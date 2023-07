Omezit vjezd do centra Prahy jsme měli s otevřením Blanky. Máme dluh, tvrdí pirátka Soukupová

Většina Pražanů souhlasí se zpoplatněním vjezdu do centra pro ty, kteří tam nebydlí, většina obyvatel celé republiky je ale proti. Měl by se zpoplatnit vjezd do centra Prahy pro nerezidenty? Zastupitelka Bára Soukupová (Piráti) opatření považuje za přínosné, podle Ondřeje Prokopa (ANO) metropole zatím není na změnu připravena. Pro a proti Praha 13:35 12. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na dolní část Malostranského náměstí | Foto: Jana Volková

„Nejde o celé centrum, ale jen o několik uliček, významných prostranství a náměstí v přímé blízkosti Karlova mostu,“ uvádí v Pro a proti Soukupová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Měl by se zpoplatnit vjezd do historického centra Prahy pro nerezidenty? Debatují pražští zastupitelé Bára Soukupová (Piráti) a Ondřej Prokop (ANO)

Prokop namítá, že město nemá dokončeny pražské okruhy. „Smetanovo nábřeží je dnes jedinou objízdnou trasou ze severu na jih v případě přerušení provozu na magistrále. Takže dokud nebudou dokončeny návazné stavby jako pokračování tunelu Blanka, tak za nás je to nepřijatelné.“

Omezení vjezdu do centra je víc než 20 let stará myšlenka, připomíná zastupitelka. „K tomu mělo dojít právě po zprovoznění tunelového komplexu Blanka před skoro 10 lety. Takže tady máme dluh vůči občanům Prahy 1.“

„My se zpoplatněním třeba Karmelitské ulice problém nemáme, ale byl by to začátek tzv. salámové metody, protože část automobilů by se z Malé Strany přesunula na Smetanovo nábřeží, takže by nezbývalo než zpoplatnit nebo uzavřít i to,“ tvrdí Prokop.

Modely a realita

Podle něj se musí vyjádřit především okolní městské části. „Prosadil jsem, že předtím, než bychom o zpoplatnění vjezdu do centra uvažovali, tak musí souhlasit okolní městské části, protože třeba na Prahu 2 by to mohlo mít katastrofální dopad.“

Snížení rychlosti na 30 km/h by Praze přineslo obrovské problémy, myslí si primátor Svoboda Číst článek

„Nejde o žádný experiment, už jsme si to vyzkoušeli. V roce 2019 byly zavřené Malostranské náměstí i Smetanovo nábřeží a žádný dopravní kolaps se nestal. Letos byla také uzavřena Malá Strana a zjistili jsme, že řidiči používají objízdné trasy. Není se tedy čeho bát, máme na to čísla,“ ujišťuje Soukupová.

Modely a realita mohou být zásadně odlišné, namítá Prokop. „Tramvaje se dnes na Smetanově nábřeží zpožďují primárně proto, že za vlády Pirátů se zásadně zúžila vozovka, rozšířily se chodníky a vysázely stromy. Je to krásné, ale pak se tam doprava nejvíc zasekává.“

„Ukazuje se, že když něco uzavřeme, tak si doprava několik týdnů sedá, řidiči hledají objízdné trasy. Zkušenosti ale jasně potvrzují, že žádná dopravní apokalypsa nenastává a celkově se doprava včetně té veřejné, kterou používá nejvíc Pražanů, zlepší,“ věří zastupitelka.

PRŮZKUM: Sedmdesát procent Čechů odmítá třicítku ve městech. Stávající padesátka vyhovuje polovině Číst článek

Ta doplňuje, že Praha je výjimkou s omezením vjezdu do historického centra. „Brno, Olomouc, Plzeň a další města mají tvrdším způsobem omezený vjezd. My jdeme cestou kompromisního řešení, tedy mýta s výjimkou pro rezidenty a další účastníky provozu. Náš návrh je velmi konzervativní,“ konstatuje Bára Soukupová (Piráti).

„I v historickém centru je řada institucí, které v jiných městech nejsou. Obrovskou část tranzitu tvoří zásobování a kurýři. Kolegové z Prahy 1 by klidně zpoplatnili i ty, což zdraží služby pro občany této části. Až budou konkrétní pravidla na stole, tak se o nich bavme, ale v tuto chvíli mi to přijde jako hypotetické a nedomyšlené,“ shrnuje Ondřej Prokop (ANO).

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Lukáš Matoška.