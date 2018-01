'Mimořádně nebezpečný zločin.' Žalobce chce pro vybržďovače z D10 přísnější trest

Obžaloba považuje trest za nízký, protože Kostner vybržděním mstil za to, že mu řidič neuvolnil levý jízdní pruh. To státní zástupce považuje za mimořádně nebezpečný zločin, uvádí Mladá fronta DNES.

Soud poslal na 9 let do vězení řidiče, který vybržďoval auto na dálnici D10 Číst článek

Nehoda se stala předloni v prosinci na dálnici D10. Kostner auto předjel zprava a pak ji vybrzdil. Do octavie ale narazila přijíždějící vozidlo, jehož řidič nestihl včas zareagovat. Srážka octavii slisovala. Dvě dospělé osoby utrpěly zlomeniny. Osmiměsíční dítě havárii nepřezilo.

Kostner se hájil tím, že si spletl pedály. Podle jeho advokáta místo toho, aby šlápl na plyn, zadupl brzdu. Tuto argumentaci ale žalobce považuje za absurdní. Podle něj Kostner nepřibrzdil, ale úplně zastavil. Řidiči za ním tak neměli šanci vůbec reagovat. Žalobce proto původně navrhoval trest 11 a půl roku za mřížemi.

Není to poprvé, co české soudy musí řešit vybržďování. Podmínku za to dostal taky řidič Aleš Trpišovský. Tu ale nakonec zrušila amnestie bývalého prezidenta Václava Klause, připomíná Mladá fronta.