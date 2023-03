‚Přechod nikdo nepožadoval.‘ V Uherském Ostrohu postavili nákupní centrum, pěší se do něj nedostanou

Obyvatelé Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku by měli k novému nákupnímu centru přecházet frekventovanou silnici, po které denně projedou tisíce aut. A přes cestu nevede přechod pro chodce. Město se to teď snaží napravit. Developer dodává, že středisko nejspíš stejně nestihne zprovoznit dřív než za pár týdnů, a do té doby už by měl přechod fungovat. Uherský Ostroh 16:52 7. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „My víme, že je to velký průšvih,“ říká místostarosta Uherského Ostrohu | Foto: Michal Sladký | Zdroj: Český rozhlas

V Uherském Ostrohu postavili nové nákupní středisko. Kromě supermarketu v něm bude i velká drogerie a trafika. Pokud by se do obchodního centra ale lidé chtěli v současnosti dostat jinak než autem, měli by velký problém. Nevede k němu přechod.

„My víme, že je to velký průšvih. Lidé se na to ptají. Bohužel. Pro nás je to zděšení. Já teď lítal po kraj a snažil se to vyřešit tak, abychom tam ten přechod vybudovali co nejdřív. A aby byl zabezpečený tak, jak přechody bývají,“ ujišťuje místostarosta Uherského Ostrohu Tomáš Bravený (ANO).

Místostarosta tvrdí, že město se s projektem seznámilo v prosinci a hned začalo chybějící přechod řešit. „Dostal jsem kontakt na investora. A když jsem to s ním procházel, říkal jsem, že to není možné, že je to i v jeho zájmu. On mi potvrdil, že bude dělat maximum pro to, abychom tam mohli ten přechod vybudovat.“

To potvrzuje i jednatel developerské firmy Jiří Ondroušek:

„Město nás požádalo, abychom to zkusili dořešit. Já jsem to zadal architektovi, který dělal celkový návrh. Ten mi řekl, že nikdo ten přechod předtím nepožadoval. Samozřejmě se k tomu vyjadřovali dopravní policisté, kraj jako vlastník komunikace, město bylo, myslím si, účastníkem řízení… A nikdo nevznesl požadavek nebo námitku, že by tam ten přechod měl být.“

Až bude elektřina

Prodejny ale stejně neotevřou dřív, než bude přechod hotový, odhaduje Ondroušek.

„V tuto chvíli projektant zpracovává dokumentaci pro přechod. Následně to město projedná na kraji, protože to je krajská komunikace. Předjednané to tam mají, neměl by s tím být problém. A jakmile to kraj schválí, tak bude přechod realizován. Odhaduju to tak na šest osm týdnů. Dřív nebude obchod otevřený, protože stále nemáme elektřinu,“ říká jednatel.

Firma EG.D podle něj měla připojit centrum k elektřině už v červenci loňského roku, zatím ale závazku nedostála.