V Praze se srazily dvě tramvajové soupravy, linky jezdí odklonem. Nehoda se obešla bez zranění

Ke srážce dvou tramvají došlo v pátek po šestnácté hodině v Praze Pohořelci. Další tramvajové soupravy llinek 22 a 23 jsou odkloněny, neobsluhují tak zastávky směrem z centra Brusnice a Pohořelec. Policie na svém twitteru uvedla, že se nehoda obešla bez zranění. Praha 16:58 10. 1. 2020 (Aktualizováno: 17:11 10. 1. 2020)

„Tramvaj T3 narazila do tramvaje 15T. V tuto chvíli je na místě autojeřáb. Příčina nehody se bude vyšetřovat. To, že jedna tramvaj nacouvala do druhé, je jednou z variant šetření,“ uvedla pro iROZHLAS.cz tisková mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Aneta Řehková. Předpoklad obnovení provozu je podle mluvčí kolem 18. hodiny.

