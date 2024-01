Počet obětí dopravních nehod se loni meziročně zvýšil o jednu. ‚Pomohou nová pravidla,‘ tvrdí BESIP

Při dopravních nehodách loni v Česku zemřelo o jednoho člověka víc než předcházející rok. Celkem bylo obětí 455. Oznámil to ředitel služby dopravní policie Jiří Zlý. Je to druhý nejnižší počet od roku 1961, kdy policie začala tuto statistiku evidovat. Praha 11:44 5. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při dopravních nehodách loni v Česku zemřelo o jednoho člověka víc než předcházející rok (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejtragičtější byl loni červen. V tomto měsíci na silnicích zemřelo 51 lidí. Celkový počet nehod se loni snížil, a to asi o 3,6 procenta.

Přibylo ale zraněných. „U počtu těžce zraněných došlo k nárůstu o 17 v absolutním čísle na 1751 a u lehce zraněných to číslo dosáhlo 23 936, což je o 1484 osob zraněných více v meziročním srovnání,“ citoval Radiožurnál Zlého.

Řidiči podle policie v loňském roce nejčastěji bourali, protože se plně nevěnovali řízení. To se týká skoro čtvrtiny nehod. Skoro dvanáct procent nehod pak řidiči způsobili tím, že se nesprávně otáčeli nebo couvali.

Šéf BESIP Tomáš Neřold je rád, že se počet mrtvých na silnici drží na téměř stejné úrovni jako loni, kdy byl nejnižší. V Ranním Interview Radiožurnálu ale dodal, že cílem bylo počet obětí na silnicích snižovat.

A proč se to tedy nedaří? „Dopravní bezpečnost je věc, která se sestává z řady faktorů. Je zřejmé, že jsme potřebovali legislativu, která zavede citelné postihy za ty úplně nejnebezpečnější přestupky. To se podařilo. Máme ji teď od prvního ledna a to je – myslím – dobrá zpráva. Do budoucna to pomůže,“ myslí si šéf BESIP.

Dodal, že legislativa sama o sobě nestačí. „Určitě potřebujeme intenzivní dohled policie. Je také potřeba, abychom postupně zlepšovaly autoškolství,“ vysvětlil.