set metrů od Smíchovského nádraží.

„Vážení cestující, prosíme pozor, se soupravou se bude posunovat, prosíme vás, abyste z vlaku nevystupovali,“ zní provozní hlášení.

„Souhlas posunu jsme si už vyjednali, teď nám rozsvítili bílou, to znamená posun dovolen a jedeme na to severní nástupiště,“ pokračuje strojvedoucí. Zatím se mu prý nestalo, že by někdo vystupoval tam, kde nemá. „Lidi se divili, co se děje, ale nevystupovali mimo perón a teď máme jen dva cestující.“

Vlakem směrem do Prahy na Cibulku jede také Josef Bucek, kterého ale změna směru jízdy nepřekvapila. „Protože jsem to věděl z jízdních řádů, jezdím tady v podstatě pravidelně,“ dodává s tím, že mu prodloužení jízdy docela vadí.

V rámci přestavby kolejiště by se v budoucnu měla trať propojit se Smíchovským nádražím přímou kolejí.

Poslechněte si celou reportáž výše.