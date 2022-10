Auto v protisměru je jedna z nejnebezpečnějších situací. Nejčastěji stane starším řidičům, tvrdí policie

Jedna z nejnebezpečnějších situací na dálnicích je auto jedoucí v protisměru. Jen za první pololetí letošního roku eviduje policie 153 takových oznámení. To je podobný počet jako v loňském období. Reálně se ale policii potvrdí jen zhruba 10 procent nahlášených případů. Zastavit se hlídkám podařilo 11 vozidel. Nejčastěji do špatného směru vjedou podle policie starší řidiči. Stát se to ale může komukoliv. Praha 10:19 30. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Speciální žluté značky s obrázkem velké černé ruky a nápisu „Stop protisměr!“ se začaly instalovat na nepřehledné nájezdy na dálnici před třemi lety | Zdroj: Profimedia

Přehlédnutí značky není jediná příčina, kvůli které se může řidič do špatného směru dostat. Kromě nepozornosti nebo únavy to podle policie bývá také řízení pod vlivem alkoholu nebo léků. Nejčastěji pak do protisměru najedou starší lidé. V řadě případů ale pokračují v jízdě, místo aby zastavili.

„Počínaje tím, že ten člověk najel do protisměru a neuvědomil si to, tak si tím zkratem v hlavě už dál připouští, že jede správně. Dál je přesvědčený o své pravdě, což může být pro ostatní potom opravdu tragické,“ říká dopravní expert Igor Sirota.

Řidiči, kteří už vjedou do protisměru, by měli zpomalit a co nejrychleji upozornit světly ostatní řidiče.

„Řidič musí rozsvítit dálková světla a zapnout varovné blikače. Současně upravit rychlost a zajet vozem tam, kde je minimální riziko možného střetu. Optimálně na krajnici, či sjet na nejbližším možném sjezdu,“ vysvětluje mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.

Naopak řidiči, kteří potkají auto v protisměru, by měli výrazně zpomalit, zapnout výstražné blinkry a snažit se vyhnout srážce. Snížit počet takových situací chtějí i silničáři.

Na některých nájezdech je pouze běžné kulaté dopravní značení „Zákaz vjezdu! Pozor, jednosměrka“. „Když jednu z těch značek přehlédnete, tak si ani v ten moment nebudete úplně jist, zda jedete správně, nebo ne. Na tož pak, jestliže jde o staršího nebo unaveného řidiče,“ dodává dopravní expert.

Před třemi lety proto začali na nepřehledné nájezdy na dálnici instalovat speciální žluté značky s obrázkem velké černé ruky a nápisu „Stop protisměr“. Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Studeckého jsou tyto značky už na všech 67 plánovaných místech.