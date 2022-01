Cyklopruhy se dělají i kvůli tomu, abychom umožnili průjezd řidičům automobilů, říká primátor Hřib

I hlavní město letos na podzim čekají komunální volby. Jako lídr Pirátů do nich nastoupí současný primátor Zdeněk Hřib. Ten ve Dvaceti minutách Radiožurnálu řekl, že by rád zachoval kontinuitu, třeba i v plánech týkajících se dopravy. „Stojíme těsně před další etapou stavby metra D, chceme tento rok podat žádost o územní rozhodnutí na městských okruh. U toho potřebujete čas na přípravu,“ popsal. Kromě toho chce řešit i nedostatek bytů v Praze. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:26 4. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V závěru roku jste pochválil stabilitu současné pražské koalice. Věříte, že vydrží i v letošním roce?

Nečekám určitě změny na poslední chvíli, přeci jenom koalice byla podstatně stabilnější, než tomu bylo v případě koalic minulých volebních období. Koalice pod vedením ANO se rozpadla jednou, potom se složila v prakticky stejné sestavě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor se Zdeňkem Hřibem

Ale koalice, která byla před ní, kdy vládla ODS, tak té se to rozpadlo dvakrát za jedno volební období. To je asi zatím v Praze rekord a je to věc, která rozhodně neprospívá v přípravě dlouhodobých projektů.

Jistě víte, že se teď proti vám zřejmě formuje koalice ze současných partnerů, tedy KDU-ČSL a TOP 09, kteří by se rádi spojili s ODS. Ta je v současnosti v Praze v opozici. To vás neznepokojuje?

Do těchto voleb budeme mít samostatnou kandidátku, nebudeme součástí žádné koalice, protože pro řešení klíčových problémů města chceme nabídnout autentická řešení, která jsou založená na faktech bez ideologického nánosu.

To jsou problémy spojené s bydlením, protože ceny rostou, přestože se v Praze rekordně staví, zahájilo se za minulý rok více než sedm tisíc nových bytů. Ukázalo se, že když z města zmizí Airbnb, tak pochopitelně to má vliv na snížení ceny nájmů. Jsou to problémy v oblasti životního prostředí, teď jsme schválili klimatický plán.

Zachování kontinuity

Piráti už potvrdili, že vás dál chtějí v čele města. Vy jste v té souvislosti mluvil o zachování kontinuity. Kde přesně?

Stojíme těsně před další etapou stavby metra D, kdy už je hotový geologický průzkum a teď by měla začít standardní stavba. Chceme tento rok podat žádost o územní rozhodnutí na městských okruh. Ten jsme dali ve změnách územního plánu celý pod zem, chceme silnici, která město bude spojovat, ne rozdělovat nějakou zónou nikoho s takovými těmi dálničními brýlemi, s těmi křižovatkami a podobně.

Prahu čeká perný rok. Kromě opravy druhé části Barrandovského mostu by měla začít i stavba metra D Číst článek

To jsou věci, u kterých potřebujete nějaký čas na přípravu, z toho důvodu je kontinuita klíčová a byl bych rád, aby rada pokračovala, pokud možno v co nejschůdnější podobě i po těch volbách.

Tvrdíte, že Praha je v dopravě na hraně, že víc aut se do města nevejde. Není to i výsledek vaší politiky, protože komunikace se zužují, ubývá jízdních pruhů, průjezdnost klesá?

Tvrzení, že Piráti jsou proti automobilismu v Praze je tvrzení ODS a mě mrzí to jejich pokrytectví. Doprava v Praze je objektivní problém, na okrajích chybí okruh. Ale když se podíváte na fakta, tak okruh je zdržený tím, že došlo k odvolání proti územnímu rozhodnutí, a to odvolání podal i starosta za ODS z jedné městské část.

