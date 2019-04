Musíme si připomínat, kolik lidí na našich silnicích zbytečně umírá, říká šéf dopravní policie

Ještě před dvěma lety klesal počet mrtvých a zraněných při dopravních nehodách na silnicích v Česku. Loni se ale trend otočil. Nejvíce usmrcených bývá pak ve Středočeském, Jihomoravském či Moravskoslezském kraji. A druhá polovina roku je rizikovější než ta první. To nejdůležitější o nehodách v Česku shrnuje v rozhovoru šéf dopravní policie Tomáš Lerch, jenž zároveň ocenil novou webovou aplikaci serveru iROZHLAS.cz, která se nehodovosti věnuje. Rozhovor Praha 13:02 3. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel služby dopravní policie Tomáš Lerch | Foto: Filip Jandourek

Nehodovost v Česku za poslední roky roste, nebo klesá?

V roce 2016 a 2017 jsme zaznamenali pokles následků dopravních nehod. Bohužel rok 2018 nabral opačný směr, zaznamenali jsme nárůst jak počtu usmrcených, tak osob těžce a lehce zraněných.

Které kraje jsou na tom ohledně nehodovosti hůře a které naopak lépe?

Co se týče nehodovosti v jednotlivých krajích, odvíjí se od intenzity silničního provozu. Nejvíce usmrcených zaznamenáváme na území Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Je to dáno zejména rozlohou silniční a dálniční sítě, ale samozřejmě také intenzitou silničního provozu.

Aplikace k nehodám Nová webová aplikace serveru iROZHLAS.cz ukazuje počet nehod v předchozích dnech, počty zraněných i příčiny nehod. Možné je podívat se také do historie či vybrat data v jednotlivých krajích. Navíc si aplikaci mohou lidé vložit na své stránky a šířit tak tyto informace dál.

A co jednotlivá období roku?

Z hlediska následků dopravních nehod je druhá polovina roku rizikovější než ta první. Dalo by se říci, že období zimy a začátku jara je z hlediska následků dopravních nehod spíše příznivé. Je to dáno tím, že jsou zhoršené klimatické podmínky, takže dochází sice k většímu počtu nehod, nicméně s menšími následky. Jak se zlepšuje počasí, tak se bohužel navyšuje počet dopravních nehod se závažnými následky, zejména způsobené rychlostí či nevěnování se řízení.

Jaké jsou nejčastější příčiny nehod v Česku?

Nejčastější příčinou nehod v České republice je nevěnování se plně řízení, případně nesprávné otáčení či nedodržení bezpečné vzdálenosti. Podíváme-li se ovšem na dopravní nehody s následky na životě a zdraví, tak tam jednoznačně vévodí nepřiměřená rychlost, přejetí do protisměru a opět nevěnování se plně řízení.

Jak proti těmto příčinám bojovat? Jaké má policie možnosti?

Policie má tři základní možnosti, jak může ovlivňovat vývoj bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Je to účinný dohled, kdy se zaměřujeme na zásadní a základní příčiny dopravních nehod.

Je to také otázka preventivních aktivit, které směřujeme zejména k těm zranitelným účastníkům silničního provozu, jakými jsou motorkáři, chodci a cyklisté. A pak je tu třetí možnost, a to je zlepšování bezpečnosti dopravního prostoru. Snažíme se tedy přispívat k tomu, aby naše komunikace byly bezpečné. Nicméně vše se odvíjí zejména od samotného chování účastníků silničního provozu.

Nová aplikace od iROZHLAS.cz

Důležitá je v tomto ohledu určitě i osvěta. Zpravodajský server Českého rozhlasu iROZHLAS.cz proto připravil webovou aplikaci. Jak ji hodnotíte?

Aplikaci Českého rozhlasu považuji za přínosnou právě z toho důvodu, že je potřeba si neustále připomínat, kolik lidí zbytečně umírá na našich silnicích, jaké jsou základní příčiny dopravních nehod a také to, že velkým rizikem je u nás stále otázka požívání alkoholických nápojů řidiči vozidel.

Je osvěta, která je v Česku ohledně nehodovosti, podle vás dostatečná?

V posledních letech dochází k navýšení preventivních aktivit díky efektivnímu čerpání Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, kde 15 procent těchto prostředků směřuje právě do preventivních aktivit.

Nicméně se domnívám, že je potřeba neustále o této problematice hovořit, směřovat tyto preventivní aktivity účelově na konkrétní skupiny účastníků silničního provozu tak, abychom předcházeli vůbec vzniku rizikových situací a vzniku dopravních nehod.

Platí tedy, že když se o nehodách více mluví, tak jich ubývá nebo jich může ubývat?

Dalo by se říci, že pokud se zejména média věnují více problematice bezpečnosti na našich silnicích, vždy se to projeví také na vývoji dopravní nehodovosti. Pokud se tedy více hovoří o tom, jaké jsou příčiny a následky dopravních nehod, jaká jsou rizika jednotlivých období, tak to má pozitivní dopad na vývoj dopravní nehodovosti v České republice.

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu předpokládá pro rok 2019 maximálně 362 usmrcených a 2222 těžce zraněných lidí. Je to podle vás splnitelné?

Jak se vyvíjí počet následků dopravní nehodovosti za poslední roky, tak je předpoklad, že nedosáhneme tohoto čísla, které bylo stanoveno v národní strategii do roku 2020. Nicméně stále se musíme snažit o to, abychom se tomuto číslu co nejvíce přiblížili a dělat k tomu veškeré patřičné kroky.