Doprava v Česku houstne. Řidiči si na hlavních tazích postojí i několik hodin

Provoz houstne kvůli dopravním omezením. Řidiči z Česka i z Evropy se navíc přesouvají na dovolené.

„Čtrnáct spolkových zemí cestuje a cestuje jak přes Německo, tak samozřejmě i přes Českou republiku směrem na jih. To znamená, že máme Evropu, která je teď v plném rozpuku dovolených a prázdnin, takže je zcela přirozené, že značná část z nich míří po našich silnicích a po D1 ať už kamkoliv,“ řekl Radiožurnálu Igor Sirota, mluvčí Ústředního automotoklubu.

Řidiči jsou navíc podle Siroty kvůli horku nervózní a nepozorní. K omezením navíc dojíždějí rychle a nedodržují pravidla zařazování do vedlejšího pruhu.

To by mělo podle ÚAMK fungovat tak, že se až těsně před zúžením řadí auta do jednoho pruhu na střídačku, zprava a zleva.