Nejhorší byl zatím pátek 12.ledna, kdy zemřelo celkem pět lidí, z toho tři při vážné nehodě autobusu s osobním autem u Horoměřic, kde zasahovali pražští hasiči.

Podle šéfa dopravní policie Tomáš Lercha bylo v lednu sraženo také hodně chodců: „Řešili jsme celkem 11 smrtelných nehod s chodcem. Co se týká hlavních příčin je nepozornost či nepřiměřená rychlost.“

Lidé musí už téměř dva roky nosit za zhoršené viditelnosti mimo obec reflexní prvky. „Stále to není tak, že by je všichni nosili. Je to opravdu problém a je potřeba se tomu soustavně věnovat,“ dodává pro Radiožurnál šéf Besipu Martin Farář.

Podle policie patří začátek letošního roku k nejtragičtějším obdobím na českých silnicích za posledních pět let.