Doprava do Pece pod Sněžkou zkolabovala vlivem náporu lyžařů. Problémy hlásila i další střediska

Doprava do lyžařských hlavních krkonošských středisek Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn a Janské Lázně v sobotu dopoledne kolabovala. Dopravu na příjezdu a ve střediscích regulovaly posílené policejní hlídky. Nejhorší situace byla v Peci, kde policie auta vracela před středisko. Uvedla to mluvčí krajské policie Lucie Konečná. Dopravu komplikovali lyžaři také v okolí Šerlichu v Orlických horách. Pec pod Sněžkou 13:34 8. února 2020

„Pec je ucpaná, parkoviště jsou plná. Kolona je 2,5 kilometru. Auta pomalu popojíždějí, ale odstavují je kolem komunikace. Funguje tam hlavně městská policie, ale i naše hlídky. Pokud do Pece lidé nemusejí, měli by zvolit jiné středisko,“ řekla před polednem Konečná. Mluvčí očekává, že odpoledne by se situace mohla začít zklidňovat.

Silnice zaplnila auta rekreantů, kteří přijeli na prázdniny, nebo jednodenních lyžařů. Krkonošská horská střediska v únoru zažívají tradičně po období na konci roku druhý vrchol zimní sezony. V Česku a také v některých sousedních zemích jsou prázdniny.

O něco lepší situace byla ve Špindlerově Mlýně a v Janských Lázní. Také na silnicích do těchto středisek se tvořily kolony. „Provoz do Špindlu je plynulejší, ale i tam se parkoviště zaplňují. Parkoviště na Medvědíně je plné, takže městská policie přijíždějící vozidla otáčí. Parkoviště na Hromovce je zaplněné částečně. Předpoklad je, že odpoledne se situace začne zlepšovat,“ řekla Konečná.

Problémy s dopravou byly také v Orlických horách v okolí Šerlichu a Deštného. Po 12.00 zkolabovala doprava na silnici v Luisině Údolí mezi Deštným a Rokytnicí. „Uvázlo tam auto, je to tam zcela neprůjezdné. Stojí tam i policejní hlídka, která jela zkontrolovat situaci na Šerlich,“ řekla po poledni Konečná.

Blokové pokuty

Obtížně průjezdná byla dopoledne také silnice v horském sedle mezi Šerlichem a Velkou Deštnou, kudy vede spojnice mezi střediskem v Deštném a Orlickým Záhořím. Je to oblíbené nástupní místo na turistické a běžkařské trasy na hřeben Orlických hor. Sice je tam parkoviště, ale o víkendech v zimních měsících bývá brzy zaplněné lyžaři. Auta pak parkují podél silnice, což komplikuje průjezd.

„Silnice od Orlického Záhoří je částečně neprůjezdná. Pokud lidé parkují, kde nemají, řeší to policisté na místě blokovými pokutami,“ řekla před polednem Konečná. Podle ní policie horskou silnici u Šerlichu ale uzavřít nemusela.