Mohl bych citovat i předchozí citace primátora (Pavla) Béma (ODS) a (Bohuslava) Svobody (ODS), kteří mluvili o uzavírkách na Smetanově nábřeží. Velice mě mrzí, že diskuze je bombardována populistickými výkřiky a že se nemůžeme bavit o dopravě racionálně na základě faktů.

Ale řidiči často kritizovali třeba nepromyšlenost těch dopravních omezení kvůli rekonstrukcím. Připouštíte, že zejména v létě byla ta situace na pražských komunikacích občas chaotická?

Pochopitelně vždycky je možné dělat ty věci lépe, jak jsem říkal, Praha Sobě podle mě ty věci někdy ne úplně dobře komunikuje, ale já tady mám článek z novin z roku 2009, který má titulek: „Pražská doprava kolabuje a konec uzavírek v nedohlednu“. A je tady v perexu věta: „Z metropole se díky tomu stává pro řidiče peklo“. A pochopitelně je tady i citace pana primátora Béma, který se zaklíná tím, že teď už budou koordinovat uzavírky lépe, a je tady i citace.

Dobře, ale když to připomínáte, tak moc se toho od té doby nezměnilo, spíš vůbec.

No to je dáno bohužel tím, že doprava je v Praze dlouhodobý objektivní problém, který prostě není řešitelný tím, že se bude něco ještě lépe koordinovat. Prostě i teď narazíte v Praze na zácpu a to už je ukončená stavební sezona, takže většina těch uzavírek tady není.

To znamená, že bych byl rád, aby se ta diskuze teď vrátila do nějakých racionálních mezí a mohli jsme se o tom bavit bez těch populistických výkřiků.

Cyklisté vpřed

Mluvíte i o podpoře cyklodopravy, kolik nových stezek pro cyklisty se podařilo během vašeho tříletého působení v čele magistrátu vybudovat?

Teď vám neřeknu přesné číslo. Myslím, že se to snažíme počítat na webu Pragozor, ale teď vám to tedy neřeknu. Cyklopruhy se primárně dělají i kvůli tomu, abychom umožnili průjezd řidičům automobilů.

Starosta Prahy 9: Pražské dopravě uleví dokončení okruhů, paušální rychlost je nesmysl Číst článek

Je to kvůli nové legislativě, která říká, že máte cyklistu míjet ve vzdálenosti 1,5 metru, což ne na všech silnicích je dodržitelné, zejména v centru Prahy. Ale když tam máte ochranný cyklopruh, tak to vlastně umožňuje i plynulost automobilové dopravy.

Ale já tady mám třeba další citaci od pana primátora Svobody z roku 2012 (z Pražského Deníku - pozn. red.) - tedy primátora za ODS - který říkal: „Chceme, aby ze Smetanova nábřeží zmizela auta definitivně hned po ukončení a spuštění tunelu Blanka, tedy v roce 2014,“ prohlásil poté, co sesedl z kola.

Je si prý vědom toho, že zhruba 20 až 25 % Pražanů se přepravuje nebo by potenciálně přepravovalo na kole, kdyby k tomu byly vytvořeny vhodné podmínky. A potom říká, že „i proto je potřeba hledat další místa hlavně v centru města, kde bychom zcela zakázali vjezdy automobilům, zvláště tam, kde nemáme možnost vyhradit pluh pro cyklisty na vozovce“.

Dobře, tím chcete říct, že to není politika jenom Pirátů?

No, tím chci říct, že prostě ty problémy jsou v Praze dlouhodobé. A já bych byl opravdu rád, aby se ta diskuze vrátila do té racionální roviny, aby se ODS zejména tedy zdržela toho pokrytectví, když tady můžu opravdu citovat z novinových článků 10 let nazpátek, kdy jejich primátoři říkají, že je potřeba zakazovat vjezd automobilům a budovat pruhy pro cyklisty.

Je vedení hlavního města v kontaktu s obyvateli a rozumí jejich potřebám? Jak se Praha chystá na příchod nové silně nakažlivé varianty koronaviru? Celý rozhovor s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) si můžete poslechnout v přiloženém audiu.