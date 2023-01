Doprava na D1 u Říčan stojí. Nehoda uzavřela dálnici v obou směrech

Nehoda na zhruba 14. kilometru dálnice D1 u Říčan uzavřela v úterý ráno dálnici v obou směrech. Na místě i v jeho okolí se tvoří několikakilometrové kolony. Vyplývá to z informací policie a státního Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na D1 se srazila dodávka a kamion a do částí havarovaných aut narazily další vozy. Vše se podle informace policie na twitteru obešlo bez vážnějších zranění. Uzavření potrvá nejméně do 8. hodiny.

Říčany 6:42 10. 1. 2023 (Aktualizováno: 7:02 10. 1. 2023)