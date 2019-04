Dopravní nehody den po dni. Server iROZHLAS.cz představuje novou aplikaci k bezpečnosti na silnicích

Při dopravních nehodách v Česku umírají každoročně stovky lidí. Jednou z možností, jak počet obětí snížit, je začít více mluvit o bezpečnosti a příčinách neštěstí. Server iROZHLAS.cz proto vytvořil novou webovou aplikaci, která den po dni sleduje dění na českých silnicích. Kromě toho v ní lidé najdou i statistiky nehod až tři roky nazpět. Aplikace Praha 7:01 3. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aplikace vycházející z policejních statistik dopravních nehod | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Aplikace ukazuje počet nehod v předchozím dni, počty zraněných i příčiny nehod. Možné je jít i do historie a vybrat si data v jednotlivých krajích. Navíc si aplikaci může kdokoliv vložit na své stránky a šířit tak tyto informace dál,“ přibližuje aplikaci šéfredaktor serveru iROZHLAS.cz Radek Kedroň.

„Na stránce irozhlas.cz/nehody naleznete i rekordní údaje, tedy nejhorší a nejlepší dny na českých silnicích za vybrané období. Každý si může aplikaci vložit na své stránky a nechat automaticky zobrazovat stav nehodovosti za uplynulý den, navíc si může vybrat jen svůj kraj,“ doplňuje projektový manažer Jiří Špaček aplikace.

Pod novinkou je podepsán i datový novinář Jan Cibulka. „Data pocházejí z policejních statistik, přičemž poslední měsíc je udělaný z předběžných statistik, takže čísla se mohou ještě trochu lišit od finálních,“ vysvětluje s tím, že data se aktualizují každý všední den do sedmi ráno.

Aplikace pak podle Špačka nabízí rychlý přehled o nehodách. Všichni, kteří informují o dopravní situaci na českých silnicích nebo se o dopravu zajímají, v ní podle něj dohledají aktuální údaje. „Stránku s nehodami stále ještě ladíme a upravujeme, za každou připomínku budeme rádi,“ dodává.

Na českých silnicích loni zemřelo celkem 565 lidí, což bylo nejvíce od roku 2016. Mezi nejtragičtější měsíce loni patřily srpen a září, kdy při nehodách zemřelo shodně 64 lidí. Nejméně obětí si naopak vyžádal únor, kdy bylo na silnicích usmrceno 21 osob.

Nepříznivý trend pokračuje i letos. Od začátku roku zahynulo při dopravních nehodách 89 lidí, o jednoho víc než za první tři měsíce loňského roku.

„V roce 2016 a 2017 jsme zaznamenali pokles následků dopravních nehod. Bohužel rok 2018 nabral opačný směr, zaznamenali jsme nárůst jak počtu usmrcených, tak osob těžce a lehce zraněných,“ upřesňuje šéf dopravní policie Tomáš Lerch.

A proč byl zrovna loňský rok co do počtu mrtvých na českých silnicích tak tragický? „Bylo dlouhé a krásné léto, jezdilo tedy více motorkářů. Na počtu obětí se to určitě podepsalo. Podle mě se na tom podepsaly i nekoordinované opravy českých silnic. Hodně lidí ztratí nervy a pak dohánějí čas,“ vyjmenovává důvody dopravní expert Roman Budský z Platformy VIZE 0, která se zaměřuje na zlepšení bezpečnosti silničního provozu.

„Podívejte se také na alkohol a drogy za volantem. Lidi, kteří mají problém s alkoholem, je potřeba včas odhalit, případně jim zakázat řízení,“ dodává.

Osvěta může pomoct

Zájemci najdou v nové webové aplikaci také všechny statistky za loňský rok, stejně jako informace o počtech lehce a těžce zraněných, celkových škodách v milionech nebo miliardách korun a informace o nejčastějších příčinách nehod, jako je právě například jízda pod vlivem alkoholu.

„Pokud se více hovoří o tom, jaké jsou příčiny a následky dopravních nehod, jaká jsou rizika jednotlivých období, tak to má pozitivní dopad na vývoj dopravní nehodovosti v České republice,“ míní Lerch, který novou aplikaci oceňuje.

„Aplikaci Českého rozhlasu považuji za přínosnou právě z toho důvodu, že je potřeba si neustále připomínat, kolik lidí zbytečně umírá na našich silnicích, jaké jsou základní příčiny dopravních nehod,“ dodává.

Dopravní expert Roman Budský z Platformy VIZE 0 oceňuje, že aplikace ukazuje na jednom místě přehledněji zpracovaná data, než jak je zveřejňuje policie.

Aplikace je zatím ve zkušebním provozu. Pokud narazíte na chybu, napište nám na irozhlas@rozhlas.cz a my ji opravíme.